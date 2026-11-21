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चंडीगढ़ कार्निवल का रंगारंग आगाज, कठपुतली शो और विटेंज कार बनी आकर्षण

Chandigarh Carnival 2026 ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: सेक्टर-10 स्थित लेजर वैली में शुक्रवार को चंडीगढ़ कार्निवल-2026 का रंगारंग आगाज हुआ. चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने रिबन काटकर तीन दिवसीय कार्निवल का उद्घाटन किया. पहले दिन ही यहां शहर की कला और संस्कृति को करीब से देखने के लिए लोग पहुंचे. कार्निवल में बच्चों के साथ बड़ों के लिए भी कई आकर्षण रखे गए हैं.

चंडीगढ़ कार्निवल का रंगारंग आगाज: उद्घाटन के बाद प्रशासक ने कहा कि चंडीगढ़ कार्निवल शहर की सांस्कृतिक विरासत और पुरानी परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम है. उन्होंने विंटेज और हेरिटेज कारों की प्रदर्शनी को खास बताते हुए कहा कि पुरानी गाड़ियों के जरिए युवा यह जान सकते हैं कि पहले के समय में लोग किस तरह के वाहन इस्तेमाल करते थे और तकनीक में कितना बदलाव आया है.

चंडीगढ़ कार्निवल का रंगारंग आगाज, देखें नगमा सिंह की रिपोर्ट (ETV Bharat) आर्ट कॉलेज के छात्रों की मेहनत से तैयार हुईं झांकियां: इस बार कार्निवल में आर्ट और क्राफ्ट का खास मेल देखने को मिल रहा है. आर्ट कॉलेज के विद्यार्थियों ने करीब एक महीने की मेहनत से आकर्षक झांकियां तैयार की हैं. छात्र इन झांकियों को खुद संचालित भी कर रहे हैं. इस बार झांकियों के लिए पूरे मैदान के बजाय फाउंटेन के पास एक निर्धारित क्षेत्र बनाया गया है, जहां इन्हें घुमाया जा रहा है. इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए फेस पेंटिंग और दूसरी कलात्मक गतिविधियां भी कर रहे हैं. कार्निवल के अलग-अलग हिस्सों में कला से जुड़ी प्रदर्शनी और खरीदारी के स्टॉल भी लगाए गए हैं. ओगी एंड कॉकरोच की झांकी (ETV Bharat) राजस्थानी कठपुतली और पंजाबी संस्कृति ने खींचा ध्यान: कार्निवल में अलग-अलग राज्यों की संस्कृति को भी प्रदर्शित किया गया है. राजस्थान की पारंपरिक कठपुतली कला लोगों के आकर्षण का केंद्र रही. वहीं पंजाब की संस्कृति को दर्शाने के लिए 'शगनों का वेहड़ा' नाम से विशेष प्रस्तुति तैयार की गई है. इसमें पंजाबी रहन-सहन, पारंपरिक सजावट, रसोई और फुलकारी की कढ़ाई को दिखाया गया है. यहां महिलाएं लोकगीत गाकर भी माहौल को खास बना रही हैं. सांस्कृतिक कार्यकर्मों का आयोजन (ETV Bharat)