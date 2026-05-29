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चंडीगढ़ के सेक्टर-21 में गहराया जल संकट, टैंकरों के सहारे 350 परिवारों का हो रहा गुजर-बसर, बूंद-बूंद को तरस रहे लोग

चंडीगढ़: चंडीगढ़ का पॉश इलाका माने जाने वाला सेक्टर-21 इन दिनों गंभीर पानी संकट से जूझ रहा है. करीब 350 घरों में रहने वाले लोग पिछले कई दिनों से कम पानी की सप्लाई के कारण परेशान हैं. हालात ऐसे हो चुके हैं कि लोगों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए निजी टैंकरों का सहारा लेना पड़ रहा है. भीषण गर्मी के बीच पानी की कमी ने लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं.

बुजुर्गों और बच्चों पर सबसे ज्यादा असर: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान सेक्टर के निवासी और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी आर.एस. नय्यर ने कहा कि, "सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों, महिलाओं और छोटे बच्चों वाले परिवारों को हो रही है. कई घरों में पानी स्टोर करने के लिए अतिरिक्त टंकियां लगानी पड़ी हैं. कुछ परिवार हर सप्ताह हजारों रुपये खर्च कर निजी टैंकर मंगवा रहे हैं. स्थिति इतनी खराब है कि घरों में आने वाले कूड़ा उठाने वाले कर्मचारियों को पानी देने तक के लिए पानी नहीं बचता."

टैंकरों के सहारे हो रहा गुजर-बसर (ETV Bharat)

"नई पाइपलाइन के बावजूद नहीं मिली राहत": वहीं, स्थानीय निवासी और रिटायर्ड एक्सईएन विजय कुमार ककरिया ने बताया कि, "हाल ही में प्रशासन ने नई पाइपलाइन डाली थी, जिससे उम्मीद थी कि समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन नई पाइपलाइन के बाद भी पानी का फ्लो पर्याप्त नहीं है. सुबह और शाम सप्लाई के दौरान कई घरों में बेहद कम दबाव से पानी पहुंचता है, जबकि कुछ घरों तक पानी पहुंच ही नहीं रहा."

पुरानी व्यवस्था बनी परेशानी की वजह: इसके अलावा सेक्टर-41 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष बलजिंदर सिंह बिट्टू ने कहा कि, "रोजाना लोगों के फोन आ रहे हैं और समस्या लगातार बढ़ती जा रही है. यहां पाइपलाइन व्यवस्था सालों पुरानी है. सेक्टर-21 ए और बी में पानी की समस्या नहीं है क्योंकि वहां पानी सेक्टर-26 की लाइन से सप्लाई किया जाता है, जबकि बाकी हिस्सों में लोग संकट झेल रहे हैं."