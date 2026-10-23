चंडीगढ़ में 17 साल के छात्र की गोली मारकर हत्या, ऑटो चालक भी घायल, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने से भड़की रंजिश
चंडीगढ़ सेक्टर-22 में सोशल मीडिया वीडियो से जुड़ी रंजिश में 17 वर्षीय छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वहीं, ऑटो चालक घायल है.
Published : October 23, 2026 at 2:08 PM IST
चंडीगढ़: शहर के सेक्टर-22 में सनातन धर्म मंदिर के सामने देर रात गोलीबारी की घटना में 17 वर्षीय छात्र नैतिक की मौत हो गई, जबकि ऑटो चालक सिकंदर पासवान घायल हो गया. वारदात के दौरान छात्र के साथ मौजूद उसका दोस्त सुरक्षित बच गया. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक इस घटना के पीछे सेक्टर-34 में हुई मारपीट और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से जुड़ी रंजिश बताई जा रही है. पुलिस ने मामले में एक नाबालिग आरोपी को हिरासत में लिया है.
सेक्टर-34 से घर लौट रहा था नैतिक: पुलिस की मानें तो नैतिक अपने दोस्त के साथ ऑटो में सवार होकर सेक्टर-34 से सेक्टर-22 स्थित अपने घर लौट रहा था. इसी दौरान बाइक सवार कुछ युवक उनके पीछे लग गए. घर के नजदीक पहुंचने पर नैतिक को अनहोनी की आशंका हुई. उसने ऑटो चालक से वाहन तेज चलाने को कहा, लेकिन पीछा कर रहे युवकों ने ऑटो को निशाना बनाकर फायरिंग कर दी.
छात्र की मौत: स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने तीन गोलियां चलाईं. इस दौरान एक गोली ऑटो चालक सिकंदर पासवान के कंधे को चीरते हुए वाहन के अगले शीशे से निकल गई, जबकि दूसरी गोली नैतिक की छाती में जा लगी. गंभीर हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. घायल ऑटो चालक का सेक्टर-16 स्थित सरकारी मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल में इलाज चल रहा है.
वीडियो को लेकर पुरानी रंजिश: पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक घटना से पहले सेक्टर-34 में नैतिक और उसके साथियों का आरोपी पक्ष के साथ विवाद हुआ था. इस दौरान आरोपी की पिटाई की गई थी और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने कथित तौर पर बदला लेने के लिए हमला किया. मारपीट और गोलीबारी की घटनाओं के बीच करीब एक घंटे का अंतर था. हालांकि इस घटनाक्रम की पूरी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.
स्थानीय निवासी ने दी सूचना: मामले में एक स्थानीय निवासी ने बताया कि, "मैं शहर से बाहर था. जब लौट रहा था, तब मुझे फोन आया कि यहां गोली चली है. मैंने पुलिस को कॉल किया. इसके बाद पता चला कि पुलिस घायल को अस्पताल लेकर गई है. अब पता नहीं क्या हुआ है और क्या मामला है."
SHO बोले- "बच्चों के बीच पहले भी हुए थे विवाद": इस पूरे मामले में थाना प्रभारी सुदेश कुमार ने कहा कि, "ये स्कूल के बच्चे थे. इनका छोटा-मोटा विवाद हुआ था. पहले भी इनके ऐसे विवाद हुए हैं. किसी वीडियो को इन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसे लेकर दोनों में विवाद था. एक बच्चे की मौत हो गई है. दूसरा सुरक्षित है. वहीं, ऑटो चालक को भी गोली लगी है. फिलहाल हमारी टीम जांच कर रही है. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस हिरासत में लिए गए नाबालिग से पूछताछ कर रही है और वारदात में अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है."
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