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दशकों बाद बिहार में गूंजा 'रणवीर सेना अमर रहे' का नारा, अजीत तिवारी के घर पहुंचे समर्थकों ने दिया अल्टीमेटम

अजीत तिवारी के घर पहुंचे समर्थक : वहीं अब इसी घटना के बाद अजीत तिवारी के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग जोगिया पहुंचे. बताया गया कि भोजपुर और बक्सर जिले से काफी संख्या में लोग यहां आकर अजीत तिवारी के घर की स्थिति देखी और आगजनी व तोड़फोड़ से हुए नुकसान का जायजा लिया. इस दौरान युवाओं के समूह ने रणवीर सेना अमर रहे और ब्रह्मेश्वर मुखिया अमर रहे के नारे लगाए.नारेबाजी का वीडियो भी सामने आने के बाद इलाके में इसकी चर्चा तेज हो गई है.

मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद तनाव : हत्या का आरोप गांव के अजीत तिवारी पर लगा था. घटना के बाद लाश लेकर आरोपी के फरार होने के बाद सामने आई थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई के दौरान आरोपी को गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया था और दूसरे दिन लाश को नहर से बरामद भी कर लिया था. वहीं तनाव को लेकर इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है.

दशकों बाद गूंजे विवादित नारे: इस दौरान कुछ युवाओं की ओर से रणवीर सेना अमर रहे और ब्रह्मेश्वर मुखिया अमर रहे के नारे लगाए गए. दशकों बाद सार्वजनिक रूप से इस तरह के नारे गूंजने से इलाके में राजनीतिक और सामाजिक चर्चा तेज हो गई है. गौरतलब है कि 5 अगस्त को दिनारा थाना क्षेत्र के जोगिया गांव में मजदूर चंदेश्वर चौधरी की हत्या कर दी गई थी.

जोगिया गांव में उपद्रव और नया विवाद: जोगिया पहुंचने के बाद लोगों ने घटनास्थल का जायजा लिया और उस मकान को देखा जिसे हत्या के बाद हुए उपद्रव के दौरान ग्रामीणों ने कथित तौर पर आग के हवाले कर दिया था. घटना चार ट्रैक्टर, एक हार्वेस्टर, कार, बाइक को फूंक दिया गया था. वहीं घर में महिलाओं के साथ भी भीड़ के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था.

रोहतास: बिहार के रोहतास में चर्चित चंदेश्वर चौधरी हत्याकांड के बाद हुए हिंसक उपद्रव का मामला अब एक बार नए विवाद को जन्म देता नजर आ रहा है. हत्या के आरोपी अजीत तिवारी के घर में आगजनी और तोड़फोड़ की घटना के बाद बड़ी संख्या में उनके समर्थक और शुभचिंतक बक्सर और भोजपुर से जोगिया गांव पहुंचे.

'पुलिस की मौजूदगी में लूटपाट निंदनीय': बता दें कि रणवीर सेना बिहार में लंबे समय तक सक्रिय रहा एक प्रतिबंधित संगठन था. जातीय हिंसा से जुड़े कई चर्चित मामलों से इसका कनेक्शन रहा है. ऐसे में जोगिया में उसके समर्थन में लगे नारे लगे, इसको लेकर स्थानीय स्तर पर अब नई बहस शुरू हो गई है. भोजपुर से पहुंचे समाजसेवी मोनू सिंह ने जोगिया की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जिस तरह से पुलिस की मौजूदगी में उपद्रवियों ने कथित तौर पर घर में लूटपाट की, वाहनों को आग लगाया और मकान को तहस नहस किया वह निंदनीय है.

"इस तरह की घटना की घोर निंदा होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए. अगर 16 अगस्त तक उपद्रव और आगजनी में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा."- मोनू सिंह,समाजसेवी

तेजस्वी यादव कर रहे गंदी राजनीति- मोनू सिंह: मोनू सिंह ने कहा कि अगर कोई दोषी होता तो क्या उसके समर्थन में 5 से 10 हजार लोग आएंगे? वह गांव के प्रतिष्ठित किसान हैं. लोगों की मदद करते हैं. करोड़ों में मुआवजा होगा लेकिन जितना हो सके दिया जाए. साथ ही परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए. जोगिया गांव में फॉरवर्ड और बैकवर्ड की राजनीति हो रही है. तेजस्वी यादव आकर यहां गंदा राजनीति करते हैं. अब कोई गलती करगा तो रणवीर सेना ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेगी. मुखिया जी होते तो किसी की ऐसा करने की हिम्मत नहीं होती.

समाजसेवी मोनू सिंह का बयान (ETV Bharat)

जोगिया की घटना से दो बड़े सवाल: बहरहाल जोगिया की घटना अब दो अलग-अलग सवालों को सामने ला रही है. पहला सवाल चंदेश्वर चौधरी की हत्या और उसके आरोपों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से जुड़ा है. जबकि दूसरा सवाल हत्या के बाद भी उपद्रव , आगजनी तोड़फोड़ और कथित लूटपाट में शामिल लोगों पर कार्रवाई का है.

संवेदनशील बना मामला: एक ओर मृतक के परिजन हत्या के मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं. दूसरी ओर आरोपी के समर्थक उस घर में हुई आगजनी और तोड़फोड़ के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. ऐसे में जोगिया की घटना अब सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं रह गया है, बल्कि इसके बाद की घटनाओं ने इसे सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील बना दिया है.

सबसे ज्यादा चर्चा जोगिया में लगे उन नारों को लेकर है जिन्हें प्रतिबंधित संगठन रणवीर सेना और उसके प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया के समर्थन में नारे लगाए गए. बिहार में जातीय संघर्ष के दौर की भयावह घटनाओं के कारण रणवीर सेना का नाम आज ही बेहद संवेदनशील माना जाता है.

पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती: ऐसे में लंबे अंतराल के बाद किसी सार्वजनिक घटनाक्रम में इस तरह से नारे सुनाई देना प्रशासन के लिए चुनौती माना जा रहा है. हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस और प्रशासन की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है. फिलहाल जोगिया गांव में हत्या के बाद उपजे तनाव आगजनी और अब समर्थकों के जुटान ने पूरे मामले को और संवेदनशील बना दिया है. आने वाले दिनों में पुलिस की कार्रवाई और प्रशासन का रुख इस मामले की दिशा तय करेगा.

जुलाई 1995 में लगा था प्रतिबंध: बिहार सरकार ने जुलाई 1995 में रणवीर सेना को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था. इस संगठन पर कड़े प्रतिबंध लगाने का मुख्य कारण लगातार बढ़ती हिंसक गतिविधियां और अवैध हथियारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल था. बथानी टोला और लक्ष्मणपुर बाथे जैसे खौफनाक और बड़े नरसंहारों में इस गुट की सीधी संलिप्तता पाई गई थी.

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