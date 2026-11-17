डोरेमोन से हल्क तक... चंडीगढ़ कार्निवल में दिखेगी कार्टून और सुपरहीरो की दुनिया, 15 थ्री-डी झांकियां होंगी खास
Chandigarh Carnival 2026: चंडीगढ़ कार्निवल 20 से 22 नवंबर तक सेक्टर-10 में सजेगा, जहां 15 थ्री-डी झांकियां, सुपरहीरो, कार्टून और संगीत आकर्षित करेंगे.
Published : November 17, 2026 at 9:58 AM IST
चंडीगढ़: शहर में 20 से 22 नवंबर तक आयोजित होने वाले चंडीगढ़ कार्निवल में इस बार कला, कल्पना और आधुनिक तकनीक का अनोखा संगम देखने को मिलेगा. सेक्टर-10 में होने वाले तीन दिवसीय आयोजन के लिए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट के विद्यार्थी दिन-रात झांकियां तैयार करने में जुटे हैं. इस बार कार्निवल में डोरेमोन, पिकाचू, शिनचैन, स्पॉन्ज बॉब, पेप्पा पिग, हल्क और सांता क्लॉज जैसे लोकप्रिय किरदार थ्री-डी स्वरूप में नजर आएंगे. इसके अलावा मार्वल और डीसी कॉमिक्स के सुपरहीरो भी दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बनेंगे. कुल 15 झांकियां तैयार की जा रही हैं. इनमें बच्चों की पसंद के साथ कलात्मक डिजाइन, देसी जुगाड़ और तकनीकी प्रयोगों की झलक दिखाई देगी.
15 झांकियों में दिखेगी कार्टून और सुपरहीरो की दुनिया: गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट के प्रो. आनंद ने बताया कि, "इस बार कार्निवल के लिए कुल 15 झांकियां बनाई जा रही हैं. इनके संचालन के लिए 15 गाड़ियों या कार्ट्स की व्यवस्था की गई है. इनमें से 13 से 14 झांकियां रेहड़ियों पर तैयार की जा रही हैं, जबकि दो झांकियों के लिए पहियों और अन्य उपलब्ध सामान की मदद से देसी जुगाड़ के जरिए ढांचे बनाए जा रहे हैं. इस बार झांकियों की संख्या और उनकी डिजाइन पर विशेष ध्यान दिया गया है. कोशिश है कि दर्शकों को हर झांकी में कुछ नया देखने को मिले."
कम लागत में तैयार हो रहे आकर्षक फ्लोट: वहीं, झांकी तैयार कर रहे स्टूडेंट ने बताया कि, "झांकियों को तैयार करने के लिए बांस, प्लाईवुड, सुतली और बाइंडिंग वायर जैसी सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है. कुछ संरचनाओं में मोटरसाइकिल के पहियों का भी उपयोग किया जा रहा है. इनसे ऐसे अस्थायी ढांचे बनाए जा रहे हैं, जिन्हें कार्निवल समाप्त होने के बाद खोल दिया जाएगा. विद्यार्थियों का प्रयास है कि सीमित बजट में मजबूत और आकर्षक झांकियां तैयार की जाएं. डिजाइन में इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि चलते समय झांकियों का संतुलन बना रहे और दर्शकों को किसी तरह की परेशानी न हो."
दो क्विंटल वजन की झांकी होगी खास: वहीं, एक अन्य स्टूडेंट ने कहा कि, "इस बार एक झांकी में डोरेमोन के जहाज को विशेष रूप से तैयार किया जा रहा है. इसमें डोरेमोन के साथ पिकाचू, गूफी और डॉल्फिन जैसे किरदार भी दिखाई देंगे. झांकी को बांस की पतली डंडियों से तैयार किए गए मैट पर बनाया जा रहा है. इसका अनुमानित वजन करीब दो क्विंटल होगा. वजन अधिक होने के कारण इसे संभालना और सुरक्षित तरीके से चलाना विद्यार्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण है. टीम इस बात पर विशेष ध्यान दे रही है कि झांकी की मजबूती के साथ उसकी कलात्मक सुंदरता भी बरकरार रहे."
