चंडीगढ़ कार्निवल 2025 में चमकी विरासत, विंटेज कारों ने लूटी महफिल
चंडीगढ़ कार्निवल 2025 में विंटेज कारों की प्रदर्शनी ने लोगों को आकर्षित किया.
Published : November 14, 2025 at 10:59 AM IST|
Updated : November 14, 2025 at 11:55 AM IST
चंडीगढ़: चंडीगढ़ कार्निवल इस बार अपने अनोखे रंग में दिखाई दे रहा है. इस बार आकर्षण बनी है विंटेज कारों की भव्य प्रदर्शनी. आज से शुरू हुए इस कार्निवल में लगभग 25 दुर्लभ और क्लासिक कारों की शान लोगों को अपनी ओर खींच रही है. कार प्रेमियों के लिए यह प्रदर्शनी किसी खजाने से कम नहीं, जहां हर कार अपने भीतर इतिहास के कई सुनहरे पन्ने समेटे हुए खड़ी है.
प्रदर्शनी में पुरानी कारें: इस बार कार्निवल में ट्राइसिटी के कई विंटेज कार प्रेमी वर्षों से संभालकर रखी गई अपनी क्लासिक गाड़ियों को लेकर पहुंचे. इन कारों में सबसे पुरानी वह मॉडल है, जो 1932 में बनी थी. इतना ही नहीं 1950 के दशक की कई अनोखी कारें भी प्रदर्शनी में दिखाई दे रही हैं, जो पुराने दौर के इंजीनियरिंग कौशल और डिजाइन की झलक पेश करती हैं. इन गाड़ियों को देख कई लोग उस समय की यादों में खोते दिखे, जब कारें सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि राजसी शान का प्रतीक मानी जाती थीं.
कई दशक पहले खरीदी थी ये कार: इस कार्निवाल में आए विंटेज एंड क्लासिक कार क्लब के फाउंडर मेंबर बलबीर सिंह ने बताया कि, "हर साल उनकी ओर से आयोजित इस प्रदर्शनी में शामिल कारों को मालिकों ने अत्यंत प्रेम और परिश्रम से संभालकर रखा है. कई कारें दशकों पहले खरीदी गई थीं, लेकिन उनमें आज भी नई सी जान दिखाई देती है. इन कारों को संभालना आसान काम नहीं है. इंजन, बॉडी, टायर और खासकर पुराने पुर्जों को मेंटेन करना काफी महंगा होता है. फिर भी इनके मालिक इन्हें केवल वाहन नहीं, बल्कि विरासत और भावनाओं का प्रतीक मानते हैं.
ये होती है बड़ी जिम्मेदारी: बलबीर सिंह ने आगे बताया कि, "कार्निवल में कारों को सुरक्षित लाना और लौटाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है. तीन दिनों तक इन कारों को सुरक्षित रखना और फिर उन्हें सही-सलामत मालिकों तक पहुंचाना आयोजकों के लिए प्राथमिकता होती है."
बलबीर ने किस्सा किया साझा: बलबीर सिंह ने अपनी खास कार "शेवल" के बारे में भी दिलचस्प किस्से साझा किए. उन्होंने कहा कि, "यह कार उनके दिल के बेहद करीब है. साल 1960 में यह कार उन्हें एक ब्रिटिश ऑफिसर से मिली थी, जो इसे अपने साथ इंग्लैंड नहीं ले जा सकते थे. कार बेचते समय उस ब्रिटिश ऑफिसर और उनकी पत्नी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि यह कार उनके परिवार का हिस्सा बन चुकी थी.आज भी यह कार पूरी तरह सॉलिड बॉडी के साथ उनकी शान बनी हुई है.
मॉडल की खासियत: उनकी 1945 मॉडल शेवरले कार की खासियत यह है कि इसके अंदर गैसोलीन इंजन और 6 सिलेंडर का सेटअप है. यह कार 3-स्पीड फ्लोर शिफ्ट सिस्टम पर चलती है. करीब 11.2 क्विंटल वजनी यह कार 4x4 G506 ट्रक मॉडल मानी जाती है. 1940 से पहले बनी इस विंटेज गाड़ी का 216.5 क्यू (3.5 लीटर) इंजन आज भी शानदार परफॉर्मेंस देता है. यह कार प्रति किलोमीटर पेट्रोल की मजबूत खपत के साथ पुराने दौर की दमदार तकनीक को दर्शाती है.
ये कारें बनीं आकर्षण का केन्द्र: प्रदर्शनी में हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड की 1965 मॉडल कार भी लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है. इसे आज भी ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स और बेहतरीन संरचना के साथ संरक्षित रखा गया है. प्रदर्शनी में 1952 के दौर की "अमरस" कार भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जो भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के शुरुआती दौर का एक अहम हिस्सा मानी जाती है. बाद में इसे हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड के माध्यम से भारतीय बाजार में उतारा गया था.
पुरानी यादें हुई ताजा:कार्निवल में आईं ये अनोखी विंटेज कारें न केवल देखने वालों को रोमांचित कर रही हैं, बल्कि शहरवासियों को बीते समय की यादें भी ताजा कर रही हैं. पुरानी तकनीक और आधुनिक पीढ़ी की जिज्ञासा का अनोखा संगम कार्निवल को और खास बना रहा है.
इतिहास की चमक बरकरार: चंडीगढ़ कार्निवल एक बार फिर साबित कर रहा है कि समय भले बदल जाए, लेकिन इतिहास की चमक आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है. विंटेज कारों की यह प्रदर्शनी न सिर्फ संस्कृति और विरासत का प्रदर्शन है, बल्कि उन लोगों के जुनून को भी सलाम है, जिन्होंने इन अनमोल कारों को दशकों तक प्यार से सहेजकर रखा है.
