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डोरेमोन से हल्क तक... चंडीगढ़ कार्निवल में दिखेगी कार्टून और सुपरहीरो की दुनिया, 15 थ्री-डी झांकियां होंगी खास

चंडीगढ़ कार्निवल की तैयारी ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: शहर में 20 से 22 नवंबर तक आयोजित होने वाले चंडीगढ़ कार्निवल में इस बार कला, कल्पना और आधुनिक तकनीक का अनोखा संगम देखने को मिलेगा. सेक्टर-10 में होने वाले तीन दिवसीय आयोजन के लिए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट के विद्यार्थी दिन-रात झांकियां तैयार करने में जुटे हैं. इस बार कार्निवल में डोरेमोन, पिकाचू, शिनचैन, स्पॉन्ज बॉब, पेप्पा पिग, हल्क और सांता क्लॉज जैसे लोकप्रिय किरदार थ्री-डी स्वरूप में नजर आएंगे. इसके अलावा मार्वल और डीसी कॉमिक्स के सुपरहीरो भी दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बनेंगे. कुल 15 झांकियां तैयार की जा रही हैं. इनमें बच्चों की पसंद के साथ कलात्मक डिजाइन, देसी जुगाड़ और तकनीकी प्रयोगों की झलक दिखाई देगी.

15 झांकियों में दिखेगी कार्टून और सुपरहीरो की दुनिया: गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट के प्रो. आनंद ने बताया कि, "इस बार कार्निवल के लिए कुल 15 झांकियां बनाई जा रही हैं. इनके संचालन के लिए 15 गाड़ियों या कार्ट्स की व्यवस्था की गई है. इनमें से 13 से 14 झांकियां रेहड़ियों पर तैयार की जा रही हैं, जबकि दो झांकियों के लिए पहियों और अन्य उपलब्ध सामान की मदद से देसी जुगाड़ के जरिए ढांचे बनाए जा रहे हैं. इस बार झांकियों की संख्या और उनकी डिजाइन पर विशेष ध्यान दिया गया है. कोशिश है कि दर्शकों को हर झांकी में कुछ नया देखने को मिले."

चंडीगढ़ कार्निवल में दिखेगी कार्टून और सुपरहीरो की दुनिया (ETV Bharat) कम लागत में तैयार हो रहे आकर्षक फ्लोट: वहीं, झांकी तैयार कर रहे स्टूडेंट ने बताया कि, "झांकियों को तैयार करने के लिए बांस, प्लाईवुड, सुतली और बाइंडिंग वायर जैसी सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है. कुछ संरचनाओं में मोटरसाइकिल के पहियों का भी उपयोग किया जा रहा है. इनसे ऐसे अस्थायी ढांचे बनाए जा रहे हैं, जिन्हें कार्निवल समाप्त होने के बाद खोल दिया जाएगा. विद्यार्थियों का प्रयास है कि सीमित बजट में मजबूत और आकर्षक झांकियां तैयार की जाएं. डिजाइन में इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि चलते समय झांकियों का संतुलन बना रहे और दर्शकों को किसी तरह की परेशानी न हो." चंडीगढ़ कार्निवल 20 से 22 नवंबर तक सेक्टर-10 में सजेगा (ETV Bharat) दो क्विंटल वजन की झांकी होगी खास: वहीं, एक अन्य स्टूडेंट ने कहा कि, "इस बार एक झांकी में डोरेमोन के जहाज को विशेष रूप से तैयार किया जा रहा है. इसमें डोरेमोन के साथ पिकाचू, गूफी और डॉल्फिन जैसे किरदार भी दिखाई देंगे. झांकी को बांस की पतली डंडियों से तैयार किए गए मैट पर बनाया जा रहा है. इसका अनुमानित वजन करीब दो क्विंटल होगा. वजन अधिक होने के कारण इसे संभालना और सुरक्षित तरीके से चलाना विद्यार्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण है. टीम इस बात पर विशेष ध्यान दे रही है कि झांकी की मजबूती के साथ उसकी कलात्मक सुंदरता भी बरकरार रहे." पांच से छह क्विंटल तक हो सकता है वजन: कार्निवल में हल्क की विशाल आकृति भी लोगों को आकर्षित करेगी. इसे तैयार करने के लिए विशेष तकनीक और मजबूत आधार का इस्तेमाल किया जा रहा है. इस झांकी का वजन करीब पांच से छह क्विंटल तक पहुंचने की संभावना है. इतने भारी ढांचे को सुरक्षित तरीके से चलाने के लिए मेटल की वेल्डिंग करके मजबूत व्हीकल बेस तैयार किया जा रहा है. इसके अलावा बांस, लेगो और स्टिक की मदद से शिनचैन, स्पॉन्ज बॉब और पेप्पा पिग जैसे कार्टून किरदारों को भी आकार दिया जा रहा है. जादुई कालीन भी बनेगा आकर्षण: कार्निवल की एक झांकी में अलादीन और उसके जादुई चिराग की कहानी को दर्शाया जाएगा. इसमें चिराग को झांकी के हैंडल पर लगाया जाएगा, जबकि जिन्न को पीछे के बैकग्राउंड में दिखाया जाएगा. इसके साथ जादुई कालीन भी आकर्षण का हिस्सा होगा. इस बार झांकी को पहले से अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए अलग से सीढ़ियां लगाने के बजाय ढांचे के भीतर ही इन-बिल्ट सीढ़ियां तैयार की जा रही हैं. इससे झांकी का डिजाइन आकर्षक होने के साथ लोगों के लिए उपयोगी भी बनेगा. झांकी तैयार कर रहे स्टूडेंट्स (ETV Bharat) इस बार फ्लैट नहीं, थ्री-डी होगा सेंटा क्लॉज: सांता क्लॉज की झांकी को भी इस बार नया रूप दिया जा रहा है. पिछले वर्ष सेंटा का डिजाइन फ्लैट था, लेकिन इस बार उसे थ्री-डी स्वरूप में तैयार किया जा रहा है. इसके बेस को मजबूत रखा जा रहा है, ताकि चलते समय वजन और संतुलन की समस्या न आए. विद्यार्थियों का कहना है कि पिछले कार्निवल के अनुभवों से सीख लेकर इस बार झांकियों को अधिक आकर्षक और दर्शकों की भागीदारी के अनुकूल बनाया जा रहा है. स्पाइडरमैन और बैटमैन भी बनेंगे आकर्षण: इस बार झांकियों में मार्वल और डीसी कॉमिक्स के सुपरहीरो को भी जगह दी जा रही है. विद्यार्थियों की टीम स्पाइडरमैन, बैटमैन और दूसरे लोकप्रिय सुपरहीरो के किरदारों पर काम कर रही है. इनके खास अंदाज और वाहनों को भी झांकियों का हिस्सा बनाने की योजना है. इसके लिए अलग-अलग स्केच तैयार किए जा रहे हैं और उपलब्ध सामग्री के अनुसार डिजाइन को अंतिम रूप दिया जा रहा है. विद्यार्थियों का कहना है कि बांस की डंडियों से लचीला और मजबूत ढांचा तैयार किया जाएगा, ताकि झांकियों को मनचाहा आकार दिया जा सके. चंडीगढ़ कार्निवल की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स (ETV Bharat)