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चंडीगढ़ को मिलेगा "आकाश उद्यान" का तोहफा, शहर के बीच बनेगा आसमान में हरियाली का नया रास्ता

चंडीगढ़: चंडीगढ़ में हरियाली और आधुनिक शहरी विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है. नगर निगम की फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी (F&CC) की बैठक में ‘आकाश उद्यान उच्च मार्ग’ प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है. इस फैसले के साथ शहर को एक नया और अनोखा ग्रीन स्पेस मिलने का रास्ता साफ हो गया है, जो आम लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बनेगा.

आसमान में बनेगा पैदल मार्ग: इस प्रोजेक्ट के तहत शहर के बीचों-बीच एक ऊंचा पैदल मार्ग तैयार किया जाएगा. इस मार्ग पर चलते हुए लोग न केवल सुरक्षित रूप से सैर कर सकेंगे, बल्कि चंडीगढ़ के खूबसूरत नजारों का भी आनंद उठा पाएंगे. यह पहल शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नया आयाम देने के साथ-साथ लोगों को एक अनोखा अनुभव भी प्रदान करेगी.

पर्यावरण को मिलेगी प्राथमिकता:आकाश उद्यान प्रोजेक्ट को पूरी तरह पर्यावरण को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. इसमें प्राकृतिक पौधों, फूलों और पेड़ों को लगाया जाएगा, जिससे हरियाली में इजाफा होगा. अधिकारियों का मानना है कि यह प्रोजेक्ट न केवल शहर की सुंदरता बढ़ाएगा, बल्कि लोगों को शांति और सुकून भरा माहौल भी देगा.