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चंडीगढ़ एयर शो शुरू, आसमान बना कैनवास, सूर्यकिरण टीम के करतबों ने बांधा समां

चंडीगढ़ एयर शो शुरू ( Etv Bharat )

चंडीगढ़: चंडीगढ़ के सुखना लेक पर दो दिवसीय एयर शो की भव्य शुरुआत हुई, जहां भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम ने आसमान में अद्भुत करतब दिखाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया. फाइटर जेट्स ने नीले आकाश में डायमंड और अंग्रेजी अक्षर ‘A’ की आकृति बनाकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. भारी संख्या में लोग इस नजारे को देखने पहुंचे. ये रहे मौजूद: इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में चीफ सेक्रेटरी राजेश प्रसाद शामिल हुए. उनके अलावा कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे. एयर शो में शामिल होने के लिए पहले से बुकिंग अनिवार्य की गई थी, जिसके तहत प्रतिदिन करीब 10 हजार दर्शकों को ही प्रवेश दिया जा रहा है. चंडीगढ़ के दो पायलटों ने लिया हिस्सा: इस शो में चंडीगढ़ के दो पायलटों ने भी भाग लिया, जिनमें विंग कमांडर तेजेश्वर सिंह और दिवाकर शर्मा शामिल हैं. तेजेश्वर सिंह सूर्यकिरण टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, जो शहर के लिए गर्व की बात है. उनके साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट कमल संधू भी टीम का हिस्सा हैं. चंडीगढ़ एयर शो में आसमान बना कैनवास (Etv Bharat) मौसम नहीं बनी रुकावट: सुबह हल्की बूंदाबांदी के बावजूद शो के उत्साह में कोई कमी नहीं आई. प्रशासन ने दर्शकों के लिए खुले में बैठने की व्यवस्था की है. डीसी स्वयं मौके पर पहुंचकर तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं.