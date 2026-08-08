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चंदेश्वर चौधरी हत्याकांड : दिनारा में पीड़ित परिवार से मिले तेजस्वी यादव, बोले- 'प्रदेश में पनप रहीं सामंती ताकतें'

शनिवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिनारा पहुंचे, जहां उन्होंने चंदेश्वर चौधरी के परिजनों से मुलाकात की. पढ़ें रोहतास से रवि की रिपोर्ट

chandeswar chaudhary murder
तेजस्वी यादव दिनारा पहुंचे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 8, 2026 at 11:29 PM IST

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रोहतास: बिहार के रोहतास जिले के दिनारा प्रखंड के मिल्की मनिहारी गांव में हुई मजदूर चंदेश्वर चौधरी की हत्या के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे. उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया. इस दौरान उन्होंने परिजनों को आर्थिक सहायता भी दी.

क्या है पूरा मामला?: रविवार को दिनारा के जोगिया गांव में चंदेश्वर चौधरी नामक एक मजदूर की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद शव को गायब कर दिया गया था. हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे यूपी के गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया था .वही घटना के गाँव में जमकर बवाल हुआ था.

chandeswar chaudhary murder
पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे तेजस्वी (ETV Bharat)

इस हत्याकांड के बाद आक्रोशित लोगों ने हत्यारे के घर में आग लगा दी थी. साथ ही ट्रैक्टर, बाइक, हार्वेस्टिंग मशीन फूंक डाला था. हालांकि हत्याकांड के आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है. इसके बावजूद गांव में अभी भी काफी तनाव है और पुलिस बल काफी संख्या में तैनात है.

इस घटना के बाद तेजस्वी यादव शनिवार को दिनारा गांव पहुंचे और पीड़ित परिजनों से मुलाकात की. उन्होंने परिजनों को आश्वासन दिया कि उन्हें जरूर न्याय मिलेगा. वे इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे. उन्होंने परिजन को आर्थिक मदद भी की. इस दौरान गांव के लोगों ने आरोपी अजीत तिवारी को फांसी दिलाने की मांग की.

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है. बिहार में लगातार कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है. लगातार हत्याएं हो रही है. सूबे में दो दो सरकारी अधिकारियों की हत्या हो चुकी है जब से भाजपा की सरकार बनी है, अपराधी बेलगाम हो गए हैं. तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में एक बार फिर सामंती ताकत पनपने लगे हैं.

''चंदेश्वर चौधरी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे. बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है भाजपा की सरकार बनने के बाद अपराधियों के हौसले बड़े हैं और बिहार में एक बार फिर सामंती शक्तियां पनपने लगी हैं.'' - तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष

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