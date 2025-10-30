ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में इन कुत्तों को पालने पर लग गया बैन, बढ़ते डॉग बाइट के चलते फैसला

चंडीगढ़ में पिटबुल, अमेरिकन बुल डॉग जैसे कई खतरनाक नस्लों के कुत्तों को पालने या बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

Chandigarh bans dogs including Pitbull and American Bulldog in homes
चंडीगढ़ में कुत्ते (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 30, 2025 at 11:04 PM IST

2 Min Read
चंडीगढ़ : सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में अब पिटबुल, अमेरिकन बुलडॉग जैसे खतरनाक नस्लों के कुत्तों को पालने या बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. चंडीगढ़ में बढ़ते डॉग बाइट को देखते हुए ये फैसला लिया गया है.

10 हजार तक का जुर्माना : चंडीगढ़ शहर में अब बिना रजिस्ट्रेशन कुत्ता रखने, गंदगी फैलाने और कहीं भी खाना डालने पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना देना होगा. नगर निगम ने घर के साइज के हिसाब से कुत्तों को पालने की संख्या भी तय कर दी है. अब हर कुत्ते का चंडीगढ़ नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. एक डॉग का पंजीकरण शुल्क 500 रुपए होगा. रजिस्ट्रेशन के बाद हर पांच साल बाद रिन्यू करवाने के 50 रुपए देने होंगे. रजिस्टर्ड कुत्ते के गले में मेटल का टोकन और पट्टा लगाना भी जरूरी होगा. रजिस्ट्रेशन के बिना पाए जाने पर डॉग को नगर निगम जब्त कर सकता है.

पिटबुल समेत कई डॉग बैन : चंडीगढ़ में सुखना लेक, रोज गार्डन, शांति कुंज, लेजर वैली, मिनी रोज गार्डन, टेरेस गार्डन, शिवालिक गार्डन, बोटेनिकल गार्डन और एम.सी. द्वारा अधिसूचित सार्वजनिक स्थानों व पार्कों में कुत्तों को ले जाने पर पाबंदी रहेगी. इसके अलावा गलियों में घूमने वाले कुत्तों को लेकर भी सख्त प्रावधान किए गए हैं. नगर निगम ने अमेरिकन बुलडॉग, अमेरिकन पिटबुल, पिटबुल टेरियर, बुल टेरियर, केन कोरसो, डोगो अर्जेंटीनो और रॉटविलर नस्ल के कुत्ते को घर में पालने पर बैन कर दिया है. अब डॉग लवर इन्हें पाल नहीं सकेंगे. बढ़ते डॉगबाइट के चलते ये फैसला किया गया है. अगर एक घर में अलग-अलग फ्लोर पर एक से ज्यादा परिवार रहते हैं, तो हर परिवार के लिए तय सीमा के अनुसार अलग-अलग रजिस्ट्रेशन करवाना होगा.