पांच से छह क्विंटल तक हो सकता है वजन: कार्निवल में हल्क की विशाल आकृति भी लोगों को आकर्षित करेगी. इसे तैयार करने के लिए विशेष तकनीक और मजबूत आधार का इस्तेमाल किया जा रहा है. इस झांकी का वजन करीब पांच से छह क्विंटल तक पहुंचने की संभावना है. इतने भारी ढांचे को सुरक्षित तरीके से चलाने के लिए मेटल की वेल्डिंग करके मजबूत व्हीकल बेस तैयार किया जा रहा है. इसके अलावा बांस, लेगो और स्टिक की मदद से शिनचैन, स्पॉन्ज बॉब और पेप्पा पिग जैसे कार्टून किरदारों को भी आकार दिया जा रहा है.
जादुई कालीन भी बनेगा आकर्षण: कार्निवल की एक झांकी में अलादीन और उसके जादुई चिराग की कहानी को दर्शाया जाएगा. इसमें चिराग को झांकी के हैंडल पर लगाया जाएगा, जबकि जिन्न को पीछे के बैकग्राउंड में दिखाया जाएगा. इसके साथ जादुई कालीन भी आकर्षण का हिस्सा होगा. इस बार झांकी को पहले से अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए अलग से सीढ़ियां लगाने के बजाय ढांचे के भीतर ही इन-बिल्ट सीढ़ियां तैयार की जा रही हैं. इससे झांकी का डिजाइन आकर्षक होने के साथ लोगों के लिए उपयोगी भी बनेगा.
इस बार फ्लैट नहीं, थ्री-डी होगा सेंटा क्लॉज: सांता क्लॉज की झांकी को भी इस बार नया रूप दिया जा रहा है. पिछले वर्ष सेंटा का डिजाइन फ्लैट था, लेकिन इस बार उसे थ्री-डी स्वरूप में तैयार किया जा रहा है. इसके बेस को मजबूत रखा जा रहा है, ताकि चलते समय वजन और संतुलन की समस्या न आए. विद्यार्थियों का कहना है कि पिछले कार्निवल के अनुभवों से सीख लेकर इस बार झांकियों को अधिक आकर्षक और दर्शकों की भागीदारी के अनुकूल बनाया जा रहा है.
स्पाइडरमैन और बैटमैन भी बनेंगे आकर्षण: इस बार झांकियों में मार्वल और डीसी कॉमिक्स के सुपरहीरो को भी जगह दी जा रही है. विद्यार्थियों की टीम स्पाइडरमैन, बैटमैन और दूसरे लोकप्रिय सुपरहीरो के किरदारों पर काम कर रही है. इनके खास अंदाज और वाहनों को भी झांकियों का हिस्सा बनाने की योजना है. इसके लिए अलग-अलग स्केच तैयार किए जा रहे हैं और उपलब्ध सामग्री के अनुसार डिजाइन को अंतिम रूप दिया जा रहा है. विद्यार्थियों का कहना है कि बांस की डंडियों से लचीला और मजबूत ढांचा तैयार किया जाएगा, ताकि झांकियों को मनचाहा आकार दिया जा सके.
झांकियों पर बैठने और सेल्फी लेने का भी मिलेगा मौका: इस बार झांकियों को केवल देखने तक सीमित नहीं रखा जाएगा. इन्हें इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि दर्शक सीमित संख्या में इन पर सवारी भी कर सकें और यादगार सेल्फी ले सकें. विद्यार्थियों ने बताया कि पिछले साल ट्रेन थीम वाला फ्लोट बाहर से खुला नहीं था, इसलिए लोगों को उस पर सेल्फी लेने का विकल्प नहीं मिल पाया था. इसके मुकाबले सांता वाले फ्लोट को दर्शकों ने काफी पसंद किया था और उससे सबसे अधिक कमाई भी हुई थी. इसी अनुभव को ध्यान में रखकर इस बार फ्लोट को अधिक खुला और इंटरैक्टिव बनाने की कोशिश की जा रही है. हालांकि, सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए एक समय में सीमित लोगों को ही सवारी की अनुमति देने की योजना है.
