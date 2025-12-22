ETV Bharat / state

चंडीगढ़ वासी कृप्या ध्यान दें, डायल 112 पर नहीं लगेगी कॉल, इमरजेंसी के लिए वैकल्पिक नंबर जारी

चंडीगढ़: चंडीगढ़ में एयरटेल यूजर्स के लिए चंडीगढ़ पुलिस द्वारा एक जरूरी सूचना जारी की गई है. जिसमें कहा गया है कि एयरटेल यूजर्स के लिए आज यानी 22 दिसंबर को डायल 112 की मदद नहीं मिल पाएगी. यानी सोमवार को एयरटेल यूजर्स डायल 112 पर कॉल कर इमरजेंसी मदद नहीं मांग पाएंगे. डायल 112 सोमवार को एयरटेल यूजर्स के लिए सुबह 11 बजे से 11.45 बजे तक बाधित रहेगी.

तकनीकी कारणों से बंद रहेगी सेवा: दरअसल, मेंटेनेंस के कारण डायल 112 की इमरजेंसी सुविधा को अस्थाई तौर पर बंद किया गया है. ऐसे में चंडीगढ़ पुलिस ने जानकारी साझा करते हुए आपातकालीन सहायता के लिए वैकल्पिक नंबर जारी किए हैं. जारी किए गए नंबरों पर इमरजेंसी के लिए कॉल करने की सलाह दी गई है. हालांकि अन्य यूजर्स के लिए डायल 112 की इमरजेंसी सुविधा सामान्य रूप से जारी रहेगी.

इमजेंसी के लिए वैकल्पिक नंबर जारी: नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने वैकल्पिक आपातकालीन संपर्क नंबर जारी किए हैं. जरूरत पड़ने पर 0172-2749194, 0172-4040100, 0172-2760851, 0172-2760800, 0172-2744100 और मोबाइल नंबर 8283073100 पर संपर्क कर सकते हैं.