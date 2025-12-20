ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में 38वें गुलदाऊदी शो का भव्य आगाज, 260 किस्मों के फूलों से महका सेक्टर-33 टैरेस्ड गार्डन

चंडीगढ़ में 38वें गुलदाऊदी शो का भव्य आगाज ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: चंडीगढ़ में तीन दिनों तक चलने वाले 38वां गुलदाऊदी शो का आगाज हो गया है. सेक्टर-33 स्थित टैरेस्ड गार्डन में नगर निगम द्वारा आयोजित इस शो का उद्घाटन चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने किया. इस दौरान उनकी पत्नी अनीता कटारिया भी उनके साथ मौजूद थी. साथ ही इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. 260 किस्मों के गुलदाऊदी फूलों की प्रदर्शनी: इस वर्ष गुलदाऊदी शो में लगभग 260 किस्मों के गुलदाऊदी फूल प्रदर्शित किए गए हैं. शो के दौरान अलग-अलग रंगों, आकारों और प्रजातियों के फूलों को देखने के लिए पहले ही दिन बड़ी संख्या में शहरवासी और पर्यटक पहुंचे. टैरेस्ड गार्डन को आकर्षक ढंग से सजाया गया है, जिससे पूरा वातावरण मनमोहक नजर आ रहा है. चंडीगढ़ 38वें गुलदाऊदी शो (ETV Bharat) चंडीगढ़ प्रशासक ने दिया खास संदेश: उद्घाटन के दौरान चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि, “गुलदाऊदी शो केवल फूलों की प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि यह शहर की सुंदरता, पर्यावरण संरक्षण और लोगों के आपसी जुड़ाव का प्रतीक है. ऐसे आयोजनों से नागरिकों को प्रकृति के करीब आने का अवसर मिलता है. इससे चंडीगढ़ की पहचान और मजबूत होती है."