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चंडीगढ़ कांग्रेस का महंगाई पर अनोखा वार, सड़क किनारे लगाया "चीनी का लंगर", लोगों को मुफ्त बांटी चीनी

चंडीगढ़ कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ "चीनी का लंगर"लगाया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने लोगों को मुफ्त चीनी बांट कर सरकार के खिलाफ विरोध जताया.

Chandigarh Congress Sugar Langar
चंडीगढ़ कांग्रेस का महंगाई पर अनोखा वार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 26, 2026 at 4:08 PM IST

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चंडीगढ़: चंडीगढ़ कांग्रेस ने बुधवार को बढ़ती महंगाई के खिलाफ अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया. दरअसल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क किनारे चीनी का लंगर लगाया और राहगीरों को मुफ्त में चीनी के पैकेट बांटे. प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने रोजमर्रा की खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर निशाना साधा.

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लोगों को मुफ्त बांटी चीनी (ETV Bharat)

कांग्रेस अध्यक्ष ने साधा निशाना: इस दौरान चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लकी ने कहा कि, "रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आम परिवारों का बजट बिगड़ रहा है. महंगाई पर लगाम लगाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन आम लोगों को उसका असर राहत के रूप में दिखाई नहीं दे रहा. बीजेपी महंगाई के मुद्दे पर गंभीरता से काम नहीं कर रही."

Chandigarh Congress Sugar Langar
सड़क किनारे लगाया "चीनी का लंगर" (ETV Bharat)

चीनी लेने पहुंचे भाजपा समर्थक: प्रदर्शन के दौरान चीनी लेने के लिए बड़ी संख्या में आम लोग पहुंचे. खास बात यह रही कि इनमें कुछ भाजपा समर्थक भी शामिल थे. उन्होंने भी महंगाई को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की. चीनी लेने आए भाजपा समर्थक ने कहा कि, "खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने से घर का मासिक बजट प्रभावित हो रहा है और इसका सीधा असर रसोई पर पड़ रहा है."

कांग्रेस का महंगाई पर अनोखा वार (ETV Bharat)

अनाज से लेकर चीनी तक बढ़े दाम: प्रदर्शन में पहुंची एक महिला ने कहा कि, "चीनी के साथ-साथ अनाज और अन्य रोजमर्रा की खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी चिंता का विषय है. पहले चीनी की कीमत सामान्य घरेलू खर्च का हिस्सा मानी जाती थी, लेकिन अब इसके बढ़ते दाम भी परिवारों के बजट पर असर डाल रहे हैं."

लंगर के जरिए सरकार को याद दिलाने की कोशिश: लंगर में पहुंची कांग्रेस कार्यकर्ता प्रेम लता ने कहा कि, "चीनी का लंगर लगाना केवल प्रदर्शन नहीं है, बल्कि सरकार को यह याद दिलाने की कोशिश है कि महंगाई का असर सीधे आम आदमी की रसोई तक पहुंच रहा है. बढ़ती कीमतों से राहत दिलाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए."

सरकार से महंगाई पर नियंत्रण की मांग: इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार से रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण करने और आम लोगों को महंगाई से राहत देने की मांग की. प्रदर्शन के दौरान चीनी लेने पहुंची महिला और पुरुष ने भी बढ़ती कीमतों को लेकर चिंता जताई.

ये भी पढ़ें:चीनी के बाद अब चावल के दाम बेकाबू, रसोई का बजट बिगड़ा, लोगों पर महंगाई की मार

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