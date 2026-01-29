ETV Bharat / state

केंद्रीय बजट 2026 से चंडीगढ़ कारोबारियों को उम्मीद, बोले- "GST में छूट देने और ऑनलाइन व्यापार को कम करने पर ध्यान दें सरकार"

पंचकूला: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को अपना 9वां बजट पेश करेंगी. हर देशवासी और सभी वर्ग भविष्य के मद्देनजर बजट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. क्योंकि इस बजट को मध्यम अवधि में अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाला माना जा रहा है. दरअसल, वैश्विक व्यापार तनाव, देश पर अमेरिका द्वारा लगाए गए नए टैरिफ और देशों के बीच व्यापार को लेकर उथल-पुथल से बनी अनिश्चितताओं से इस बजट अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है. हालांकि, बजट से उद्योगपति/इंडस्ट्रियलिस्ट क्या उम्मीद रखते हैं, इसे लेकर ईटीवी भारत ने चंडीगढ़ और हरियाणा के जिला पंचकूला के कारोबारियों का नजरिया जाना.

पेपरलेस प्रक्रिया और जटिलता खत्म हो: चंडीगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव चड्ढा ने कहा कि "भले ही केंद्र सरकार ने पिछले बजट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया. लेकिन व्यापार की दृष्टि से अभी भी काफी जटिलताएं बरकरार हैं. केंद्र सरकार को व्यापारिक दृष्टिकोण के चलते अधिकांश प्रक्रियाओं को पेपरलेस करना चाहिए, क्योंकि व्यापारी/कारोबारी के पास दस्तावेजी प्रक्रिया के लिए समय की काफी कमी रहती है. इसके अलावा सुगम कारोबार चल सके, इसके लिए अन्य कई तरह की जटिलताओं को खत्म करने की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए".

जीएसटी में सुधार की आवश्यकता: केंद्र सरकार ने भले ही 22 सितंबर 2025 से लागू जीएसटी 2.0 सुधारों के तहत कर ढांचे के सरलीकरण और अनुपालन की मांग को पूरा किया हो. लेकिन कारोबारी अभी भी जीएसटी में अतिरिक्त सुधार की मांग कर रहे हैं. चंडीगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव चड्ढा ने जीएसटी में अभी कुछ और अधिक सुधार की गुंजाइश बताई.

GST सरलता की मांग कर रहे व्यापारी: इसके साथ ही, उन्होंने केंद्र सरकार से व्यापारी की भविष्य सुरक्षा गारंटी पर विचार करने को भी कहा. हालांकि, कर अनुपालन को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने चार जीएसटी स्लैब को तीन जीएसटी स्लैब 5%, 18% और 40% में बदला था. इसके तहत 28% कर वाली 90% वस्तुओं को 18% के स्लैब में लाने से इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल और अन्य कंज्यूमर ड्यूरेबल सस्ते हुए थे. लेकिन कारोबारी अभी भी जीएसटी की अधिक सरलता की मांग कर रहे हैं.

केंद्रीय बजट 2026 से चंडीगढ़ कारोबारियों को उम्मीद (Etv Bharat)

बजट में सरकार से अपेक्षाएं: पंचकूला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी, राकेश गर्ग ने कहा कि "वह केंद्र सरकार के बजट से काफी अपेक्षाएं रखते हैं". उन्होंने कहा कि "केंद्र सरकार एमएसएमई के मद्देनजर लेबर और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो प्रमोशन स्कीम के माध्यम से स्पोर्ट कर रही है, असल में उनका लाभ जरूरतमंदों को जमीनी स्तर पर मिल नहीं रहा है. इसके लिए केंद्र सरकार को सोच विचार कर प्रशिक्षण संस्थान, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंसल्टेंट रखनी चाहिए, ताकि सामान्य छोटा व्यापारी उनसे समझकर सरकारी नीतियों का इस्तेमाल कर लाभ प्राप्त कर सके".