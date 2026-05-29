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चंडीगढ़ के सेक्टर-21 में गहराया जल संकट, टैंकरों के सहारे 350 परिवारों का हो रहा गुजर-बसर, बूंद-बूंद को तरस रहे लोग

चंडीगढ़ सेक्टर-21 में जलसंकट गहरा गया है. यहां के लोग टैंकरों पर निर्भर है. नई पाइपलाइन के बाद भी लोगों को राहत नहीं है.

Chandigarh water crisis
चंडीगढ़ के सेक्टर-21 में गहराया जल संकट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 29, 2026 at 5:16 PM IST

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चंडीगढ़: चंडीगढ़ का पॉश इलाका माने जाने वाला सेक्टर-21 इन दिनों गंभीर पानी संकट से जूझ रहा है. करीब 350 घरों में रहने वाले लोग पिछले कई दिनों से कम पानी की सप्लाई के कारण परेशान हैं. हालात ऐसे हो चुके हैं कि लोगों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए निजी टैंकरों का सहारा लेना पड़ रहा है. भीषण गर्मी के बीच पानी की कमी ने लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं.

बुजुर्गों और बच्चों पर सबसे ज्यादा असर: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान सेक्टर के निवासी और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी आर.एस. नय्यर ने कहा कि, "सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों, महिलाओं और छोटे बच्चों वाले परिवारों को हो रही है. कई घरों में पानी स्टोर करने के लिए अतिरिक्त टंकियां लगानी पड़ी हैं. कुछ परिवार हर सप्ताह हजारों रुपये खर्च कर निजी टैंकर मंगवा रहे हैं. स्थिति इतनी खराब है कि घरों में आने वाले कूड़ा उठाने वाले कर्मचारियों को पानी देने तक के लिए पानी नहीं बचता."

टैंकरों के सहारे हो रहा गुजर-बसर (ETV Bharat)

"नई पाइपलाइन के बावजूद नहीं मिली राहत": वहीं, स्थानीय निवासी और रिटायर्ड एक्सईएन विजय कुमार ककरिया ने बताया कि, "हाल ही में प्रशासन ने नई पाइपलाइन डाली थी, जिससे उम्मीद थी कि समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन नई पाइपलाइन के बाद भी पानी का फ्लो पर्याप्त नहीं है. सुबह और शाम सप्लाई के दौरान कई घरों में बेहद कम दबाव से पानी पहुंचता है, जबकि कुछ घरों तक पानी पहुंच ही नहीं रहा."

पुरानी व्यवस्था बनी परेशानी की वजह: इसके अलावा सेक्टर-41 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष बलजिंदर सिंह बिट्टू ने कहा कि, "रोजाना लोगों के फोन आ रहे हैं और समस्या लगातार बढ़ती जा रही है. यहां पाइपलाइन व्यवस्था सालों पुरानी है. सेक्टर-21 ए और बी में पानी की समस्या नहीं है क्योंकि वहां पानी सेक्टर-26 की लाइन से सप्लाई किया जाता है, जबकि बाकी हिस्सों में लोग संकट झेल रहे हैं."

पॉश इलाके में गांवों जैसे हालात: वहीं, स्थानीय निवासी प्रदीप चोपड़ा ने प्रशासन पर नाराजगी जताते हुए कहा कि, "हम पॉश सेक्टर में रहते हैं लेकिन हालात गांवों से भी बदतर हो गए हैं. नई पाइपलाइन डालने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है. कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला."

घरेलू कामकाज भी प्रभावित: इसके अलावा स्थानीय महिला ने कहा कि, "हमें पौधे लगाने और हरियाली बढ़ाने की सलाह दी जाती है, लेकिन घर की टंकी भरने से पहले ही पानी की सप्लाई बंद हो जाती है. पानी की कमी के कारण पीने और घरेलू इस्तेमाल के लिए अलग-अलग इंतजाम करने पड़ रहे हैं, जिससे परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ रहा है."

तकनीकी जांच की मांग: स्थानीय निवासियों ने नगर निगम और प्रशासन से मांग की है कि सेक्टर-21 की पानी सप्लाई व्यवस्था की तकनीकी जांच करवाई जाए. लोगों का कहना है कि नई पाइपलाइन के बावजूद पानी का दबाव कम क्यों है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि स्थायी समाधान निकाला जा सके.

प्रशासन ने जल्द सुधार का दिया भरोसा: नगर निगम प्रशासन का कहना है कि क्षेत्र में मरम्मत का काम चल रहा है और एक-दो दिनों में पानी की सप्लाई सामान्य कर दी जाएगी. हालांकि लगातार बढ़ती गर्मी और बढ़ती पानी की मांग के बीच सेक्टर-21 का जल संकट प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.

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