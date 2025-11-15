Bihar Election Results 2025

चंडीगढ़ कार्निवल 2025 का आगाज, दिखा रंग, रिद्म और कला का भव्य संगम

चंडीगढ़ कार्निवल 2025 की शुरुआत हो चुकी है.

Chandigarh Carnival 2025
चंडीगढ़ कार्निवल 2025 (ETV Bharat)
Published : November 15, 2025 at 11:55 AM IST

चंडीगढ़: चंडीगढ़ कार्निवल 2025 का आगाज शुक्रवार को हो चुका है. पूरे सेक्टर-10 में फैले इस तीन दिवसीय उत्सव ने पहली ही सुबह लोगों को कला, संस्कृति और मनोरंजन के संगम में डूबो दिया. कार्निवल का उद्घाटन यूटी चंडीगढ़ के गृह सचिव एवं सचिव पर्यटन मनदीप सिंह ब्रार ने विंटेज कार में सवार होकर किया, जिसने पूरे कार्यक्रम में क्लासिक शान का अनोखा रंग जोड़ दिया.

Chandigarh Carnival 2025
रंग, रिद्म और कला का भव्य संगम (ETV Bharat)

रंग-बिरंगी परेड ने जीता दिल: गृह सचिव ने खूबसूरत कार्निवल परेड को हरी झंडी दिखाते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की. गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स के विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए आकर्षक फ्लोट्स, विंटेज कारों की प्रदर्शनी और थीम आधारित कला व संस्कृति के प्रदर्शन ने उपस्थित दर्शकों से खूब वाहवाही बटोरी. परेड के बाद आगंतुकों ने विभिन्न शहरों से आए कलाकारों की तैयार की गई प्रदर्शनी, स्टॉल और आर्ट इंस्टॉलेशन देखे. रंग-बिरंगे स्टॉलों में हस्तशिल्प, पेंटिंग, फोटोग्राफी और क्रिएटिव कलेक्शन ने लोगों को लंबे समय तक रुकने पर मजबूर कर दिया.

Chandigarh Carnival 2025
विंटेज कारों की प्रदर्शनी (ETV Bharat)

कला और संस्कृति का अंतरराष्ट्रीय संगम: कार्निवल के तहत “Mystical Confluence” नामक विशेष कला प्रदर्शनी और वीडियो इंस्टॉलेशन का भी शुभारंभ गवर्नमेंट म्यूज़ियम एंड आर्ट गैलरी, सेक्टर-10 में किया गया. यह प्रदर्शनी दक्षिण कोरिया के कलाकार जांग ही मुन और भारत के कलाकार देवेंद्र शुक्ला के कार्यों पर आधारित है, जो 16 नवंबर तक जनता के लिए खुली रहेगी.कलात्मक गतिविधियों में त्रिपुरा, असम और दक्षिण कोरिया के कलाकारों ने पूरे दिन लाइव वर्कशॉप आयोजित कीं. वहीं, ट्राइसिटी के युवा कलाकारों ने मिट्टी के बर्तन बनाना, मूर्तिकला, प्रिंटमेकिंग, पोर्ट्रेट पेंटिंग जैसी विधाओं का लाइव प्रदर्शन कर दर्शकों का दिल जीता.

चंडीगढ़ कार्निवल 2025 का आगाज (ETV Bharat)

बच्चों के लिए खास: कार्निवल बच्चों के लिए किसी सपनों की दुनिया से कम नहीं है. यहां झूले, गेम ज़ोन, कार्टूनी फ्लोट्स, आर्ट कॉर्नर और लाइव एक्टिविटीज बच्चों को खूब लुभा रही हैं. परिवारों के लिए यह जगह वीकेंड एंजॉयमेंट का बेहतरीन विकल्प बन गई है.

Chandigarh Carnival 2025
दिखा रंग, रिद्म और कला का भव्य संगम (ETV Bharat)

फूड, म्यूज़िक और फोटोग्राफी एक साथ: फूड स्टॉलों पर भारतीय और अंतरराष्ट्रीय व्यंजन लोगों का ध्यान खींच रहे हैं.इसके साथ ही “Glimpses from Carnival” थीम पर ऑन-द-स्पॉट फोटोग्राफी प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है, जिसकी एंट्री 16 नवंबर दोपहर 1 बजे तक ली जाएगी. शीर्ष तीन विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा.

लाइव म्यूज़िक से गूंजेगी शामें: कार्निवल की शामें संगीत प्रेमियों के लिए बेहद खास होंगी. 14 नवंबर को लाइव म्यूज़िकल बैंड का आयोजन किया गया. 15 नवंबर को मशहूर पंजाबी गायक हरभजन मान शमा बांधेंगे. 16 नवंबर को बॉलीवुड गायक अभिजीत भट्टाचार्य अपने गीतों से लोगों का दिल जीतेंगे.

तीन दिन का जश्न, कला और मनोरंजन का संगम: तीन दिनों तक चलने वाला चंडीगढ़ कार्निवल 2025 कला, संस्कृति, मनोरंजन और रचनात्मकता का अद्भुत संगम साबित हो रहा है. चाहे कला प्रेमी हों, बच्चे, परिवार या युवा-हर किसी के लिए इसमें कुछ न कुछ खास है.चंडीगढ़ के इस अनूठे सांस्कृतिक उत्सव ने शहर को एक बार फिर जीवंत कर दिया है.

चंडीगढ़ कार्निवल 2025
