चंडीगढ़ में कारोबारी से 10 करोड़ की फिरौती मांगने का मामला, तरनतारन के दो युवक गिरफ्तार
चंडीगढ़ के कारोबारी से 10 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने और उसके घर पर फायरिंग के मामले में दो युवक गिरफ्तार.
Published : October 23, 2026 at 10:46 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 8:18 AM IST
चंडीगढ़: कारोबारी से 10 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने और उसके घर पर फायरिंग की साजिश रचने के मामले में पुलिस ने तरनतारन के दो युवकों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने सेक्टर-18 हॉकी स्टेडियम के पास जाल बिछाकर दोनों को पकड़ा. उनके पास से एक विदेशी पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस और धमकी देने में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन व सिम कार्ड बरामद किया गया है.
कारोबारी से फिरौती मांगने का मामला, दो आरोपी गिरफ्तार: गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अरणदीप सिंह (30) और बंटी उर्फ बंटी अटवाल उर्फ सनी (20) के रूप में हुई है. दोनों पंजाब के तरनतारन जिले के रहने वाले हैं. मामला सेक्टर-19 थाने में दर्ज है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि फिरौती मांगने और कारोबारी पर हमले की कथित साजिश में और कौन-कौन शामिल था.
10 करोड़ की मांगी थी फिरौती: पुलिस के मुताबिक, कारोबारी को धमकी भरे कॉल कर 10 करोड़ रुपये मांगे गए थे. जांच के दौरान उसके घर पर फायरिंग करने की योजना की जानकारी भी मिली. इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया. पुलिस का कहना है कि समय रहते कार्रवाई से संभावित वारदात को रोकने में मदद मिली.
आरोपियों से पूछताछ जारी: जांच में एक वॉइस नोट में गैंगस्टर का नाम सामने आने की बात भी सामने आई है. पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि धमकी देने के पीछे किसी गैंगस्टर का हाथ था या नहीं और आरोपियों को किसने निर्देश दिए थे. मामले में पंजाब के तरनतारन और अमृतसर से जुड़े लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है. साथ ही अन्य संदिग्धों और कथित साजिशकर्ताओं की तलाश की जा रही है. जांच में यह भी पता लगाया जाएगा कि फिरौती की रकम वसूलने और फायरिंग की योजना किस तरह बनाई गई थी.
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