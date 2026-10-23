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चंडीगढ़ में कारोबारी से 10 करोड़ की फिरौती मांगने का मामला, तरनतारन के दो युवक गिरफ्तार

Chandigarh Businessman Extortion Case ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: कारोबारी से 10 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने और उसके घर पर फायरिंग की साजिश रचने के मामले में पुलिस ने तरनतारन के दो युवकों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने सेक्टर-18 हॉकी स्टेडियम के पास जाल बिछाकर दोनों को पकड़ा. उनके पास से एक विदेशी पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस और धमकी देने में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन व सिम कार्ड बरामद किया गया है.

कारोबारी से फिरौती मांगने का मामला, दो आरोपी गिरफ्तार: गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अरणदीप सिंह (30) और बंटी उर्फ बंटी अटवाल उर्फ सनी (20) के रूप में हुई है. दोनों पंजाब के तरनतारन जिले के रहने वाले हैं. मामला सेक्टर-19 थाने में दर्ज है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि फिरौती मांगने और कारोबारी पर हमले की कथित साजिश में और कौन-कौन शामिल था.