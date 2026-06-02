चंडीगढ़ में करोड़ों के प्लॉटों की ई-नीलामी शुरू, 16.58 करोड़ तक पहुंची रिजर्व कीमत, 23 जून तक आवेदन और EMD जमा करने का मौका
चंडीगढ़ में 10 आवासीय प्लॉटों की ई-नीलामी शुरू हो चुकी है. आवेदन 23 जून तक कर सकते हैं. ऑनलाइन बोली 27 से 29 जून होगी.
Published : June 2, 2026 at 11:27 AM IST
पंचकूला: चंडीगढ़ एस्टेट आफिस ने शहर के विभिन्न सेक्टरों में स्थित आवासीय प्लाटों की फ्रीहोल्ड आधार पर ई-नीलामी की घोषणा की है. घोषणा के अनुसार इस ई-नीलामी के तहत कुल दस आवासीय प्लॉटों को नीलाम किया जाएगा. जारी कार्यक्रम के अनुसार ई-नीलामी के लिए आवेदन एवं ईएमडी जमा करने की प्रक्रिया दो जून की सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है, जो 23 जून शाम पांच बजे तक चलेगी.
दस्तावेजों की जांच और ऑनलाइन नीलामी: इस कार्यक्रम के अनुसार दस्तावेजों की जांच और स्वीकृति की तिथि 24 से 26 जून के बीच निर्धारित की गई है और आनलाइन नीलामी 27 जून से 29 जून 2026 तक आयोजित होगी. इस नीलामी में शामिल प्रमुख प्लाटों में सेक्टर-15/बी, 20, 21, 23, 27/डी, 30/ए, 37/ए और 44/बी के आवासीय प्लाट शामिल हैं. इन प्लाटों का क्षेत्रफल लगभग 100 वर्ग गज से लेकर 502 वर्ग गज तक है.
इन सेक्टरों का सबसे अधिक आरक्षित मूल्य: तय कार्यक्रम के अनुसार चंडीगढ़ में सबसे अधिक आरक्षित मूल्य वाले प्लाट शहर के सेक्टर-44 और सेक्टर-21 में हैं. यहां के प्लॉटों की आरक्षित कीमत करीब 16.58 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है. जबकि सबसे कम आरक्षित कीमत वाले दो 100 वर्ग गज के प्लाट सेक्टर-44/बी के हैं, जिनकी आरक्षित कीमत 3.30. करोड़ रुपये निर्धारित की गई है.
ई-नीलामी की प्रमुख आवासीय साइटें:
|सेक्टर
|क्षेत्रफल (वर्ग गज)
|आरक्षित मूल्य
|15-बी
|249.375
|8.23 करोड़
|20
|198.33
|6.55 करोड़
|21
|500.5
|16.53 करोड़
|23
|198.33
|6.55 करोड़
|27-डी
|256.666
|8.47 करोड़
|44
|502.316
|16.58 करोड़
|30-ए
|500.5
|16.53 करोड़
|37-ए
|338
|11.16 करोड़
|44-बी
|100
|3.30 करोड़
कार्नर प्लाट का 5% अतिरिक्त भुगतान:एस्टेट आफिस के अनुसार किनारे (कार्नर) और पार्क फेंसिंग प्लाटों पर आरक्षित मूल्य के अतिरिक्त 5 प्रतिशत शुल्क वसूल किया जाएगा. सेक्टर-37/ए का एक प्लाट पार्क फेसिंग श्रेणी में शामिल है. ई-नीलामी में भाग लेने के इच्छुक आवेदकों के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा. इच्छुक खरीदार चंडीगढ़ प्रशासन के ई-आक्शन पोर्टल पर पंजीकरण कर नीलामी प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं. एस्टेट ऑफिस ने बताया कि प्लाटों के सही स्थान और सेक्टर ले-आउट की जानकारी नगर नियोजन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है. नीलामी से संबंधित किसी भी तकनीकी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं.
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