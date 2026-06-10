चंडीगढ़ में कैब ड्राइवरों की हड़ताल से ट्राइसिटी में थमी रफ्तार, 50 हजार यात्री प्रभावित, 16 जून तक जारी रह सकता है आंदोलन
ट्राइसिटी में कैब ड्राइवरों की हड़ताल से 50 हजार यात्री प्रभावित हुए हैं. किराया बढ़ाने की मांग को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं.
Published : June 10, 2026 at 11:10 AM IST
चंडीगढ़: चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में सफर करने वाले लोगों को इन दिनों बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ओला, उबर और इनड्राइव जैसी ऐप आधारित कैब सेवाओं से जुड़े ड्राइवरों ने किराया दरों में बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है. हड़ताल के तहत चालक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सवारियां नहीं उठा रहे हैं, जिससे ट्राइसिटी में आवागमन प्रभावित हो गया है.
16 जून तक जारी रह सकता है आंदोलन: कैब यूनियन के अनुसार यदि उनकी मांगों पर जल्द कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन 16 जून तक जारी रह सकता है. इस हड़ताल का सीधा असर ट्राइसिटी के करीब 50 हजार यात्रियों पर पड़ रहा है. भीषण गर्मी के बीच लोगों को अब ऑटो, बसों और अन्य वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है.
बढ़ती लागत से परेशान चालक: प्रदर्शन कर रहे ड्राइवरों का कहना है कि वर्ष 2025 में चंडीगढ़ प्रशासन ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए 25 रुपये प्रति किलोमीटर की दर तय की थी. इसके बाद पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में कई बार वृद्धि हुई, लेकिन किराया दरों में कोई संशोधन नहीं किया गया. इससे चालकों की आय और खर्च के बीच संतुलन बिगड़ गया है.
"मौजूदा किराए पर काम करना मुश्किल": कैब चालकों ने कहा कि, "सीएनजी के दाम करीब 9 रुपये प्रति किलो बढ़ चुके हैं, जबकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी लगातार इजाफा हुआ है. मौजूदा किराए पर वाहन की ईएमआई, रखरखाव, बीमा और घरेलू खर्च निकालना मुश्किल हो गया है. बढ़ती महंगाई के बीच मौजूदा दरें व्यवहारिक नहीं रह गई हैं."
35 रुपये प्रति किलोमीटर किराए की मांग: कैब यूनियन के प्रतिनिधियों ने कहा कि, "हम लंबे समय से किराया दरों में संशोधन की मांग कर रहे हैं. न्यूनतम किराया 25 रुपये से बढ़ाकर 35 रुपये प्रति किलोमीटर किया जाना चाहिए, ताकि बढ़ती लागत का बोझ कम हो सके. यह मांग चालकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उचित है."
सीटीयू बसें बनीं राहत का साधन: कैब सेवाएं प्रभावित होने के बाद बड़ी संख्या में यात्रियों ने सार्वजनिक परिवहन का रुख किया है. चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (सीटीयू) की बसें लोगों के लिए प्रमुख सहारा बनकर उभरी हैं. सीटीयू रेलवे स्टेशन, पीजीआई, सेक्टर-17 और सेक्टर-43 बस अड्डों सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने वाले कई लोकल और सब-अर्बन रूट्स पर सेवाएं संचालित कर रही है.
समाधान की उम्मीद में यात्री: हड़ताल के चलते रोजमर्रा की आवाजाही प्रभावित होने से यात्रियों में नाराजगी भी देखी जा रही है. वहीं लोगों को उम्मीद है कि प्रशासन और यूनियन के बीच जल्द बातचीत होगी और कोई समाधान निकलने के बाद ट्राइसिटी में कैब सेवाएं फिर से सामान्य हो जाएंगी.
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