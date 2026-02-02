ETV Bharat / state

चंडीगढ़ शहर को मिला इस बार 6545.52 करोड़ का बजट, शहरी विकास और परिवहन पर खास फोकस

चंडीगढ़: चंडीगढ़ शहर को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल ₹6,545.52 करोड़ का बजट मिला है. यह बजट केंद्र शासित प्रदेश की विकासात्मक प्राथमिकताओं और वित्तीय अनुशासन को दर्शाता है. इसमें ₹5,939.52 करोड़ राजस्व मद और ₹606.00 करोड़ पूंजीगत मद के लिए निर्धारित किए गए हैं. पिछले वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान ₹6,983.18 करोड़ की तुलना में यह ₹437.66 करोड़ कम है, लेकिन संरचनात्मक बदलावों को ध्यान में रखते हुए इसे संतुलित बजट माना जा रहा है.

बिजली क्षेत्र में बड़ा बदलाव: बजट का सबसे बड़ा परिवर्तन विद्युत क्षेत्र में देखने को मिला है. साल 2025-26 में जहां इस क्षेत्र के लिए ₹877.39 करोड़ का प्रावधान था, वहीं 2026-27 में इसे घटाकर ₹156.95 करोड़ कर दिया गया है. ₹720.44 करोड़ की यह कटौती बिजली क्षेत्र के निजीकरण के कारण की गई है. इस समायोजन को हटाकर देखें तो कुल बजट में वास्तविक रूप से ₹282.78 करोड़ यानी 4.63 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है.

चंडीगढ़ को मिला इस बार 6545.52 करोड़ का बजट (ETV Bharat)

शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता: बजट में सामाजिक क्षेत्रों को खास तवज्जो दी गई है.शिक्षा के लिए ₹1,295.38 करोड़ और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ₹955.41 करोड़ का प्रावधान किया गया है. वहीं, पुलिस विभाग को ₹970.53 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिससे कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में सरकार की मंशा साफ झलकती है.

शहरी विकास और परिवहन पर फोकस: आवास एवं शहरी विकास के लिए ₹1,127.95 करोड़ रखे गए हैं. परिवहन क्षेत्र को ₹459.51 करोड़ और ऊर्जा क्षेत्र को ₹189.67 करोड़ दिए गए हैं. अन्य विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुल ₹1,547.07 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिससे समग्र विकास को गति मिलने की उम्मीद है.