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चंडीगढ़ में 14 हजार परिवारों को ब्याज माफी की राहत, हाउसिंग बोर्ड की बैठक में फैसला

Chandigarh interest Waivers : चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने स्मॉल फ्लैट्स और अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (एआरएचसी) के लाइसेंसधारकों को राहत देने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं. बोर्ड ने करीब 20 करोड़ रुपये की ब्याज माफी योजना को मंजूरी दी है. इससे लगभग 14 हजार आवंटियों और उनके परिवारों को फायदा मिल सकता है. इसके साथ ही जीपीए ट्रांसफर नीति को भी कुछ शर्तों के साथ दोबारा लागू करने का फैसला लिया गया है.

435वीं बैठक में फैसला : मंगलवार को चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के निदेशक मंडल की 435वीं बैठक में फैसले लिए गए. बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद ने की. बैठक में वित्त सचिव दिप्रवा लाकड़ा, सीएचबी के सीईओ डी. कार्तिकेयन और बोर्ड के अन्य अधिकारी व गैर-सरकारी सदस्य मौजूद रहे.

6 महीने के लिए फिर शुरू होगी जीपीए नीति : बोर्ड ने 2016 की जीपीए ट्रांसफर नीति को संशोधनों के साथ दोबारा लागू करने की मंजूरी दी है. ये फैसला उन आवंटियों को ध्यान में रखकर लिया गया है, जो पहले इस नीति का लाभ नहीं ले पाए थे. हालांकि, इसका फायदा केवल उन जीपीए पर मिलेगा, जो 11 अक्टूबर 2011 से पहले बनाए गए थे. बोर्ड ने इस नीति को एक बार की छूट के तौर पर छह महीने के लिए लागू करने का फैसला किया है. यह तारीख सुप्रीम कोर्ट के सूरज लैंप मामले में दिए गए आदेशों के अनुरूप रखी गई है.

बकाया जमा करने पर ब्याज माफी का लाभ : स्मॉल फ्लैट्स योजना-2006 और एआरएचसी योजना के लाइसेंसधारकों के लिए एकमुश्त ब्याज माफी योजना को भी मंजूरी दी गई है. इसमें उन लोगों को भी शामिल किया गया है, जिनका लाइसेंस बकाया भुगतान नहीं करने के कारण रद्द हो चुका है. योजना के तहत 31 अक्टूबर 2026 तक की बकाया राशि का भुगतान करना होगा. लाइसेंसधारक यह रकम एक साथ या किस्तों में जमा कर सकते हैं. इसके लिए 31 अक्टूबर 2027 तक का समय दिया गया है. हालांकि, अगर लाइसेंस की अवधि इससे पहले खत्म होती है तो भुगतान उससे पहले करना होगा.

एआरएचसी के कुछ आवंटियों का लाइसेंस शुल्क घटेगा : बोर्ड ने एआरएचसी योजना के तहत फ्लैट लेने वालों के लाइसेंस शुल्क में राहत देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. सेक्टर-52 और सेक्टर-56 में प्री-फैब्रिकेटेड आश्रयों में रहने वाले लोगों को इस योजना के तहत करीब 2,000 फ्लैट आवंटित किए गए थे. इनका मासिक लाइसेंस शुल्क 3,000 रुपये तय किया गया था, जबकि स्मॉल फ्लैट्स योजना के तहत यह शुल्क 800 रुपये प्रति माह है. अब बोर्ड ने कुछ पात्र लाभार्थियों से स्मॉल फ्लैट्स योजना के बराबर शुल्क लेने का फैसला किया है. इसमें ऐसे गरीब परिवार शामिल होंगे, जिनकी सभी स्रोतों से सालाना सकल आय 1.5 लाख रुपये से कम है. इसके अलावा राशन कार्डधारकों, दिव्यांगजनों, निराश्रितों और विधवाओं को भी इस राहत में शामिल किया गया है.

दिवाली उपहार की रकम बढ़ाने का फैसला : बैठक में बोर्ड कर्मचारियों को मिलने वाली अनुग्रह राशि और दिवाली उपहार की रकम बढ़ाने का फैसला भी लिया गया. कर्मचारियों को यह राशि वर्ष 1985 से दी जा रही है. हालांकि, इन सभी फैसलों को लागू करने के लिए चंडीगढ़ के प्रशासक की मंजूरी जरूरी होगी. अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही तय नियमों और शर्तों के अनुसार इन्हें लागू किया जाएगा.

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