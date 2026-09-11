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क्यों हड़ताल पर उतरे बैंक कर्मचारी? चंडीगढ़ में हाथों में तख्तियां लेकर की नारेबाजी, ठप रहा बैंकों का कामकाज

शुक्रवार को देशभर के बैंक कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर रहे. चंडीगढ़ में भी बैंक कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया. क्या हैं बैंक कर्मचारियों की मांगे.

CHANDIGARH BANK STRIKE UPDATES
CHANDIGARH BANK STRIKE UPDATES (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 11, 2026 at 5:51 PM IST

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चंडीगढ़: पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करने की मांग को लेकर शुक्रवार को देशभर के बैंक कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर रहे. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (UFBU) के आह्वान पर हुई इस हड़ताल का असर चंडीगढ़ में भी देखने को मिला. सेक्टर-17 स्थित बैंक स्क्वायर में विभिन्न बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों ने एकत्र होकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई.

चंडीगढ़ में बैंक कर्मचारियों का प्रदर्शन: यूनियन नेता इकबाल सिंह माल्ही ने हड़ताल को सफल बताते हुए कहा कि "कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर काफी समय से इंतजार कर रहे हैं. मार्च 2024 में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) और बैंक यूनियनों के बीच पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह को लेकर समझौता हुआ था, लेकिन ढाई साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी इसे लागू नहीं किया गया. इसी वजह से कर्मचारियों को हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा."

बैंक कर्मचारियों की हड़ताल (Etv Bharat)

शनिवार को छुट्टी की मांग, काम के घंटे बढ़ाने पर भी सहमति: इकबाल सिंह माल्ही ने कहा कि "पांच दिवसीय कार्य सप्ताह देश के कई सरकारी और संस्थानों में पहले से लागू है. केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों, न्यायालयों, आयकर विभाग, शेयर बाजार, भारतीय रिजर्व बैंक और एलआईसी जैसी संस्थाओं में पांच दिन काम होता है. बैंक यूनियनों का तर्क है कि बैंकिंग में शनिवार की छुट्टी होने के बावजूद ग्राहकों को सेवा में बड़ी कमी नहीं आएगी."

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बैंक कर्मचारियों की मांगें (Etv Bharat)

बैंक कामकाज का समय 40 मिनट बढ़ाने पर सहमति: यूनियन नेता ने कहा "मार्च 2024 के समझौते में कर्मचारियों ने हर कार्य दिवस बैंकिंग और कामकाज का समय 40 मिनट बढ़ाने पर सहमति जताई थी. इससे शनिवार को छुट्टी होने के बाद भी सप्ताह में उपलब्ध कुल बैंकिंग समय को बनाए रखने की बात कही गई थी. बैंकिंग सेवाओं का बड़ा हिस्सा डिजिटल माध्यमों से उपलब्ध है. एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई जैसी सेवाओं के जरिए ग्राहक सप्ताह के सातों दिन और चौबीसों घंटे कई तरह के लेनदेन कर सकते हैं."

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चंडीगढ़ की सड़कों पर उतरे बैंक कर्मचारी (Etv Bharat)

अक्टूबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी: UFBU जर्नल सेक्ट्री स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया वर्क यूनियन बाइट इक़बाल सिंह माली ने कहा कि "अगर मांगों पर जल्द समाधान नहीं निकला, तो आंदोलन को और आगे बढ़ाया जाएगा. संगठन के कार्यक्रम के अनुसार 28, 29 और 30 सितंबर को फिर अखिल भारतीय हड़ताल की जाएगी. इसके बाद 26 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी गई है."

ये भी पढ़ें- हरियाणा में बैंककर्मियों की हड़ताल का व्यापक असर, कामकाज बाधित, लगातार तीन दिनों तक बैंक बंद

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