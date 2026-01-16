ETV Bharat / state

चंडीगढ़ गौशाला में मवेशियों की मौत का मामला: लापरवाही पर मिट्टी डाल रहा प्रशासन! जानें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया सामने

चंडीगढ़ के मक्खन माजरा की गौशाला में गायों और बछड़ों की मौत का मामला गंभीर होता जा रहा है. सिस्टम पर गंभीर आरोप लगे हैं.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 16, 2026 at 9:30 AM IST

चंडीगढ़: चंडीगढ़ के मक्खन माजरा स्थित नगर निगम की गौशाला में 60 से ज्यादा गायों और बछड़ों की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. लोगों के गंभीर आरोपों और विरोध के बीच प्रशासन ने मजिस्ट्रेट को जांच के आदेश दिए थे. 6 अधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई. अब मृत मवेशियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है. मामला अब सिर्फ मृत मवेशियों का आंकड़ों तक नहीं रह गया, बल्कि पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में आ गया है.

सिस्टम पर गंभीर आरोप: बता दें कि गौशाला परिसर में बड़ी संख्या में गायों और बछड़ों के शव मिलने से इलाकों में हड़कंप मच गया था. पशुओं की मौत बेहद डरा देने वाली थी. किसी की आंख गायब थी, तो किसी की टांगें. आरोप लगे कि कई दिनों तक मृत पशुओं का अंतिम संस्कार तक नहीं किया गया था. जबकि जीवित पशु भी बेहद दयनीय स्थिति में पाए गए. पूरे घटनाक्रम ने प्रशासनिक निगरानी और गौशाला प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं.

जांच में सामने क्या आया?: बीते दिन मौके पर एरिया मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पशुपालन विभाग, नगर निगम और पुलिस विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे. टीम ने गौशाला के भीतर की व्यवस्था का जायजा लिया, फील्ड स्टोर, शेड की हालत, दवा और निरीक्षण रजिस्टर समेत अन्य रिकॉर्ड भी खंगाले गए. प्रशासन ने पुष्टि की कि मामला केवल पशुओं की मौत तक सीमित नहीं है, अब ये भी तय किया जाएगा कि लापरवाही किस स्तर पर हुई है और इतनी बड़ी घटना के लिए जिम्मेदार कौन है.

जांच के मैदान में उतरे चीफ सेक्रेटरी: अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए चीफ सेक्रेटरी, राजेश प्रसाद खुद मक्खन माजरा स्थित गौशाला पहुंचे. उन्होंने मवेशियों को जलाने वाले इंसीनरेटर प्लांट और एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर का भी निरीक्षण किया. इस दौरान पशुओं की देखभाल, रखरखाव और कल्याण से जुड़ी व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा की गई. चीफ सेक्रेटरी के दौरे से पहले नगर निगम कर्मचारियों द्वारा गौशाला परिसर में सफाई करवाई गई. मरे हुए मवेशियों को उनकी जगह से हटाकर मिट्टी डाली गई, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने सवाल किए.

चीफ सेक्रेटरी ने दिए निर्देश: चीफ सेक्रेटरी राजेश प्रसाद ने हरे और सूखे चारे की उपलब्धता, पीने के पानी की व्यवस्था और निगरानी प्रणाली को मजबूत करने के निर्देश दिए. उन्होंने बताया कि "फिलहाल गौशाला में करीब 1 हजार से अधिक गायों को रखा गया है. जिनकी देखभाल मूलभूत सुविधाओं को हर हाल में सुनिश्चित किया जाना चाहिए. गौशाला में स्थित इंसीनरेटर कुछ समय से खराब था, जिसे जल्द ठीक कराया जाएगा. ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने".

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है?: मृत मवेशियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सस्पेंस बरकरार है कि पशुओं की मौत दूषित चारे, बीमारी, कुपोषण, ठंड, शेल्टर की कमी या इलाज में लापरवाही के कारण हुई या नहीं. विसरा सैंपल प्रयोगशाला भेजे गए हैं. जिनकी रिपोर्ट आने के बाद ही प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा.

नगर निगम की देखरेख में संचालित है गौशाला: मवेशियों की मौत मामले में शिकायत के अनुसार, गौशाला परिसर में 50-60 गायों को बीमार अवस्था में पाया गया. बीमार गायों के ठोस इलाज की कोई व्यवस्था नहीं थी. न तो पशु चिकित्सक मौजूद थे और न ही दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित थी. यह गौशाला नगर निगम के अंतर्गत संचालित है और इसकी देखरेख की जिम्मेदारी गौशाला प्रबंधन समिति की है. शिकायत में यह भी उल्लेखनीय है कि पहले भी स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों द्वारा व्यवस्था को लेकर आपत्ति जताई जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद हालात काफी दयनीय बने हुए हैं. इसकी नतीजा आज सबके सामने है.

विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज: मामले की गंभीरता को देखते हुए मौली जागरा थाना पुलिस ने सेक्टर-32 निवासी गवेश राणा की शिकायत पर गौशाला प्रबंधन समिति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 325 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि "जांच के दौरान जो भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी".

घटना से हड़कंप: स्थानीय लोगों का कहना है कि गौशाला केवल एक संस्थान नहीं, बल्कि आस्था और जिम्मेदारी का प्रतीक होती है. बेजुबान जानवरों के साथ इस तरह की लापरवाही न सिर्फ प्रशासनिक विफलता है, बल्कि इंसानियत पर भी गंभीर सवाल उठाती है. इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है.

