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चंडीगढ़ के सुखना लेक पर एयर शो, 1300 पुलिसकर्मी तैनात, देखना हो तो ऐसे मिलेगी एंट्री

चंडीगढ़ के सुखना लेक पर होने वाले एयर शो को लेकर प्रशासन तैयार है. सुरक्षा के साथ-साथ ट्रैफिक के इंजाम भी किए गए हैं.

Chandigarh Air Show at Sukhna Lake Extensive Arrangements 1300 Police Personnel Deployed
चंडीगढ़ के सुखना लेक पर एयर शो (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 26, 2026 at 8:20 PM IST

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Updated : March 26, 2026 at 8:44 PM IST

3 Min Read
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चंडीगढ़ : सुखना लेक पर होने वाले एयर शो को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है. 27 और 28 मार्च को होने वाले इस शो के लिए सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक तक हर चीज की प्लानिंग कर ली गई है.

एयर शो की तैयारी : चंडीगढ़ डिप्टी कमिश्नर निशांत यादव ने कहा कि शहर के कई हिस्सों में ट्रैफिक पर असर पड़ेगा, इसलिए लोगों को पहले से प्लान करके निकलने की सलाह दी गई है. एयर शो की तैयारियों को देखते हुए 26 मार्च से ही सुखना लेक को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है. ये पाबंदी 28 मार्च दोपहर 1:30 बजे तक जारी रहेगी.

चंडीगढ़ के सुखना लेक पर एयर शो (Etv Bharat)

1300 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात : एसएसपी कंवरदीप कौर के अनुसार, सुरक्षा के लिए करीब 1300 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी. ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, जिसका पालन करने की अपील की गई है. साथ ही फायर सेफ्टी के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं. लेक और आसपास के इलाकों में खास नजर रखी जाएगी ताकि भीड़ को सही तरीके से संभाला जा सके.

शहर को 7 जोन में बांटा गया : भीड़ और ट्रैफिक को संभालने के लिए शहर को 7 हिस्सों में बांटा गया है. अलग-अलग जगहों से लोगों को पिक-अप और ड्रॉप की सुविधा दी जाएगी. करीब 300 बसें लोगों को लेक तक पहुंचाने के लिए चलेंगी.

बिना टिकट एंट्री नहीं : एयर शो देखने के लिए पहले से टिकट लेना जरूरी है. टिकट बुक करते समय लोगों को अपना पिकअप पॉइंट चुनना होगा और उसी के हिसाब से उन्हें एंट्री मिलेगी.

पहले से निकलें, रूट चेक करें : प्रशासन का कहना है कि अगर आप एयर शो देखने जा रहे हैं, तो समय से पहले घर से निकलें और ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर देख लें, ताकि रास्ते में परेशानी ना हो.

क्या ले जा सकते हैं, क्या नहीं :
6 साल से कम उम्र के बच्चों को एंट्री नहीं होगी
सिर्फ पारदर्शी पानी की बोतल ले जाने की अनुमति है
बैग और खाने-पीने का सामान ले जाना मना है
एंट्री केवल रिस्ट बैंड के जरिए ही मिलेगी

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Last Updated : March 26, 2026 at 8:44 PM IST

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