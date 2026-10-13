चंडीगढ़ में एडेड कॉलेजों के 250 से ज्यादा शिक्षक सड़कों पर उतरे, मांगें नहीं मानीं तो सचिवालय घेरने की चेतावनी
चंडीगढ़ में एडेड कॉलेज के 250 से ज्यादा टीचर्स ने सड़क पर उतरकर विरोध-प्रदर्शन किया.
Published : October 13, 2026 at 8:52 PM IST
चंडीगढ़ : सहायता प्राप्त कॉलेजों में शिक्षकों की लंबित मांगों को लेकर मंगलवार को चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन हुआ. चंडीगढ़ एडेड कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन (CACTA) के नेतृत्व में 250 से अधिक शिक्षक और विभिन्न छात्र संगठनों के 100 से ज्यादा छात्र नेताओं ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया. शिक्षकों ने शिक्षा विभाग और चंडीगढ़ प्रशासन से लंबे समय से लंबित मामलों पर समयबद्ध फैसला लेने की मांग की. एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि मांगों का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को तेज करते हुए चंडीगढ़ सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया जाएगा.
ठोस निर्णय का इंतजार कर रहे हैं : एसोसिएशन का कहना है कि शिक्षक लंबे समय से ज्ञापन देने और अधिकारियों के साथ बैठकें करने के बावजूद अपने मुद्दों पर ठोस निर्णय का इंतजार कर रहे हैं. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पदोन्नति, वेतन और भत्तों से जुड़े मामलों को लगातार लंबित रखने से शिक्षकों के अधिकार और पेशेवर हित प्रभावित हो रहे हैं.
2018 से लंबित पदोन्नति का मुद्दा उठाया : CACTA ने यूजीसी के 2018 के नियमों के तहत 18 जुलाई 2018 से पात्र शिक्षकों की लंबित पदोन्नतियां जल्द करने की मांग की. इसके साथ ही पात्र शिक्षकों की पिछली योग्य सेवा को मान्यता देकर उसके वित्तीय और अन्य लाभ देने का मुद्दा भी उठाया गया. एसोसिएशन ने 1 अप्रैल 2022 से पहले नियुक्त कर्मचारियों के 57,700 रुपये मूल वेतन से जुड़े मामले का समाधान करने की मांग की. इसके अलावा मकान किराया भत्ता (एचआरए) मौजूदा 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने की मांग भी रखी गई.
खाली पद भरने की भी मांग : प्रदर्शन में कॉलेजों में लंबे समय से खाली पड़े शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों को भरने का मुद्दा भी उठाया गया. एसोसिएशन ने प्राचार्यों के रिक्त पदों पर भी पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां करने की मांग की. शिक्षकों का कहना है कि रिक्त पदों को भरना कॉलेजों के शैक्षणिक और प्रशासनिक कामकाज के लिए जरूरी है. CACTA के अध्यक्ष डॉ. गुरचरण सिंह गिल ने कहा कि शिक्षकों के अधिकारों और पेशेवर सम्मान से जुड़े मामलों को अनिश्चित समय तक लंबित नहीं रखा जा सकता. उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि सभी मांगों पर गंभीरता से विचार कर बिना देरी ठोस निर्णय लिए जाएं. एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉ. सुमित गोकलानी ने कहा कि पात्र शिक्षकों को उनकी पिछली सेवा के लाभ मिलने चाहिए. उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षक किसी तरह की रियायत नहीं, बल्कि अपने जायज अधिकारों की मांग रहे हैं.
समाधान नहीं तो तेज होगा आंदोलन : CACTA ने स्पष्ट किया कि वह अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाती रहेगी. हालांकि, एसोसिएशन ने यह भी कहा कि यदि तय समय में लंबित मामलों का समाधान नहीं किया गया तो शिक्षक सचिवालय के सामने प्रदर्शन करेंगे. प्रदर्शन में छात्र नेताओं की भागीदारी ने शिक्षकों की मांगों को समर्थन दिया. अब एसोसिएशन की नजर शिक्षा विभाग और चंडीगढ़ प्रशासन के अगले कदम पर है.
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