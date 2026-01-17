ETV Bharat / state

गायों की मौत के बाद रायपुर कलां गौशाला पहुंचे गुलाबचंद कटारिया, बोले - दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई

रायपुर कलां स्थित गौशाला में गायों की मौत के बाद चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने गौशाला का दौरा किया है.

Chandigarh Administrator Gulab Chand Kataria visited the cow shelter at Raipur Kalan After Cows Death
गुलाबचंद कटारिया ने गौशाला का दौरा किया (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 17, 2026 at 10:58 PM IST

3 Min Read
चंडीगढ़ : रायपुर कलां स्थित प्लांट और गौशाला में हाल ही में सामने आए गायों की मौत के मामले के बाद शनिवार को चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया.

मृत गायों का अंतिम संस्कार नहीं हुआ : दौरे के दौरान गुलाब चंद कटारिया ने प्लांट और गौशाला की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी ली. उन्होंने बताया कि रायपुर कलां का ये प्लांट 11 जनवरी से बंद था, जहां आमतौर पर मृत गायों का दाह संस्कार किया जाता है. प्लांट बंद होने के कारण मृत गायों का समय पर अंतिम संस्कार नहीं हो सका, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई.

दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा : गवर्नर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस पूरे मामले की जांच जारी है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतने वाले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जांच पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ की जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हों, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएं.

रायपुर कलां गौशाला (Etv Bharat)

पशुओं का ख्याल रखा जाए : निरीक्षण के दौरान गवर्नर को बताया गया कि प्लांट में मौजूद मशीनों को ठीक करने का कार्य शुरू कर दिया गया है और जल्द ही प्लांट को फिर से चालू करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि गौशाला में पशुओं की देखभाल, साफ-सफाई, चारे और चिकित्सा सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए.

लापरवाही बर्दाश्त नहीं : गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि गायों की सुरक्षा और कल्याण सरकार की प्राथमिकता है और इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने आम जनता को भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और प्रशासन भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएगा.

