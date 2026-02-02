चंडीगढ़ शहर को मिला इस बार 6545.52 करोड़ का बजट, शहरी विकास और परिवहन पर खास फोकस
वित्त वर्ष 2026-27 में चंडीगढ़ को ₹6,545.52 करोड़ का बजट मिला है.
Published : February 2, 2026 at 9:36 AM IST
चंडीगढ़: चंडीगढ़ शहर को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल ₹6,545.52 करोड़ का बजट मिला है. यह बजट केंद्र शासित प्रदेश की विकासात्मक प्राथमिकताओं और वित्तीय अनुशासन को दर्शाता है. इसमें ₹5,939.52 करोड़ राजस्व मद और ₹606.00 करोड़ पूंजीगत मद के लिए निर्धारित किए गए हैं. पिछले वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान ₹6,983.18 करोड़ की तुलना में यह ₹437.66 करोड़ कम है, लेकिन संरचनात्मक बदलावों को ध्यान में रखते हुए इसे संतुलित बजट माना जा रहा है.
बिजली क्षेत्र में बड़ा बदलाव: बजट का सबसे बड़ा परिवर्तन विद्युत क्षेत्र में देखने को मिला है. साल 2025-26 में जहां इस क्षेत्र के लिए ₹877.39 करोड़ का प्रावधान था, वहीं 2026-27 में इसे घटाकर ₹156.95 करोड़ कर दिया गया है. ₹720.44 करोड़ की यह कटौती बिजली क्षेत्र के निजीकरण के कारण की गई है. इस समायोजन को हटाकर देखें तो कुल बजट में वास्तविक रूप से ₹282.78 करोड़ यानी 4.63 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है.
शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता: बजट में सामाजिक क्षेत्रों को खास तवज्जो दी गई है.शिक्षा के लिए ₹1,295.38 करोड़ और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ₹955.41 करोड़ का प्रावधान किया गया है. वहीं, पुलिस विभाग को ₹970.53 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिससे कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में सरकार की मंशा साफ झलकती है.
शहरी विकास और परिवहन पर फोकस: आवास एवं शहरी विकास के लिए ₹1,127.95 करोड़ रखे गए हैं. परिवहन क्षेत्र को ₹459.51 करोड़ और ऊर्जा क्षेत्र को ₹189.67 करोड़ दिए गए हैं. अन्य विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुल ₹1,547.07 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिससे समग्र विकास को गति मिलने की उम्मीद है.
नगर निगम को बड़ी राहत: नगर निगम चंडीगढ़ को मिलने वाली अनुदान राशि में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है. वर्ष 2025-26 में ₹625 करोड़ के मुकाबले 2026-27 में इसे बढ़ाकर ₹850 करोड़ कर दिया गया है, जो 36 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. यह कदम शहर की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करेगा.
केंद्र सरकार का औपचारिक प्रकाशन: वित्तीय वर्ष 2026-27 का यह बजट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा प्रस्तुत और प्रकाशित किया गया है. बजट से जुड़ा विस्तृत विवरण सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, जो चंडीगढ़ के भविष्य के विकास की स्पष्ट तस्वीर पेश करता है.
वर्ष 2026-27 के बजट अनुमानों में विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रमुख आवंटन इस प्रकार हैं:
- शिक्षा– ₹1,295.38 करोड़
- आवास एवं शहरी विकास– ₹1,127.95 करोड़
- पुलिस– ₹970.53 करोड़
- स्वास्थ्य– ₹955.41 करोड़
- परिवहन– ₹459.51 करोड़
- ऊर्जा– ₹189.67 करोड़
- अन्य क्षेत्र– ₹1,547.07 करोड़
इसके अतिरिक्त, नगर निगम चंडीगढ़ (एमसीसी) को दी जाने वाली अनुदान राशि वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान में ₹625.00 करोड़ से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान में ₹850.00 करोड़ कर दी गई है, जो 36.00% की वृद्धि को दर्शाती है. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत कर प्रकाशित कर दिया गया है, जो उनकी वेबसाइट https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/sbe53.pdf
पर उपलब्ध है. इसका विवरण निम्नानुसार है.
ये भी पढ़ें:केंद्रीय बजट पर सीएम नायब सैनी बोले- "ये बजट सर्व समावेशी, राखीगढ़ी के विकास से हरियाणा को मिलेगी नई पहचान"