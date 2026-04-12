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"चंडीगढ़ में चमचमाएंगी सड़कें", गुलाबचंद कटारिया बोले- समस्याओं पर हर महीने होगी रिव्यू मीटिंग

चंडीगढ़ : शहर की समस्याओं को लेकर अब हर महीने समीक्षा बैठक होगी. प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि क्राफेड (CRAFED) के साथ हर महीने बुधवार को एक घंटे की रिव्यू मीटिंग की जाएगी, ताकि रेजिडेंट्स की समस्याओं को समय पर सुना और सुलझाया जा सके. इस दौरान क्राफेड की पहली सोवेनियर भी लॉन्च की गई.

"चंडीगढ़ में सड़कों की हालत सुधरेगी" : हाउसिंग बोर्ड की कार्रवाई पर उन्होंने साफ कहा कि सिर्फ सरकारी जमीन पर हुए कब्जे हटाए गए हैं और ये कदम कोर्ट के आदेशों के तहत उठाया गया है. उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में खुद रेजिडेंट्स ही अदालत पहुंचे थे. शहर की खराब सड़कों को लेकर प्रशासक ने बताया कि उन्होंने केंद्र सरकार से बात कर नगर निगम के लिए 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था करवाई है, जिससे सड़कों की हालत सुधारी जाएगी.

समस्याओं पर हर महीने होगी रिव्यू मीटिंग (Etv Bharat)

"पानी की बर्बादी ना करें" : कानून-व्यवस्था को लेकर उन्होंने सख्ती दिखाते हुए कहा कि कोशिश यही है कि अपराधियों को शहर के अंदर ही पकड़ लिया जाए, ताकि हालात काबू में रहें. पानी की कमी पर उन्होंने लोगों को भी जिम्मेदारी निभाने की सलाह दी. उनका कहना है कि अगर लोग टंकियां भरने और गाड़ियां धोने में पानी की बर्बादी कम करें, तो सप्लाई बेहतर हो सकती है.