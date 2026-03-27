चंडीगढ़ एयर शो शुरू, आसमान बना कैनवास, सूर्यकिरण टीम के करतबों ने बांधा समां
चंडीगढ़ में एयर शो की शानदार शुरुआत हो चुकी है.
Published : March 27, 2026 at 12:04 PM IST
चंडीगढ़: चंडीगढ़ के सुखना लेक पर दो दिवसीय एयर शो की भव्य शुरुआत हुई, जहां भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम ने आसमान में अद्भुत करतब दिखाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया. फाइटर जेट्स ने नीले आकाश में डायमंड और अंग्रेजी अक्षर ‘A’ की आकृति बनाकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. भारी संख्या में लोग इस नजारे को देखने पहुंचे.
ये रहे मौजूद: इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में चीफ सेक्रेटरी राजेश प्रसाद शामिल हुए. उनके अलावा कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे. एयर शो में शामिल होने के लिए पहले से बुकिंग अनिवार्य की गई थी, जिसके तहत प्रतिदिन करीब 10 हजार दर्शकों को ही प्रवेश दिया जा रहा है.
चंडीगढ़ के दो पायलटों ने लिया हिस्सा: इस शो में चंडीगढ़ के दो पायलटों ने भी भाग लिया, जिनमें विंग कमांडर तेजेश्वर सिंह और दिवाकर शर्मा शामिल हैं. तेजेश्वर सिंह सूर्यकिरण टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, जो शहर के लिए गर्व की बात है. उनके साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट कमल संधू भी टीम का हिस्सा हैं.
मौसम नहीं बनी रुकावट: सुबह हल्की बूंदाबांदी के बावजूद शो के उत्साह में कोई कमी नहीं आई. प्रशासन ने दर्शकों के लिए खुले में बैठने की व्यवस्था की है. डीसी स्वयं मौके पर पहुंचकर तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं.
ट्रैफिक और परिवहन की विशेष व्यवस्था: शहर को 7 जोन में बांटकर लोगों के लिए बस सेवा चलाई गई है. करीब 300 बसों का इंतजाम किया गया है, जो सुबह 8 से 9 बजे तक निर्धारित पिकअप पॉइंट्स से लोगों को सुखना लेक तक पहुंचा रही हैं. निजी वाहनों की एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित है.
सुरक्षा के कड़े इंतजाम: एयर शो के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. 1300 पुलिसकर्मियों के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारी भी तैनात हैं. एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर कैमरों की निगरानी रखी जा रही है, जबकि एनडीआरएफ की टीम पक्षियों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है.
एंट्री नियम और सावधानियां: शो में प्रवेश के लिए टिकट के साथ रिस्ट बैंड अनिवार्य किया गया है. केवल पारदर्शी पानी की बोतल ले जाने की अनुमति है. प्रशासन ने 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को भीड़ से दूर रखने की सलाह दी है.
सीटिंग प्लान और व्यवस्था: सीटिंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित तरीके से तैयार किया गया है. सबसे आगे 500 वीआईपी मेहमानों के लिए सीटें हैं, उसके बाद एयरफोर्स के 700 कर्मियों की व्यवस्था है. शेष स्थानों पर सात जोनों से आए करीब 10 हजार दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई है.
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