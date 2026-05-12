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24 घंटे में तीन हत्याएं करने वाला पुलिस मुठभेड़ में ढेर; शराब की लत ने बनाया साइको किलर

24 घंटे में तीन हत्याएं करने वाला पुलिस मुठभेड़ में ढेर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

चंदौली: 24 घंटे में रैंडमली 3 हत्याएं करने वाले व्यक्ति को पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया. क्राइम रिक्रिएशन के दौरान आरोपी ने पुलिस की पिस्टल छीनकर फायर झोंक दिया, जिसमें एक दरोगा, एक सिपाही घायल हो गए. जवाबी फायरिंग में आरोपी को पेट और सीने में गोलियां लगीं, जिस अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया. चंदौली पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने बताया कि आरोपी की पहचान गुरप्रीत सिंह निवासी अमृतसर, पंजाब के रूप में हुई है. यह 2021 में भारतीय सेना से पदमुक्त हुआ था. इसके बाद वह बिहार में सुरक्षा गार्ड की नौकरी के लिए पहुंचा था. ज्यादा शराब पीने की वजह से इसे वहां से भी निकाल दिया गया. इसकी वजह से यह काफी आक्रोशित था. 9 मई को आरोपी बिहार से प्रयागराज, चंदौली के बीच के ट्रेन से सफर कर रहा था. इसने बिना किसी वजह के हत्याएं कीं. पहली हत्या इसने 10 मई को सुबह डीडीयू-ताड़ीघाट पैसेंजर ट्रेन में की थी. इसमें गाजीपुर के जमानिया निवासी मंगरू को सिर में गोली मारकर हत्या कर दी दी गई थी. पुलिस इस मामले से हैरान थी. एसपी आकाश पटेल ने बताया कि 10-11 मई की रात लगभग 2 बजे इसने जम्मू-तवी एक्सप्रेस में एक और यात्री को सिर में गोली मार दी. दोनों हत्याओं का तरीका लगभग एक जैसा था. सिर में नजदीक से गोली मारना फिर चलती ट्रेन से कूदकर भाग जाना. लगातार दो हत्याओं से हरकत में आई पुलिस अभी जांच कर ही रही थी कि 11 मई की सुबह करीब 7 बजे इसने तीसरी हत्या कर दी. चंदौली पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल. (Video Credit: ETV Bharat) आरोपी अलीनगरके जीवक अस्पताल पहुंचा. उसने दवा लेने के बहाने अस्पताल में प्रवेश किया और प्रथम मंजिल पर भर्ती लक्ष्मीना के सिर में गोली मार दी. अस्पताल में अचानक चली गोली से भगदड़ मच गई. CCTV में आरोपी बेहद शांत अंदाज में वारदात को अंजाम देता दिखाई दिया. हालांकि इस बार इसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया और अस्पताल से भागते समय लोगों ने इसे धर दबोचा.