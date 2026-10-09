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चंडीगढ़ में 124 सरकारी सेवाएं अब भी ऑफलाइन, प्रशासक ने कहा- "जल्द ऑनलाइन करें"

चंडीगढ़ में 124 सरकारी सेवाएं अब भी ऑफलाइन ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत चंडीगढ़ प्रशासन के 35 विभागों की 556 सेवाएं अधिसूचित हैं, लेकिन इनमें से 124 सेवाएं अभी भी ऑफलाइन माध्यम से दी जा रही हैं. नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत दिलाने के लिए प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने इन सभी सेवाओं को जल्द ऑनलाइन करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने अधिक सेवाओं को अधिनियम के दायरे में लाने और लोगों को डिजिटल सुविधाओं के प्रति जागरूक करने पर भी जोर दिया.

वार्षिक रिपोर्ट में सामने आई डिजिटल सेवाओं की स्थिति: चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने गुरुवार को चंडीगढ़ सेवा का अधिकार आयोग की वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की. इस दौरान आयोग के मुख्य आयुक्त डॉ. महावीर सिंह ने आयोग के कामकाज और अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवाओं की स्थिति की जानकारी दी. रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन के 35 विभागों की कुल 556 सेवाएं अधिनियम के दायरे में हैं. इनमें से 432 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जबकि 124 सेवाओं के लिए अभी भी ऑफलाइन प्रक्रिया अपनानी पड़ रही है.

करीब 22 प्रतिशत सेवाओं के लिए कार्यालय जाना जरूरी: आंकड़ों के मुताबिक अधिनियम के तहत अधिसूचित कुल सेवाओं में से लगभग 78 प्रतिशत सेवाएं ऑनलाइन हो चुकी हैं. इसके बावजूद करीब 22 प्रतिशत सेवाएं ऐसी हैं, जिनके लिए नागरिकों को संबंधित विभागों में जाकर प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है. इससे लोगों का समय और मेहनत खर्च होती है. बची हुई सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना प्रशासन के लिए अहम चुनौती है, ताकि अधिक से अधिक सरकारी सुविधाएं घर बैठे प्राप्त की जा सकें. "शेष सेवाओं को ऑनलाइन करने के लिए तत्काल कदम उठाएं": प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऑफलाइन चल रही सभी 124 सेवाओं को ऑनलाइन करने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाए जाएं. उन्होंने कहा कि, "सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत उपलब्ध सभी शेष सेवाओं को ऑनलाइन करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएं." इसका उद्देश्य नागरिकों को सरकारी कामकाज के लिए बार-बार कार्यालयों में जाने की परेशानी से बचाना और सेवाओं तक उनकी पहुंच आसान बनाना है.