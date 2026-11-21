चंडीगढ़ कार्निवल का रंगारंग आगाज, कठपुतली शो और विटेंज कार बनी आकर्षण
Chandigarh Carnival 2026: शुक्रवार को चंडीगढ़ कार्निवल का रंगारंग आगाज हुआ. कठपुतली शो और विटेंज कार बनी आकर्षण.
Published : November 21, 2026 at 9:22 AM IST
चंडीगढ़: सेक्टर-10 स्थित लेजर वैली में शुक्रवार को चंडीगढ़ कार्निवल-2026 का रंगारंग आगाज हुआ. चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने रिबन काटकर तीन दिवसीय कार्निवल का उद्घाटन किया. पहले दिन ही यहां शहर की कला और संस्कृति को करीब से देखने के लिए लोग पहुंचे. कार्निवल में बच्चों के साथ बड़ों के लिए भी कई आकर्षण रखे गए हैं.
चंडीगढ़ कार्निवल का रंगारंग आगाज: उद्घाटन के बाद प्रशासक ने कहा कि चंडीगढ़ कार्निवल शहर की सांस्कृतिक विरासत और पुरानी परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम है. उन्होंने विंटेज और हेरिटेज कारों की प्रदर्शनी को खास बताते हुए कहा कि पुरानी गाड़ियों के जरिए युवा यह जान सकते हैं कि पहले के समय में लोग किस तरह के वाहन इस्तेमाल करते थे और तकनीक में कितना बदलाव आया है.
आर्ट कॉलेज के छात्रों की मेहनत से तैयार हुईं झांकियां: इस बार कार्निवल में आर्ट और क्राफ्ट का खास मेल देखने को मिल रहा है. आर्ट कॉलेज के विद्यार्थियों ने करीब एक महीने की मेहनत से आकर्षक झांकियां तैयार की हैं. छात्र इन झांकियों को खुद संचालित भी कर रहे हैं. इस बार झांकियों के लिए पूरे मैदान के बजाय फाउंटेन के पास एक निर्धारित क्षेत्र बनाया गया है, जहां इन्हें घुमाया जा रहा है. इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए फेस पेंटिंग और दूसरी कलात्मक गतिविधियां भी कर रहे हैं. कार्निवल के अलग-अलग हिस्सों में कला से जुड़ी प्रदर्शनी और खरीदारी के स्टॉल भी लगाए गए हैं.
राजस्थानी कठपुतली और पंजाबी संस्कृति ने खींचा ध्यान: कार्निवल में अलग-अलग राज्यों की संस्कृति को भी प्रदर्शित किया गया है. राजस्थान की पारंपरिक कठपुतली कला लोगों के आकर्षण का केंद्र रही. वहीं पंजाब की संस्कृति को दर्शाने के लिए 'शगनों का वेहड़ा' नाम से विशेष प्रस्तुति तैयार की गई है. इसमें पंजाबी रहन-सहन, पारंपरिक सजावट, रसोई और फुलकारी की कढ़ाई को दिखाया गया है. यहां महिलाएं लोकगीत गाकर भी माहौल को खास बना रही हैं.
हेरिटेज कारों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र: कार्निवल में विंटेज और हेरिटेज कारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है. उद्घाटन के दौरान प्रशासक ने कहा कि पुरानी गाड़ियों को देखकर लोगों को बीते दौर की तकनीक और जीवनशैली के बारे में जानने का मौका मिलता है. उन्होंने भारतीय वाहन निर्माण में आए बदलाव का भी जिक्र किया.
शाम को संगीत की महफिल, गिप्पी ग्रेवाल और जावेद अली करेंगे प्रस्तुति: तीन दिन तक चलने वाले कार्निवल में शाम के समय संगीत कार्यक्रम भी होंगे. शुक्रवार को चंडीगढ़ पुलिस के बैंड 'हार्मनी ऑफ द पाइन्स' की प्रस्तुति रखी गई है. शनिवार को पंजाबी गायक और अभिनेता गिप्पी ग्रेवाल मंच पर आएंगे, जबकि रविवार को बॉलीवुड गायक जावेद अली अपनी प्रस्तुति देंगे. इसके अलावा ओपन स्टेज पर उभरते कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा.
पहले दिन कम रही भीड़, वीकेंड पर बढ़ने की उम्मीद: शुक्रवार को कार्निवल के पहले दिन मैदान में भीड़ अपेक्षाकृत कम रही. हालांकि, सप्ताहांत में लोगों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है. ट्रैफिक पुलिस ने आसपास की सड़कों पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए व्यवस्था की है और लोगों से निर्धारित पार्किंग स्थलों का इस्तेमाल करने की अपील की है. चंडीगढ़ कार्निवल 22 नवंबर तक चलेगा. यहां कला, संस्कृति, खानपान, खरीदारी और संगीत के जरिए शहरवासियों को परिवार के साथ समय बिताने और अलग-अलग परंपराओं से रूबरू होने का मौका मिलेगा.
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