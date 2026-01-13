ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में तेज रफ्तार कार की टक्कर से यूपी निवासी डिलीवरी बॉय की मौत, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

चंडीगढ़ में सड़क हादसे में डिलीवरी बॉय की मौत हो गई. पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है.

delivery boy died In Chandigarh
सड़क हादसे में डिलीवरी बॉय की मौत (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 13, 2026

चंडीगढ़ः सेक्टर 34-35 की डिवाइडिंग रोड पर देर रात हुए एक सड़क हादसे में फूड डिलीवरी का काम करने वाले युवक की मौत हो गई. हादसा उस समय हुआ जब बाइक सवार युवक को पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर के बाद युवक सड़क पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया.

पुलिस ने पहुंचाया अस्पतालः राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तुरंत सेक्टर-32 स्थित सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान खुशमीत रावत के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का निवासी था. बीते डेढ़ साल से चंडीगढ़ में रहकर फूड डिलीवरी का काम कर रहा था.

रात के समय ज्यादा काम करता था खुशमीतः बताया जा रहा है कि खुशमीत रात के समय ज्यादा काम करता था, क्योंकि इस दौरान ऑर्डर अधिक मिलते थे. परिजनों के अनुसार, हादसे से कुछ समय पहले उसके दोस्तों ने उसे देर रात बाहर न निकलने की सलाह दी थी, लेकिन अधिक कमाई की उम्मीद में वह डिलीवरी के लिए निकल पड़ा. इसी दौरान यह दुर्घटना हो गई.

परिवार पर टूटा दुखों का पहारः मृतक के भाई आलोक कुमार ने बताया कि "परिवार को हादसे की जानकारी दे दी गई है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि टक्कर मारने वाला वाहन कौन सा था." उन्होंने पुलिस से जल्द आरोपी चालक की पहचान करने और कार्रवाई की मांग की है. परिवार पहले से ही आर्थिक और मानसिक तनाव में है, क्योंकि खुशमीत के पिता का कुछ समय पहले ही निधन हो चुका है.

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिसः पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि हादसे में शामिल कार और उसके चालक का पता लगाया जा सके. पुलिस का कहना है कि सबूत जुटाकर जल्द ही आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

