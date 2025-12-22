ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में क्रिसमस की रौनक, बाजारों में सजे क्रिसमस ट्री, खूब हो रही खरीदारी

क्रिसमस अब ज्यादा दिन दूर नहीं है, ऐसे में चंडीगढ़ के बाजारों में क्रिसमस को लेकर ख़ासी रौनक देखने को मिल रही है.

Chandigarh celebrates Christmas with Christmas trees and decorations in the markets
चंडीगढ़ में क्रिसमस की रौनक (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 22, 2025 at 7:14 PM IST

चंडीगढ़ : सिटी ब्यूटीफुल के नाम से मशहूर चंडीगढ़ में क्रिसमस को लेकर बाजारों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले इस पर्व से पहले शहर के प्रमुख बाजार रंग-बिरंगी लाइटों, सजावटी सामान और क्रिसमस ट्री से सज गए हैं. सेक्टर-17 प्लाजा, सेक्टर-19, सेक्टर-22 और मनीमाजरा के बाजारों में क्रिसमस से जुड़ी खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है.

क्रिसमस ट्री की डिमांड : क्रिसमस की पहचान माने जाने वाले क्रिसमस ट्री की सबसे ज्यादा मांग है. दुकानों पर छोटे टेबल ट्री से लेकर बड़े फुल-साइज क्रिसमस ट्री तक उपलब्ध हैं. दुकानदारों के अनुसार, इस साल कीमतें आम बजट के अनुसार रखी गई हैं ताकि हर वर्ग के लोग अपने घर को सजा सकें. बाजार में क्रिसमस ट्री की कीमत करीब 250 रुपये से शुरू होकर साइज और सजावट के अनुसार 20 से 25 हजार रुपये तक जा रही है.

चंडीगढ़ में क्रिसमस की रौनक (Etv Bharat)

पहले से सजे हुए क्रिसमस ट्री : चंडीगढ़ के बाजारों में पहले से सजे हुए क्रिसमस ट्री भी मिल रहे हैं, जिन पर सितारे, बॉल्स, घंटियां और लाइटिंग लगी होती है. वहीं, कई लोग सादा ट्री खरीदकर अपनी पसंद के अनुसार सजावट करना पसंद कर रहे हैं. इसके लिए अलग-अलग तरह के डेकोरेटिव आइटम, एलईडी लाइट्स, स्टार और सेंटा क्लॉज की छोटी-छोटी मूर्तियां भी उपलब्ध हैं. जो लोग बाजार नहीं जा पा रहे, उनके लिए ऑनलाइन विकल्प भी मौजूद हैं. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर छोटे और मीडियम साइज के क्रिसमस ट्री किफायती दामों में मिल रहे हैं, जिससे घर बैठे सजावट की तैयारी की जा सकती है.

अच्छी ब्रिकी की उम्मीद : व्यापारियों का कहना है कि हर साल की तरह इस बार भी क्रिसमस से पहले अच्छी बिक्री की उम्मीद है. लोगों में अपने घर, चर्च और ऑफिस को सजाने का उत्साह साफ नजर आ रहा है. कुल मिलाकर, चंडीगढ़ में क्रिसमस का त्योहार बाजारों में खरीदारी की चमक और लोगों की खुशियों के साथ दस्तक दे चुका है.

