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हिमाचल में सैकड़ों ग्राम पंचायत पशु चिकित्सा सहायकों पर बड़ा अपडेट, कृषि मंत्री ने सदन में दी ये जानकारी

विधायक डॉ. जनक राज ने बजट सत्र के दौरान ग्राम पंचायत पशु चिकित्सा सहायकों के नियमितीकरण का मुद्दा उठाया.

हिमाचल विधानसभा
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 8:32 PM IST

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शिमला: हिमाचल में ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे सैकड़ों ग्राम पंचायत पशु चिकित्सा सहायकों पर बड़ा अपडेट सामने आया है. प्रदेश में अनुबंध की अवधि पूरी कर चुके इन चिकित्सा सहायकों को नियमित करने का निश्चित समय सीमा में सरकार का अभी कोई विचार नहीं है. विधानसभा बजट सत्र के दौरान भाजपा विधायक डॉ. जनक राज (भरमौर) की ओर से पूछे गए सवाल के लिखित उत्तर में कृषि मंत्री चंद्र कुमार जिनके पास पशु पालन विभाग भी है ने ये जानकारी सदन में दी.

कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने बताया, 'बैच वर्ष 2011-13 के प्रशिक्षित अभ्यर्थियो/ग्राम पंचायत पशु सिकित्सा सहायको (GPVAs) को पंचायत के माध्यम से पंचायत पशु औषधालय में नियुक्त किया गया था, उन्हें 5 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने के बाद ग्राम पंचायत पशु चिकित्सा सहायक (अनुबंध) के पद पर लाया गया है. जिनका भुगतान मानदेय के अतंर्गत किया जा रहा है. विभाग में ग्राम पंचायत पशु चिकित्सा सहायक का कोई भी नियमित पद नहीं है, जिस कारण उन्हें नियमित नहीं किया जा सका है'.

445 ग्राम पंचायत पशु चिकित्सा सहायकों ने पूरी की अनुबंध की अवधि

वहीं, अन्य प्रश्न के उत्तर में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने बताया कि वर्तमान में ग्राम पंचायत पशु चिकित्सा सहायक का विभाग में कोई भी नियमित पद न होने के कारण, इन्हें 12,910 रुपए मासिक मानदेय (Honorarium) दिया जा रहा है. प्रदेश में अभी 445 ग्राम पंचायत पशु चिकित्सा सहायकों ने अनुबंध अवधि पूर्ण कर ली है और उक्त बैच के किसी भी ग्राम पंचायत पशु चिकित्सा सहायकों को नियमित नहीं किया गया है.

इसके अलावा विधायक डॉ. जनक राज के एक अन्य प्रश्न क्या सरकार ग्राम पंचायत पशु चिकित्सा सहायकों को जल्द नियमितीकरण के लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित करने का विचार रखती है. इसके लिखित उत्तर में कृषि मंत्री ने बताया कि सरकार ऐसा कोई भी विचार नहीं रखती है.

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