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चंडीगढ़ में AAP का जोरदार प्रदर्शन, गवर्नर हाउस की ओर मार्च करने की कोशिश, पुलिस ने चलाया वाटर कैनन

चंडीगढ़ : नगर निगम की हालिया बैठक में 227 करोड़ रुपये के टेबल एजेंडे को बिना चर्चा के पारित किए जाने के विरोध में गुरुवार को आम आदमी पार्टी (AAP) ने सेक्टर-17 स्थित नगर निगम कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया. पार्टी कार्यकर्ताओं ने गवर्नर हाउस की ओर मार्च करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें सेक्टर-17 में ही बैरिकेड लगाकर रोक दिया. स्थिति तनावपूर्ण होने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया.

भाजपा पर भ्रष्टाचार का आरोप : प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि नगर निगम की 31 जुलाई को हुई बैठक में 227 करोड़ रुपये के एजेंडे को बिना पर्याप्त चर्चा के मंजूरी दे दी गई. पार्टी का कहना है कि इतने बड़े वित्तीय प्रस्तावों पर पारदर्शिता के साथ चर्चा होनी चाहिए थी. AAP नेताओं ने भाजपा पर नगर निगम में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि मेयर की भूमिका भी सवालों के घेरे में है. उनका कहना था कि इसी मुद्दे को लेकर वे गवर्नर हाउस तक मार्च कर ज्ञापन सौंपना चाहते थे.

चंडीगढ़ में AAP का जोरदार प्रदर्शन (ETV Bharat)

वाटर कैनन का इस्तेमाल : हालांकि, पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी. जैसे ही कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड पार करने की कोशिश की, पुलिस ने पहले उन्हें रोकने का प्रयास किया और बाद में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. कुछ देर तक मौके पर धक्का-मुक्की और नारेबाजी का माहौल बना रहा. इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और पूरे घटनाक्रम के दौरान स्थिति पर नजर रखी गई. फिलहाल कानून-व्यवस्था सामान्य है. वहीं, नगर निगम की कार्यवाही और एजेंडे को लेकर उठे विवाद पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है.