सुबह 9 बजे से रात 1 बजे तक जुटे विद्यार्थी: झांकियों को तैयार करने में विद्यार्थियों की मेहनत साफ नजर आ रही है. टीम के सदस्य सुबह करीब 9 से 9:30 बजे तक काम शुरू कर देते हैं और देर रात एक बजे तक निर्माण कार्य में जुटे रहते हैं. हॉस्टल में रहने वाली छात्राएं भी अपनी पढ़ाई और दूसरी जिम्मेदारियों के बीच शाम करीब 6 से 6:30 बजे तक इस काम के लिए समय निकाल रही हैं. टीम में प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी शामिल हैं. कई झांकियों का वजन करीब 400 से 500 किलोग्राम तक बताया जा रहा है. ऐसे में डिजाइन तैयार करने के साथ वजन और संतुलन का ध्यान रखना भी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है.
पांच से छह लाख रुपये आएगा पूरे प्रोजेक्ट पर खर्च: प्रो. आनंद ने बताया कि, "झांकियों की योजना पिछले दो से तीन वर्षों के अनुभव को ध्यान में रखकर बनाई गई है. इस बार सबसे बड़ा बदलाव झांकियों की संख्या और डिजाइन में किया गया है. पूरे प्रोजेक्ट पर करीब पांच से छह लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है. इसमें निर्माण सामग्री के अलावा विद्यार्थियों के लिए दिन में दो से तीन बार रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था भी शामिल है. टीम कम लागत में बेहतर परिणाम देने के लिए बाजार में उपलब्ध सामग्री के साथ स्थानीय स्तर पर मिलने वाले सामान और देसी जुगाड़ का इस्तेमाल कर रही है."
2005 में 14 रिक्शों से शुरू हुआ था झांकियों का सफर: चंडीगढ़ कार्निवल में झांकियां तैयार करने की परंपरा करीब दो दशक पुरानी है. प्रो. आनंद के अनुसार इसकी शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी. उस समय पहली बार 14 रिक्शों या थ्री-व्हीलरों पर झांकियां तैयार की गई थीं. करीब 10 से 15 वर्षों तक इसी तरह रिक्शों का इस्तेमाल होता रहा. बाद में बाजार में रिक्शों की उपलब्धता कम होने और इनके बंद होने के कारण वर्ष 2014-15 से झांकियां बनाने के लिए रेहड़ियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया. अब मोटर से चलने वाली रेहड़ियां भी बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन उनका किराया करीब चार से पांच हजार रुपये प्रतिदिन तक है. इससे पूरे प्रोजेक्ट का बजट काफी बढ़ सकता है. इसलिए विद्यार्थी और शिक्षक कम खर्च में बेहतर झांकियां तैयार करने के लिए सामान्य रेहड़ियों और देसी जुगाड़ का सहारा ले रहे हैं.
तीन दिन संगीत और मनोरंजन से गुलजार रहेगा कार्निवल: 20 से 22 नवंबर तक चलने वाले कार्निवल में झांकियों के साथ संगीत की महफिल भी सजेगी. तीनों शाम अलग-अलग कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे.
- 20 नवंबर: हिमाचल पुलिस का प्रसिद्ध बैंड 'हार्मनी ऑफ द पाइन्स' अपनी प्रस्तुति देगा.
- 21 नवंबर: पंजाबी गायक गिप्पी ग्रेवाल अपनी गायकी से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे.
- 22 नवंबर: बॉलीवुड गायक जावेद अली अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे. उनके चर्चित गीतों में 'अर्जियां', 'गुजारिश', 'सौदेबाजी', 'जश्न-ए-बहारां' और 'एक दिन तेरी राहों में' शामिल हैं.
रिक्शों से थ्री-डी झांकियों तक पहुंचा सफर: चंडीगढ़ कार्निवल इस बार सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि शहर के युवाओं की रचनात्मकता और मेहनत का मंच भी बनेगा. वर्ष 2005 में 14 रिक्शों से शुरू हुआ झांकियों का सफर अब 15 आकर्षक फ्लोट, थ्री-डी डिजाइन, कार्टून किरदारों और सुपरहीरो की दुनिया तक पहुंच गया है. गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट के विद्यार्थी अपनी कल्पनाओं को आकार देने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं. 20 से 22 नवंबर तक सेक्टर-10 में सजने वाला यह कार्निवल बच्चों, युवाओं और परिवारों के लिए कला, संगीत और मनोरंजन का खास अनुभव लेकर आएगा.
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