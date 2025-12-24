चंडीगढ़ में लगा फूलों का मेला, 16वीं गुलदाउदी प्रदर्शनी में पहली पसंद बने येलो चार्म, कुंदन और माघी ऑरेंज
Chandigarh Chrysanthemum Show 2025: मंगलवार को चंडीगढ़ में 16वें गुलदाउदी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया.
Published : December 24, 2025 at 8:22 AM IST
चंडीगढ़: पंजाब विश्वविद्यालय में 16वीं गुलदाउदी प्रदर्शनी का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर रेनू विग ने किया. ये प्रदर्शनी पांच दिनों तक चली थी. विश्वविद्यालय के बागवानी विभाग द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी में गुलदाउदी की विभिन्न किस्मों के लगभग 4200 गमले प्रदर्शित किए गए हैं.
चंडीगढ़ में गुलदाउदी प्रदर्शनी: इस वर्ष प्रदर्शनी में 'येलो चार्म', 'कुंदन', 'माघी ऑरेंज' और 'येलो रिफ्लेक्स' जैसी नई किस्में भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं, जिन्हें कोलकाता और सोलन जैसे स्थानों से मंगाया गया है. रंग-बिरंगे फूलों की आकर्षक सजावट और फव्वारों के बीच बड़ी संख्या में आगंतुकों ने फोटो भी खिंचवाई.
कुलपति ने दी बागवानी विभाग के कर्मचारियों को बधाई: कुलपति प्रोफेसर रेनू विग ने बागवानी विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि 'इस तरह की प्रदर्शनी ना केवल परिसर की सुंदरता बढ़ाती है, बल्कि छात्रों और आम लोगों को प्रकृति से जोड़ने का भी कार्य करती है.' उन्होंने आयोजन को सफल बनाने के लिए विभाग के कर्मचारियों को बधाई दी.
कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कई वरिष्ठ अधिकारी, डीन, शिक्षक, गैर-शिक्षण कर्मचारी, छात्र, पूर्व छात्र और आम नागरिक मौजूद रहे. प्रदर्शनी को लेकर सभी ने उत्साह दिखाया और प्रदर्शित फूलों की गुणवत्ता की प्रशंसा की.
पर्यावरण संरक्षण का संदेश: इस अवसर पर सहायक अभियंता (बागवानी) अमनदीप सिंगला ने बताया कि "हर वर्ष की तरह इस बार भी यह प्रदर्शनी बसंत ऋतु के आगमन के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है, प्रदर्शनी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है और विश्वविद्यालय के बागवानी विभाग द्वारा साल भर की मेहनत से तैयार की गई गुलदाउदी की बेहतरीन किस्मों को बिना किसी अतिरिक्त खर्च के लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है."
