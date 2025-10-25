ETV Bharat / state

बंद नहीं होगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट, 26 अक्टूबर से उड़ानें सीमित, यात्री चेक करें शेड्यूल

चंडीगढ़: शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे की मरम्मत और मेंटेनेंस का काम 26 अक्टूबर 2025 से शुरू हो रहा है. ये काम लगातार 18 नवंबर 2025 तक चलेगा. कुल 23 दिनों का ये कार्यक्रम एयरपोर्ट के सुचारू संचालन और सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इस दौरान एयरपोर्ट को पूरी तरह बंद करने की बजाय सीमित समय में उड़ानें चलाने का फैसला लिया गया है. पहले पूरी बंदी की योजना थी, लेकिन यात्रियों की संख्या और उनकी सुविधा को देखते हुए यह कदम टाला गया. रोजाना दस हजार से अधिक यात्री यहां से सफर करते हैं, इसलिए संचालन बनाए रखना जरूरी समझा गया.

दो चरणों में बंटा उड़ान संचालन का नया शेड्यूल: एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मेंटेनेंस के लिए दो चरणों में शेड्यूल जारी किया है. पहला चरण 26 अक्टूबर से 6 नवंबर तक चलेगा. इस दौरान रोजाना सिर्फ सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक यानी 7 घंटे ही उड़ानें संचालित होंगी. इसके बाद दूसरा चरण 7 नवंबर से 18 नवंबर तक रहेगा. इस अवधि में सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक कुल 18 घंटे उड़ानें चलेंगी. रनवे बंद रहने का समय भी स्पष्ट है. पहले चरण में दोपहर 12 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक रनवे बंद रहेगा. दूसरे चरण में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक मरम्मत होगी.

अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया अहम फैसला: 24 अक्टूबर 2025 को चंडीगढ़ में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई. इसमें सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री और एयरपोर्ट अथॉरिटी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. बैठक में रनवे मेंटेनेंस के दौरान एयरपोर्ट को पूरी तरह बंद न रखने का निर्णय लिया गया. सभी पक्षों ने सहमति जताई कि सीमित समय में संचालन जारी रहेगा. यह फैसला यात्रियों की सुविधा, एयरलाइंस की व्यवस्था और एयरपोर्ट की सुरक्षा को संतुलित करने के लिए लिया गया. शेड्यूल को तुरंत लागू करने के निर्देश भी दिए गए.

चंडीगढ़ एयरपोर्ट की व्यस्तता और यात्री आंकड़े: चंडीगढ़ एयरपोर्ट उत्तर भारत का एक प्रमुख हवाई अड्डा है. वर्तमान में यहां से रोजाना 10,000 से अधिक यात्री सफर करते हैं. कुल 33 डिपार्चर और 34 अराइवल फ्लाइट्स नियमित रूप से संचालित होती हैं. ये उड़ानें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, पुणे, गोवा, लखनऊ, अहमदाबाद, हैदराबाद, इंदौर और चेन्नई जैसे देश के बड़े शहरों को जोड़ती हैं. दिवाली और छठ पूजा के मौसम में यात्रियों की संख्या और बढ़ जाती है. इसलिए मेंटेनेंस के दौरान इन सभी रूट्स पर समय सीमा का असर पड़ेगा.