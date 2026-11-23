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जावेद अली के जादुई सुरों के साथ चंडीगढ़ कार्निवल की समाप्ति, कला के विभिन्न रंगों ने भी छोड़ी छाप

चंडीगढ़- तीन दिवसीय चंडीगढ़ कार्निवाल का कल देर रात समापन हो गया. तीन दिन तक सेक्टर-10 की लेजर वैली में संगीत, संस्कृति और रचनात्मकता का अद्भूत संगम देखने को मिला.

जावदे अली की शानदार प्रस्तुति: बॉलीवुड के मशहूर गायक जावेद अली की सुरीली आवाज, बॉलीवुड के लोकप्रिय गीत और दर्शकों की तालियों के बीच रविवार को तीन दिवसीय चंडीगढ़ कार्निवल का समापन हुआ. सेक्टर-10 की लेजर वैली में आयोजित इस कार्निवल की आखिरी शाम संगीत के नाम रही. जावेद अली ने अपने चर्चित गीतों से माहौल को खुशनुमा बना दिया. उनकी आवाज को सुनने के लिए सुबह से ही शहरवासियों में उत्साह था. मंच पर आते ही दर्शकों ने तालियों और नारों के साथ उनका स्वागत किया. ‘जश्न-ए-बहारां’, ‘तू ही हकीकत’, ‘तुम तक’, ‘कुन फाया कुन’, ‘अर्जियां’ और ‘श्रीवल्ली’ जैसे गीतों से पहचान बनाने वाले जावेद अली ने अपनी आवाज से कार्निवल की आखिरी शाम को यादगार बना दिया.

कैनवास पर दिखे सब्र, प्रकृति और उम्मीद के रंग : कार्निवल में संगीत के साथ कला का कोना भी लोगों को अपनी ओर खींचता रहा. चंडीगढ़ ललित कला अकादमी और प्रशासन के संस्कृति विभाग की ओर से 20 से 22 नवंबर तक विशेष आर्ट वर्कशॉप और लाइव डेमोंस्ट्रेशन आयोजित किए गए. इसमें ट्राइसिटी के वरिष्ठ, युवा और दिव्यांग कलाकारों ने हिस्सा लिया. दर्शकों को पेंटिंग, स्केचिंग, प्रिंट मेकिंग, स्कल्पचर, पॉटरी और कैलीग्राफी जैसी कला विधाओं को करीब से देखने का मौका मिला.

रियलिस्टिक पेंटिंग का भी रहा खास आकर्षण: देश के अलग-अलग हिस्सों से आए कलाकारों ने लाइव पेंटिंग तैयार की. इनमें 21 वर्षीय काजल यादव की पेंटिंग ने विशेष ध्यान खींचा. काजल बोल नहीं सकतीं, लेकिन उन्होंने अपनी कला के जरिए अपनी बात रखी. तीन दिनों की मेहनत के बाद उनकी पेंटिंग तैयार हुई.

कलाकारों की बेजोड़ कृतियां:आर्ट कॉर्नर में कलाकारों की कृतियां केवल रंगों और आकृतियों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि उनके पीछे जीवन से जुड़े विचार भी थे. कलाकार बलवंत ने अपनी पेंटिंग में एक व्यक्ति के ऊपर बैठे पंछी के जरिए इंसान और प्रकृति के रिश्ते को दिखाया. उनका कहना था कि पंछी का वहां बिना डरे बैठे रहना इंसान के धैर्य और प्रकृति के प्रति प्रेम का प्रतीक है. भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान अपना धीरज खोता जा रहा है, जबकि प्रकृति उसे ठहरकर जीना सिखाती है. कलाकार डॉ. प्रदीप सिंह ने अपनी पेंटिंग में सर्दियों की हल्की ठंड और दोपहर की धूप को नीले और पीले रंगों के जरिए उकेरा. वहीं कृतिका राजपूत ने कमल के फूलों के माध्यम से उम्मीद और प्रेम का संदेश दिया. उनका कहना था कि दुनिया में तनाव और टकराव के बीच भी उम्मीद और सुकून के कई मौके मौजूद हैं. हमें उन्हीं को चुनना चाहिए.

कला, संस्कृति और मनोरंजन का साझा मंच बना कार्निवल: तीन दिनों तक चले इस आयोजन में फूड स्टॉल, हस्तशिल्प, मनोरंजन की गतिविधियां, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और बच्चों के लिए कई आकर्षण रहे. गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट के विद्यार्थियों की ओर से तैयार की गई झांकियों और विंटेज व क्लासिक कारों की प्रदर्शनी को भी लोगों ने पसंद किया. फोटोग्राफी प्रतियोगिता के लिए ‘ग्लिम्प्सेस फ्रॉम चंडीगढ़ कार्निवल’ थीम के तहत कार्निवल की तस्वीरें भी चुनी गईं.



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