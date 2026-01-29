ETV Bharat / state

केंद्रीय बजट 2026 से चंडीगढ़ कारोबारियों को उम्मीद, बोले- "GST में छूट देने और ऑनलाइन व्यापार को कम करने पर ध्यान दें सरकार"

केंद्रीय बजट 2026-27 से चंडीगढ़ के व्यापारियों को काफी उम्मीदे हैं. व्यापारियों ने सरकार से टैक्स छूट की मांग की है.

पंचकूला: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को अपना 9वां बजट पेश करेंगी. हर देशवासी और सभी वर्ग भविष्य के मद्देनजर बजट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. क्योंकि इस बजट को मध्यम अवधि में अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाला माना जा रहा है. दरअसल, वैश्विक व्यापार तनाव, देश पर अमेरिका द्वारा लगाए गए नए टैरिफ और देशों के बीच व्यापार को लेकर उथल-पुथल से बनी अनिश्चितताओं से इस बजट अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है. हालांकि, बजट से उद्योगपति/इंडस्ट्रियलिस्ट क्या उम्मीद रखते हैं, इसे लेकर ईटीवी भारत ने चंडीगढ़ और हरियाणा के जिला पंचकूला के कारोबारियों का नजरिया जाना.

पेपरलेस प्रक्रिया और जटिलता खत्म हो: चंडीगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव चड्ढा ने कहा कि "भले ही केंद्र सरकार ने पिछले बजट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया. लेकिन व्यापार की दृष्टि से अभी भी काफी जटिलताएं बरकरार हैं. केंद्र सरकार को व्यापारिक दृष्टिकोण के चलते अधिकांश प्रक्रियाओं को पेपरलेस करना चाहिए, क्योंकि व्यापारी/कारोबारी के पास दस्तावेजी प्रक्रिया के लिए समय की काफी कमी रहती है. इसके अलावा सुगम कारोबार चल सके, इसके लिए अन्य कई तरह की जटिलताओं को खत्म करने की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए".

जीएसटी में सुधार की आवश्यकता: केंद्र सरकार ने भले ही 22 सितंबर 2025 से लागू जीएसटी 2.0 सुधारों के तहत कर ढांचे के सरलीकरण और अनुपालन की मांग को पूरा किया हो. लेकिन कारोबारी अभी भी जीएसटी में अतिरिक्त सुधार की मांग कर रहे हैं. चंडीगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव चड्ढा ने जीएसटी में अभी कुछ और अधिक सुधार की गुंजाइश बताई.

GST सरलता की मांग कर रहे व्यापारी: इसके साथ ही, उन्होंने केंद्र सरकार से व्यापारी की भविष्य सुरक्षा गारंटी पर विचार करने को भी कहा. हालांकि, कर अनुपालन को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने चार जीएसटी स्लैब को तीन जीएसटी स्लैब 5%, 18% और 40% में बदला था. इसके तहत 28% कर वाली 90% वस्तुओं को 18% के स्लैब में लाने से इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल और अन्य कंज्यूमर ड्यूरेबल सस्ते हुए थे. लेकिन कारोबारी अभी भी जीएसटी की अधिक सरलता की मांग कर रहे हैं.

बजट में सरकार से अपेक्षाएं: पंचकूला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी, राकेश गर्ग ने कहा कि "वह केंद्र सरकार के बजट से काफी अपेक्षाएं रखते हैं". उन्होंने कहा कि "केंद्र सरकार एमएसएमई के मद्देनजर लेबर और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो प्रमोशन स्कीम के माध्यम से स्पोर्ट कर रही है, असल में उनका लाभ जरूरतमंदों को जमीनी स्तर पर मिल नहीं रहा है. इसके लिए केंद्र सरकार को सोच विचार कर प्रशिक्षण संस्थान, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंसल्टेंट रखनी चाहिए, ताकि सामान्य छोटा व्यापारी उनसे समझकर सरकारी नीतियों का इस्तेमाल कर लाभ प्राप्त कर सके".

टैक्स छूट की मांग: उन्होंने कहा कि "सरकार जो भी टैक्स छूट, टैक्स हॉलिडे या प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए क्वालिटी हैंडमेड में जाती है, उनका कारोबारी/उद्योगपतियों को पता नहीं लग पाता. क्योंकि बड़े उद्योगपतियों की तरह छोटा कारोबारी/उद्यमी इन चीजों से गुरेज करता है, क्योंकि बजट की एक बड़ी समस्या बनी रहती है. नतीजतन सही कंसलटेंट तक पहुंच नहीं बन पाती, जो सरकार और छोटे कारोबारी/उद्यमी के बीच अंतर का बड़ा कारण है". राकेश गर्ग ने कहा कि "सरकार को इस अंतर को खत्म करने पर विचार करना चाहिए, ताकि सरकारी नीतियों की जानकारी से एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट लाभ ले सके और जमीनी स्तर तक यह दिखे भी".

सरकारी नीतियां वैश्विक स्तर पर मजबूती दें: पंचकूला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी, राकेश गर्ग ने कहा कि "सरकार जो भी नई नीतियां लाती है, वे कारोबारी/उद्यमियों को प्रतिस्पर्धा में वैश्विक स्तर पर लेकर जाएं. साथ ही सरकार को यह ध्यान देना चाहिए कि सरकारी नीतियां तकनीक और कौशल को निखार सके. बजट आवंटन इस प्रकार होना चाहिए कि इस वैश्वीकरण के समय में छोटा व्यापारी भी वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर सके. छोटा कारोबारी भी बड़े कारोबारी के साथ प्रतिस्पर्धा में शामिल हो सके, इसमें उनके लिए बजट आवंटन अलग से होना चाहिए. नतीजतन केंद्र सरकार को एंटरप्रेन्योर और व्यापारी के कौशल विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए".

आत्मनिर्भर भारत से मजबूती: बीते समय में केंद्र सरकार जिस प्रकार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में प्रयासरत है. उसके मध्य नजर उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार बजट में देश पर विदेशी प्रभाव करने की दिशा में घरेलू मांग और विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) को गति देने के लिए भी कोई रूपरेखा प्रस्तुत की जा सकती है.

