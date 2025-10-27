ETV Bharat / state

चंडीगढ़ एयरपोर्ट का विंटर शेड्यूल लागू, रनवे मेंटेनेंस के कारण कई उड़ानें ठप

चंडीगढ़ एयरपोर्ट का विंटर शेड्यूल लागू हो गया है. रनवे मेंटेनेंस और सीमित स्लॉट्स के कारण कई उड़ानें ठप रहेगी.

Chandigarh Airport Winter Schedule
चंडीगढ़ एयरपोर्ट का विंटर शेड्यूल लागू (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 27, 2025 at 1:12 PM IST

चंडीगढ़: शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सर्दियों के लिए नया विंटर शेड्यूल सोमवार से लागू हो गया है. रनवे मेंटेनेंस और सीमित स्लॉट्स के कारण कई उड़ानें अस्थायी रूप से बंद रहेंगी, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है. नया शेड्यूल 7 नवंबर तक प्रभावी रहेगा.

रनवे क्लोजर का असर: 27 अक्टूबर से 6 नवंबर तक रनवे मेंटेनेंस के चलते सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक कोई उड़ान संचालित नहीं होगी. यह फैसला सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री ने मिलकर लिया है.

फ्लाइट के समय में बदलाव:

  • इंडिगो, बेंगलुरु - चंडीगढ़: पहले रात 12 बजे पहुंचती थी, अब रात 11:15 बजे रवाना होगी.
  • चंडीगढ़ - अबू धाबी: पहले सुबह 7 बजे आकर दोपहर 3:20 पर रवाना होती थी, अब 1:20 बजे आकर 2:20 बजे रवाना होगी.
  • हैदराबाद - चंडीगढ़ इंडिगो: पहले रात 11:30 बजे आती थी, अब 11:40 बजे पहुंचेगी.

एयर इंडिया की उड़ानें प्रभावित: रनवे क्लोजर और कम यात्री संख्या के कारण 27-28 अक्टूबर को एयर इंडिया की उड़ानें प्रभावित रहीं. अब कंपनी ने मंगलवार से चंडीगढ़ - दिल्ली, चंडीगढ़ - मुंबई और चंडीगढ़ - चेन्नई रूट्स पर उड़ान संचालन शुरू करने का निर्णय लिया है.

नए शेड्यूल में कोई नई उड़ान नहीं: नए विंटर शेड्यूल में कोई नई उड़ान शुरू नहीं की गई है. लंबे समय से चंडीगढ़ से जम्मू के लिए सीधी उड़ान की मांग रही, लेकिन इस बार भी यह योजना सूची में शामिल नहीं हुई.

