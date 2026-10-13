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चंडीगढ़ में एडेड कॉलेजों के 250 से ज्यादा शिक्षक सड़कों पर उतरे, मांगें नहीं मानीं तो सचिवालय घेरने की चेतावनी

चंडीगढ़ में एडेड कॉलेजों के 250 से ज्यादा शिक्षक सड़कों पर उतरे ( ETV Bharat )

चंडीगढ़ : सहायता प्राप्त कॉलेजों में शिक्षकों की लंबित मांगों को लेकर मंगलवार को चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन हुआ. चंडीगढ़ एडेड कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन (CACTA) के नेतृत्व में 250 से अधिक शिक्षक और विभिन्न छात्र संगठनों के 100 से ज्यादा छात्र नेताओं ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया. शिक्षकों ने शिक्षा विभाग और चंडीगढ़ प्रशासन से लंबे समय से लंबित मामलों पर समयबद्ध फैसला लेने की मांग की. एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि मांगों का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को तेज करते हुए चंडीगढ़ सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया जाएगा.

ठोस निर्णय का इंतजार कर रहे हैं : एसोसिएशन का कहना है कि शिक्षक लंबे समय से ज्ञापन देने और अधिकारियों के साथ बैठकें करने के बावजूद अपने मुद्दों पर ठोस निर्णय का इंतजार कर रहे हैं. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पदोन्नति, वेतन और भत्तों से जुड़े मामलों को लगातार लंबित रखने से शिक्षकों के अधिकार और पेशेवर हित प्रभावित हो रहे हैं.