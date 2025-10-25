ETV Bharat / state

बंद नहीं होगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट, 26 अक्टूबर से उड़ानें सीमित, यात्री चेक करें शेड्यूल

चंडीगढ़ एयरपोर्ट रनवे मरम्मत 26 अक्टूबर से 18 नवंबर तक चलेगी. पहले 7 घंटे, बाद में 18 घंटे उड़ानें. यात्री शेड्यूल पहले चेक करें.

chandigarh airport closure
chandigarh airport closure (Concept Image)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 25, 2025 at 7:57 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे की मरम्मत और मेंटेनेंस का काम 26 अक्टूबर 2025 से शुरू हो रहा है. ये काम लगातार 18 नवंबर 2025 तक चलेगा. कुल 23 दिनों का ये कार्यक्रम एयरपोर्ट के सुचारू संचालन और सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इस दौरान एयरपोर्ट को पूरी तरह बंद करने की बजाय सीमित समय में उड़ानें चलाने का फैसला लिया गया है. पहले पूरी बंदी की योजना थी, लेकिन यात्रियों की संख्या और उनकी सुविधा को देखते हुए यह कदम टाला गया. रोजाना दस हजार से अधिक यात्री यहां से सफर करते हैं, इसलिए संचालन बनाए रखना जरूरी समझा गया.

दो चरणों में बंटा उड़ान संचालन का नया शेड्यूल: एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मेंटेनेंस के लिए दो चरणों में शेड्यूल जारी किया है. पहला चरण 26 अक्टूबर से 6 नवंबर तक चलेगा. इस दौरान रोजाना सिर्फ सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक यानी 7 घंटे ही उड़ानें संचालित होंगी. इसके बाद दूसरा चरण 7 नवंबर से 18 नवंबर तक रहेगा. इस अवधि में सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक कुल 18 घंटे उड़ानें चलेंगी. रनवे बंद रहने का समय भी स्पष्ट है. पहले चरण में दोपहर 12 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक रनवे बंद रहेगा. दूसरे चरण में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक मरम्मत होगी.

अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया अहम फैसला: 24 अक्टूबर 2025 को चंडीगढ़ में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई. इसमें सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री और एयरपोर्ट अथॉरिटी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. बैठक में रनवे मेंटेनेंस के दौरान एयरपोर्ट को पूरी तरह बंद न रखने का निर्णय लिया गया. सभी पक्षों ने सहमति जताई कि सीमित समय में संचालन जारी रहेगा. यह फैसला यात्रियों की सुविधा, एयरलाइंस की व्यवस्था और एयरपोर्ट की सुरक्षा को संतुलित करने के लिए लिया गया. शेड्यूल को तुरंत लागू करने के निर्देश भी दिए गए.

चंडीगढ़ एयरपोर्ट की व्यस्तता और यात्री आंकड़े: चंडीगढ़ एयरपोर्ट उत्तर भारत का एक प्रमुख हवाई अड्डा है. वर्तमान में यहां से रोजाना 10,000 से अधिक यात्री सफर करते हैं. कुल 33 डिपार्चर और 34 अराइवल फ्लाइट्स नियमित रूप से संचालित होती हैं. ये उड़ानें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, पुणे, गोवा, लखनऊ, अहमदाबाद, हैदराबाद, इंदौर और चेन्नई जैसे देश के बड़े शहरों को जोड़ती हैं. दिवाली और छठ पूजा के मौसम में यात्रियों की संख्या और बढ़ जाती है. इसलिए मेंटेनेंस के दौरान इन सभी रूट्स पर समय सीमा का असर पड़ेगा.

यात्री इन बातों का रखें ध्यान: सभी यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो अपनी फ्लाइट की स्थिति पहले से जरूर जांच लें. एयरपोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट, एयरलाइंस की ऐप या हेल्पलाइन नंबर से सटीक जानकारी ली जा सकती है. देरी, कैंसिलेशन या समय बदलाव की स्थिति में पहले से तैयारी रखें. एयरपोर्ट पहुंचने का समय भी उसी हिसाब से तय करें. अथॉरिटी ने एयरलाइंस को यात्रियों को मैसेज और ईमेल से सूचित करने को कहा है. व्यस्त यात्रा सीजन में सतर्कता बरतें. सही समय पर चेक-इन करें और बोर्डिंग पास पहले से तैयार रखें.

ये भी पढ़ें- प्लीज, सॉरी और थैंक्यू बोलेगी हरियाणा पुलिस, DGP बोले- 'बर्दाश्त नहीं होगी बदमाशी-अनुशासनहीनता, 2 हफ्तों में थाने-चौकियों की हालत सुधारें'

ये भी पढ़ें- हरियाणा में DA 3 प्रतिशत बढ़ा: जुलाई 2025 से लागू, करीब 6 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा

TAGGED:

CHANDIGARH AIRPORT FLIGHTS SCHEDULE
चंडीगढ़ एयरपोर्ट फ्लाइट शेड्यूल
चंडीगढ़ एयरपोर्ट
CHANDIGARH AIRPORT CLOSURE
CHANDIGARH AIRPORT RUNWAY REPAIR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

Explainer: अमेरिका-चीन-ट्रेड वार, आखिर चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल क्यों किया, जानें सबकुछ

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.