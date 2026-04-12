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"चंडीगढ़ में चमचमाएंगी सड़कें", गुलाबचंद कटारिया बोले- समस्याओं पर हर महीने होगी रिव्यू मीटिंग

चंडीगढ़ शहर की समस्याओं को लेकर अब हर महीने समीक्षा बैठक होगी. चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने इस बारे में जानकारी दी है.

Chandigarh Administrator Gulab Chand Kataria to hold monthly review meeting on city problems
"चंडीगढ़ में चमचमाएंगी सड़कें" (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 12, 2026 at 8:18 PM IST

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Updated : April 12, 2026 at 8:35 PM IST

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चंडीगढ़ : शहर की समस्याओं को लेकर अब हर महीने समीक्षा बैठक होगी. प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि क्राफेड (CRAFED) के साथ हर महीने बुधवार को एक घंटे की रिव्यू मीटिंग की जाएगी, ताकि रेजिडेंट्स की समस्याओं को समय पर सुना और सुलझाया जा सके. इस दौरान क्राफेड की पहली सोवेनियर भी लॉन्च की गई.

"चंडीगढ़ में सड़कों की हालत सुधरेगी" : हाउसिंग बोर्ड की कार्रवाई पर उन्होंने साफ कहा कि सिर्फ सरकारी जमीन पर हुए कब्जे हटाए गए हैं और ये कदम कोर्ट के आदेशों के तहत उठाया गया है. उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में खुद रेजिडेंट्स ही अदालत पहुंचे थे. शहर की खराब सड़कों को लेकर प्रशासक ने बताया कि उन्होंने केंद्र सरकार से बात कर नगर निगम के लिए 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था करवाई है, जिससे सड़कों की हालत सुधारी जाएगी.

समस्याओं पर हर महीने होगी रिव्यू मीटिंग (Etv Bharat)

"पानी की बर्बादी ना करें" : कानून-व्यवस्था को लेकर उन्होंने सख्ती दिखाते हुए कहा कि कोशिश यही है कि अपराधियों को शहर के अंदर ही पकड़ लिया जाए, ताकि हालात काबू में रहें. पानी की कमी पर उन्होंने लोगों को भी जिम्मेदारी निभाने की सलाह दी. उनका कहना है कि अगर लोग टंकियां भरने और गाड़ियां धोने में पानी की बर्बादी कम करें, तो सप्लाई बेहतर हो सकती है.

"कभी-कभी पैदल या साइकिल से चलें" : मेट्रो प्रोजेक्ट पर उन्होंने कहा कि महंगी मेट्रो की बजाय इलेक्ट्रिक बसें ज्यादा बेहतर विकल्प हैं. उन्होंने यहां तक कहा कि जरूरत पड़ी तो इलेक्ट्रिक बस सेवा मुफ्त भी की जा सकती है, जो मेट्रो से सस्ती साबित होगी. उन्होंने नागरिकों और अधिकारियों से ये भी कहा कि कभी-कभी पैदल या साइकिल से चलकर शहर को समझने की कोशिश करनी चाहिए.

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Last Updated : April 12, 2026 at 8:35 PM IST

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