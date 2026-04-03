चंडीगढ़ प्रशासक कटारिया का औचक निरीक्षण, स्वास्थ्य, सामाजिक देखभाल और पशु कल्याण का लिया जायजा
चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य, सामाजिक देखभाल और पशु कल्याण सेवाओं का जायजा लिया.
Published : April 3, 2026 at 2:43 PM IST
चंडीगढ़: चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने शहर की व्यवस्थाओं को परखने के लिए औचक निरीक्षण करते हुए सेक्टर-32 स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (GMCH-32) का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने इमरजेंसी और ट्रॉमा ब्लॉक का बारीकी से निरीक्षण किया. ट्रायेज, सर्जिकल, मेडिसिन और पीडियाट्रिक इमरजेंसी वार्ड में पहुंचकर उन्होंने मरीजों से सीधे बातचीत की. अधिकांश मरीजों ने इलाज और सुविधाओं को लेकर संतोष व्यक्त किया. प्रशासक ने ब्लड कलेक्शन सेंटर, अल्ट्रासाउंड रूम और इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर की कार्यप्रणाली की भी जानकारी ली और व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के संकेत दिए.
देखभाल पर दिया जोर: इसके बाद प्रशासक सेक्टर-31 स्थित ग्रुप होम पहुंचे, जहां मानसिक बीमारी, बौद्धिक दिव्यांगता और ऑटिज्म से पीड़ित लोगों की देखभाल और पुनर्वास किया जाता है. उन्होंने परिसर का निरीक्षण करते हुए वहां रहने वाले लोगों और स्टाफ से बातचीत की. एडमिशन प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए उन्होंने इसे और अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने के निर्देश दिए. कटारिया ने यहां के सकारात्मक माहौल और सेवाभाव की सराहना की और कहा कि इस सुविधा की जानकारी अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए.
पशु कल्याण व्यवस्थाओं की जांच: प्रशासक का अगला पड़ाव सेक्टर-38 स्थित एसपीसीए (SPCA) रहा, जहां उन्होंने पशु कल्याण से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने साफ-सफाई, रखरखाव और पशुओं के लिए बनाए गए शेल्टर क्षेत्रों का निरीक्षण किया. कुत्तों, बिल्लियों और पक्षियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने घायल और बीमार पशुओं के इलाज की प्रक्रिया को समझा. आक्रामक कुत्तों के प्रबंधन को लेकर उन्होंने स्पष्ट मानक प्रक्रिया (SOP) तैयार करने पर विशेष जोर दिया.
बेहतर निगरानी और सुधार के निर्देश: निरीक्षण के दौरान प्रशासक ने संबंधित अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग और निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं में निरंतर सुधार लाना जरूरी है ताकि आम जनता और पशुओं दोनों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें. इस मौके पर कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनमें वी.पी. सिंह, मंदीप सिंह बराड़, अमित कुमार, अनुराधा चगती और पालीका अरोड़ा शामिल थे. प्रशासक ने स्पष्ट किया कि ऐसे औचक निरीक्षणों का उद्देश्य व्यवस्थाओं को मजबूत करना और सेवा स्तर को ऊंचा उठाना है.
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