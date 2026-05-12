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24 घंटे में तीन हत्याएं करने वाला पुलिस मुठभेड़ में ढेर; शराब की लत ने बनाया साइको किलर

चंदौली पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने बताया कि आरोपी की पहचान गुरप्रीत सिंह निवासी अमृतसर, पंजाब के रूप में हुई है.

24 घंटे में तीन हत्याएं करने वाला पुलिस मुठभेड़ में ढेर.
24 घंटे में तीन हत्याएं करने वाला पुलिस मुठभेड़ में ढेर. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 7:04 AM IST

4 Min Read
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चंदौली: 24 घंटे में रैंडमली 3 हत्याएं करने वाले व्यक्ति को पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया. क्राइम रिक्रिएशन के दौरान आरोपी ने पुलिस की पिस्टल छीनकर फायर झोंक दिया, जिसमें एक दरोगा, एक सिपाही घायल हो गए. जवाबी फायरिंग में आरोपी को पेट और सीने में गोलियां लगीं, जिस अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया.

चंदौली पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने बताया कि आरोपी की पहचान गुरप्रीत सिंह निवासी अमृतसर, पंजाब के रूप में हुई है. यह 2021 में भारतीय सेना से पदमुक्त हुआ था. इसके बाद वह बिहार में सुरक्षा गार्ड की नौकरी के लिए पहुंचा था. ज्यादा शराब पीने की वजह से इसे वहां से भी निकाल दिया गया.

इसकी वजह से यह काफी आक्रोशित था. 9 मई को आरोपी बिहार से प्रयागराज, चंदौली के बीच के ट्रेन से सफर कर रहा था. इसने बिना किसी वजह के हत्याएं कीं. पहली हत्या इसने 10 मई को सुबह डीडीयू-ताड़ीघाट पैसेंजर ट्रेन में की थी. इसमें गाजीपुर के जमानिया निवासी मंगरू को सिर में गोली मारकर हत्या कर दी दी गई थी. पुलिस इस मामले से हैरान थी.

एसपी आकाश पटेल ने बताया कि 10-11 मई की रात लगभग 2 बजे इसने जम्मू-तवी एक्सप्रेस में एक और यात्री को सिर में गोली मार दी. दोनों हत्याओं का तरीका लगभग एक जैसा था. सिर में नजदीक से गोली मारना फिर चलती ट्रेन से कूदकर भाग जाना. लगातार दो हत्याओं से हरकत में आई पुलिस अभी जांच कर ही रही थी कि 11 मई की सुबह करीब 7 बजे इसने तीसरी हत्या कर दी.

चंदौली पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल. (Video Credit: ETV Bharat)

आरोपी अलीनगरके जीवक अस्पताल पहुंचा. उसने दवा लेने के बहाने अस्पताल में प्रवेश किया और प्रथम मंजिल पर भर्ती लक्ष्मीना के सिर में गोली मार दी. अस्पताल में अचानक चली गोली से भगदड़ मच गई. CCTV में आरोपी बेहद शांत अंदाज में वारदात को अंजाम देता दिखाई दिया. हालांकि इस बार इसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया और अस्पताल से भागते समय लोगों ने इसे धर दबोचा.

एसपी आकाश पटेल ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम गुरप्रीत सिंह बताया. पुलिस जांच में सामने आया कि वह वर्ष 2021 में सेना से हटाया गया था. हाल ही में बिहार के आरा में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने गया था, लेकिन शराब की लत के कारण नौकरी छूट गई. इसके बाद वह मानसिक रूप से अस्थिर और बेहद आक्रोशित रहने लगा था. वह अमृतसर जाने की बजाय चंदौली और आसपास घूमने लगा.

आरोपी ने पूछताछ में किसी भी हत्या के पीछे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं बताई. न ही कोई विवाद हुआ. उसने पूरी तरह रैंडम तरीके से निर्दोष लोगों को निशाना बनाया. एसपी चंदौली आकाश पटेल ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, CCTV और लोकेशन हिस्ट्री से तीनों घटनाओं में आरोपी की संलिप्तता की पुष्टि हुई.

घटनाओं के बाद पुलिस आरोपी को क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए सकलडीहा क्षेत्र में ले गई. इसी दौरान आरोपी ने एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीन ली और फायरिंग करते हुए भागने लगा.

सूचना मिलते ही अलीनगर पुलिस, सकलडीहा पुलिस, SOG और GRP की टीमों ने इलाके की घेराबंदी कर कॉम्बिंग अभियान शुरू किया. आरोपी ने दोबारा फायरिंग की, जिसके जवाब में आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाई. मुठभेड़ में आरोपी के सीने और पेट में गोली लगी. उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से रिवाल्वर, कारतूस और कटी हुई डबल बैरल गन बरामद की है. इसमें डीबीएल का लाइसेंस भी मिला जबकि रिवाल्वर देखकर वह लाइसेंसी प्रतीत हो रहा है. फिलहाल इस मुठभेड़ के बाद साइको किलर का अंत हो गया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है परिजनों को सूचना दे दी गई है.

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