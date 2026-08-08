चंदेश्वर चौधरी हत्याकांड : दिनारा में पीड़ित परिवार से मिले तेजस्वी यादव, बोले- 'प्रदेश में पनप रहीं सामंती ताकतें'
शनिवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिनारा पहुंचे, जहां उन्होंने चंदेश्वर चौधरी के परिजनों से मुलाकात की. पढ़ें रोहतास से रवि की रिपोर्ट
Published : August 8, 2026 at 11:29 PM IST
रोहतास: बिहार के रोहतास जिले के दिनारा प्रखंड के मिल्की मनिहारी गांव में हुई मजदूर चंदेश्वर चौधरी की हत्या के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे. उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया. इस दौरान उन्होंने परिजनों को आर्थिक सहायता भी दी.
क्या है पूरा मामला?: रविवार को दिनारा के जोगिया गांव में चंदेश्वर चौधरी नामक एक मजदूर की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद शव को गायब कर दिया गया था. हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे यूपी के गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया था .वही घटना के गाँव में जमकर बवाल हुआ था.
इस हत्याकांड के बाद आक्रोशित लोगों ने हत्यारे के घर में आग लगा दी थी. साथ ही ट्रैक्टर, बाइक, हार्वेस्टिंग मशीन फूंक डाला था. हालांकि हत्याकांड के आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है. इसके बावजूद गांव में अभी भी काफी तनाव है और पुलिस बल काफी संख्या में तैनात है.
इस घटना के बाद तेजस्वी यादव शनिवार को दिनारा गांव पहुंचे और पीड़ित परिजनों से मुलाकात की. उन्होंने परिजनों को आश्वासन दिया कि उन्हें जरूर न्याय मिलेगा. वे इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे. उन्होंने परिजन को आर्थिक मदद भी की. इस दौरान गांव के लोगों ने आरोपी अजीत तिवारी को फांसी दिलाने की मांग की.
सासाराम के दिनारा थाना क्षेत्र में 3 अगस्त को कानून से निडर आदतन अपराधी अजीत तिवारी ने मजदूरी का पैसा मांगने पर गरीब मजदूर 60 वर्षीय श्री चंदेश्वर चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी।— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) August 8, 2026
आज पीड़ित के गांव में उनके शोकाकुल परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की तथा गरीब परिवार को आर्थिक… pic.twitter.com/V3X52VGpjC
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है. बिहार में लगातार कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है. लगातार हत्याएं हो रही है. सूबे में दो दो सरकारी अधिकारियों की हत्या हो चुकी है जब से भाजपा की सरकार बनी है, अपराधी बेलगाम हो गए हैं. तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में एक बार फिर सामंती ताकत पनपने लगे हैं.
एनडीए सरकार में अपराध चरम पर है। अपराधी सम्राट बनकर किसान-मजदूर, गरीब-निर्बल, शिक्षक-छात्र, कर्मचारी-व्यापारी-अधिकारी, युवा-महिला किसी की भी कहीं भी अकारण हत्या कर दे रहे है। प्रदेश में अपराधी प्रवृति की भाजपाई सरकार बनने से अपराधियों में क़ानून का डर समाप्त हो चुका है।— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) August 8, 2026
सरकार का… pic.twitter.com/JuEsQY57Yo
''चंदेश्वर चौधरी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे. बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है भाजपा की सरकार बनने के बाद अपराधियों के हौसले बड़े हैं और बिहार में एक बार फिर सामंती शक्तियां पनपने लगी हैं.'' - तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष
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