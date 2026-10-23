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चंडीगढ़ में 17 साल के छात्र की गोली मारकर हत्या, ऑटो चालक भी घायल, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने से भड़की रंजिश

चंडीगढ़ में छात्र की गोली मारकर हत्या ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: शहर के सेक्टर-22 में सनातन धर्म मंदिर के सामने देर रात गोलीबारी की घटना में 17 वर्षीय छात्र नैतिक की मौत हो गई, जबकि ऑटो चालक सिकंदर पासवान घायल हो गया. वारदात के दौरान छात्र के साथ मौजूद उसका दोस्त सुरक्षित बच गया. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक इस घटना के पीछे सेक्टर-34 में हुई मारपीट और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से जुड़ी रंजिश बताई जा रही है. पुलिस ने मामले में एक नाबालिग आरोपी को हिरासत में लिया है.

सेक्टर-34 से घर लौट रहा था नैतिक: पुलिस की मानें तो नैतिक अपने दोस्त के साथ ऑटो में सवार होकर सेक्टर-34 से सेक्टर-22 स्थित अपने घर लौट रहा था. इसी दौरान बाइक सवार कुछ युवक उनके पीछे लग गए. घर के नजदीक पहुंचने पर नैतिक को अनहोनी की आशंका हुई. उसने ऑटो चालक से वाहन तेज चलाने को कहा, लेकिन पीछा कर रहे युवकों ने ऑटो को निशाना बनाकर फायरिंग कर दी.