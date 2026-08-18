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चंडीगढ़ में सेना ने हथियारों और ड्रोन की प्रदर्शनी लगाई, लेजर और साउंड शो रहा आकर्षण

बाइक और विंटेज कार रैली: यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. कार्यक्रम की शुरुआत बाइक और विंटेज कार रैली से हुई, जिसे प्रशासक ने झंडी दिखाकर रवाना किया. रैली में बड़ी संख्या में मोटरसाइकिलों और विंटेज कारों ने हिस्सा लिया.

चंडीगढ: सेक्टर-42 स्थित न्यू लेक में सोमवार को 'हर घर तिरंगा' अभियान का समापन समारोह आयोजित किया गया. यूटी चंडीगढ़ प्रशासन के सांस्कृतिक कार्य विभाग और पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में देशभक्ति से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों, प्रदर्शनों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया.

सेना ने हथियारों और ड्रोन की प्रदर्शनी लगाई: समारोह के दौरान प्रशासक ने भारतीय सेना और आईटीबीपी की ओर से लगाई गई विभिन्न प्रदर्शनियों का अवलोकन किया. भारतीय सेना ने हथियारों और ड्रोन की प्रदर्शनी लगाई, जबकि आईटीबीपी की ओर से the हथियार प्रदर्शनी के साथ कराटे प्रदर्शन और डॉग शो का आयोजन किया गया. इन प्रदर्शनों के जरिए लोगों को सुरक्षा बलों की कार्यप्रणाली, अनुशासन और तैयारियों को करीब से देखने का अवसर मिला.

लेजर और साउंड शो आकर्षण: कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण 'वंदे मातरम्' की थीम पर आधारित लाइट, लेजर और साउंड शो रहा. आधुनिक दृश्य एवं ध्वनि प्रभावों के माध्यम से भारत की देशभक्ति की भावना के साथ-साथ हाल के वर्षों में देश की प्रगति और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया.

बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा: समारोह में विभिन्न संगीत और नृत्य प्रस्तुतियां भी हुईं. कलाकारों ने देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय एकता और गौरव को अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से दर्शाया. भारतीय सेना और आईटीबीपी की भागीदारी ने कार्यक्रम में विशेष आकर्षण जोड़ा. समापन समारोह में बड़ी संख्या में नागरिकों ने हिस्सा लिया. आयोजन के दौरान राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और तिरंगे के प्रति सम्मान का संदेश दिया गया. नागरिकों, प्रशासन, सुरक्षा बलों और सांस्कृतिक कलाकारों की सहभागिता ने ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के समापन को यादगार बनाया.

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