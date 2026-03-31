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चंडीगढ़ को मिलेगा "आकाश उद्यान" का तोहफा, शहर के बीच बनेगा आसमान में हरियाली का नया रास्ता

चंडीगढ़ में आकाश उद्यान प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है. ऐसे में अब यहां ऊंचा ग्रीन वॉकवे बनेगा.

CHANDIGARH AAKASH UDYAN PROJECT
चंडीगढ़ को मिलेगा "आकाश उद्यान" का तोहफा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 31, 2026 at 10:01 AM IST

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चंडीगढ़: चंडीगढ़ में हरियाली और आधुनिक शहरी विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है. नगर निगम की फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी (F&CC) की बैठक में ‘आकाश उद्यान उच्च मार्ग’ प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है. इस फैसले के साथ शहर को एक नया और अनोखा ग्रीन स्पेस मिलने का रास्ता साफ हो गया है, जो आम लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बनेगा.

आसमान में बनेगा पैदल मार्ग: इस प्रोजेक्ट के तहत शहर के बीचों-बीच एक ऊंचा पैदल मार्ग तैयार किया जाएगा. इस मार्ग पर चलते हुए लोग न केवल सुरक्षित रूप से सैर कर सकेंगे, बल्कि चंडीगढ़ के खूबसूरत नजारों का भी आनंद उठा पाएंगे. यह पहल शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नया आयाम देने के साथ-साथ लोगों को एक अनोखा अनुभव भी प्रदान करेगी.

पर्यावरण को मिलेगी प्राथमिकता:आकाश उद्यान प्रोजेक्ट को पूरी तरह पर्यावरण को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. इसमें प्राकृतिक पौधों, फूलों और पेड़ों को लगाया जाएगा, जिससे हरियाली में इजाफा होगा. अधिकारियों का मानना है कि यह प्रोजेक्ट न केवल शहर की सुंदरता बढ़ाएगा, बल्कि लोगों को शांति और सुकून भरा माहौल भी देगा.

मेयर ने बताया भविष्य का प्रोजेक्ट: मेयर सौरभ जोशी ने इस पहल को चंडीगढ़ के भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बताया. उन्होंने कहा कि, "यह योजना शहर को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने में मदद करेगी. साथ ही यह नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में भी एक सकारात्मक कदम है."

नई तकनीक और सुरक्षित डिजाइन: प्रोजेक्ट में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि यह लंबे समय तक टिकाऊ और सुरक्षित बना रहे. डिजाइन इस तरह तैयार किया जाएगा कि लोगों को आरामदायक और सुरक्षित अनुभव मिल सके. शुरुआती चरण में प्रमुख पौधों और पेड़ों की पहचान कर काम शुरू किया जाएगा, जिसे धीरे-धीरे विस्तार दिया जाएगा.

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