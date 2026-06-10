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चंडीगढ़ में कैब ड्राइवरों की हड़ताल से ट्राइसिटी में थमी रफ्तार, 50 हजार यात्री प्रभावित, 16 जून तक जारी रह सकता है आंदोलन

चंडीगढ़ में कैब ड्राइवरों की हड़ताल ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में सफर करने वाले लोगों को इन दिनों बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ओला, उबर और इनड्राइव जैसी ऐप आधारित कैब सेवाओं से जुड़े ड्राइवरों ने किराया दरों में बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है. हड़ताल के तहत चालक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सवारियां नहीं उठा रहे हैं, जिससे ट्राइसिटी में आवागमन प्रभावित हो गया है. 16 जून तक जारी रह सकता है आंदोलन: कैब यूनियन के अनुसार यदि उनकी मांगों पर जल्द कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन 16 जून तक जारी रह सकता है. इस हड़ताल का सीधा असर ट्राइसिटी के करीब 50 हजार यात्रियों पर पड़ रहा है. भीषण गर्मी के बीच लोगों को अब ऑटो, बसों और अन्य वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है. चंडीगढ़ में कैब ड्राइवरों की हड़ताल से ट्राइसिटी में थमी रफ्तार (ETV Bharat) बढ़ती लागत से परेशान चालक: प्रदर्शन कर रहे ड्राइवरों का कहना है कि वर्ष 2025 में चंडीगढ़ प्रशासन ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए 25 रुपये प्रति किलोमीटर की दर तय की थी. इसके बाद पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में कई बार वृद्धि हुई, लेकिन किराया दरों में कोई संशोधन नहीं किया गया. इससे चालकों की आय और खर्च के बीच संतुलन बिगड़ गया है.