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चंडीगढ़ का "बदलू शाह पराठे वाला" बना फूड लवर्स की पहली पसंद, सुबह से लगी रहती है ग्राहकों की भीड़

ताजे पराठे यहां की पहचान: यहां बनने वाले ताजा तवे के पराठे इसकी पहचान हैं. आलू, पनीर, गोभी और मिक्स पराठों की वैरायटी लोगों को खूब पसंद आती है. इसके साथ मिलने वाली हाथ से फेंटी हुई कॉफी स्वाद को और खास बना देती है. हिमाचल से आए अमन दीप कुमार कहते हैं कि, "हम हिमाचल से हैं. यहां के पराठे अपने आप में खास हैं. हमने ऐसे पराठे कहीं नहीं खाए."

चंडीगढ़: चंडीगढ़ के सेक्टर-9डी में सीआईटीसीओ पेट्रोल पंप के पास "बदलू शाह पराठे वाला" का स्टॉल है. यह स्टॉल आज शहर के सबसे चर्चित स्ट्रीट फूड स्पॉट्स में शामिल हो चुका है. सुबह 8 बजे से ही यहां लोगों की लंबी लाइनें लगनी शुरू हो जाती हैं. आलम यह है कि जो यहां एक बार आ जाता है वो यहां बार-बार पराठा खाने पहुंच जाता है.कामकाजी लोग, छात्र, परिवार तो यहां आते ही है. इसके साथ ही बड़े-बड़े लोग भी यहां अपनी महंगी गाड़ी को पार्क कर पराठे खाने पहुंचते हैं.

बजट में मिल रहा टेस्टी पराठा: खास बात यह है कि बदलू शाह के यहां पराठों की कीमत ₹25 से ₹70 के बीच है, जिससे यह हर वर्ग के लोगों के लिए किफायती विकल्प बन जाता है. ग्राहक अंकुर कतरू बताते हैं कि, "बजट में हमें यहां काफी अच्छे पराठे खाने को मिले हैं. मैं सबको यहाँ एक बार आने को जरूर कहूंगा." यही वजह है कि लोग यहां एक नहीं, बल्कि दो या उससे ज्यादा पराठे खाकर ही जाते हैं.

देसी अंदाज में बैठकर पराठे खाते हैं ग्राहक: इस जगह की खास बात इसका सादा और देसी अंदाज़ है. यहां न टेबल हैं, न कुर्सियां. लोग साइड में लगे पत्थरों पर बैठकर, खड़े होकर या अपनी गाड़ियों में बैठकर पराठों का लुत्फ उठाते हैं. ग्राहक कौनिका शर्मा कहती हैं कि, "पराठे में बहुत स्वाद है. यहाँ की चटनी काफी अच्छी है." वहीं, स्वाति शर्मा भी इस स्वाद की तारीफ करते नहीं थकतीं.

सालों पुरानी है ये दुकान: दरअसल, साल 1995 से बदलू शाह अपने भाई के साथ इस काम को कर रहे हैं. आज यह जगह एक पहचान बन चुकी है. यहां आम लोगों के साथ-साथ कई बार सेलिब्रिटी भी पहुंचते हैं. साफ है कि अगर आप चंडीगढ़ आए और यहां के पराठे नहीं खाए, तो आपका स्ट्रीट फूड अनुभव अधूरा ही रहेगा.

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