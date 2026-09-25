चंडीगढ़ में कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने करीब 20 मिनट तक चलाया वाटर कैनन, हिरासत में कई प्रदर्शनकारी
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस ने चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया. पुलिस ने वाटर कैनन चलाया.
Published : September 25, 2026 at 3:21 PM IST
चंडीगढ़: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस ने प्रदर्शन किया. चंडीगढ़ सेक्टर-17 स्थित आरबीआई ऑफिस से चुनाव आयोग कार्यालय तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक लिया. जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों के बीच धक्कामुक्की हुई.
चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस का प्रदर्शन: काफी देर तक समझाने के बाद भी जब कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं माने, तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. करीब 20 मिनट तक पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. इसके बाद सभी को हिरासत में ले लिया. चुनाव आयोग पर SIR के जरिए देश में 13 करोड़ से ज्यादा वोट डिलीट करने का आरोप है.
चंडीगढ़ पुलिस ने इन नेताओं को हिरासत में लिया: चंडीगढ़ पुलिस ने नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, वरुण मौलाना, कर्मवीर बौद्ध के साथ आदित्य सुरजेवाला, महिला कांग्रेस अध्यक्ष और प्रदर्शन में शामिल अन्य विधायकों और सांसदों के साथ ही कार्यकर्ताओं हिरासत में लिया.
राहुल गांधी ने उठाए थे सवाल: इससे पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 'देशद्रोही' बताया. राहुल गांधी ने कहा कि इन सभी ने भारत के वोट को 'बर्बाद' किया है. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के तुरंत इस्तीफे की मांग की. राहुल ने कहा कि CEC ने जो किया है, वह भारतीय राष्ट्र के खिलाफ एक काम है.
क्यों मचा है बवाल? बता दें कि बुधवार को आई एक मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि 10 महीनों के अंदर, दो चुनाव आयुक्तों- विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने SIR और चुनाव आयोग द्वारा उठाए गए दूसरे कदमों से जुड़े मामलों पर 14 बार आपत्तियां जताईं थीं. राहुल गांधी ने गुरुवार को यहां इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयुक्त और केंद्र सरकार पर निशाना साधा. कहा कि यह संविधान और देश के कानूनी ढांचे पर हमला है.
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