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चंदौली: अवैध संबंधों में रोड़ा बने पति की गला दबाकर हत्या; पत्नी और ननदोई ने शव फांसी पर लटकाया, दोनों गिरफ्तार

चंदौली एसपी आकाश पटेल ने बताया कि पति की हत्या के मामले में पत्नी राम दुलारी और उसके ननदोई रामजनम को गिरफ्तार किया गया है.

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चंदौली पुलिस का एक्शन: पति की हत्या कर सुसाइड का रूप देने वाली पत्नी और प्रेमी ननदोई गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 8:05 PM IST

3 Min Read
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चंदौली: उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के बबुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत खुरुहूजा गांव में पुलिस ने एक हत्या के मामले का खुलासा किया है. हत्या की इस वारदात को राजबंश की पत्नी और उसके ननदोई ने मिलकर अंजाम दिया था क्योंकि पति उनके अवैध संबंधों में बाधा बन रहा था. आरोपियों ने पहले राजबंश की गला दबाकर हत्या की और फिर साक्ष्य मिटाने के लिए शव को फांसी पर लटकाकर आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया. फिलहाल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी पत्नी और उसके ननदोई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

आपत्तिजनक स्थिति में देखने पर हुआ झगड़ा: एसपी चंदौली आकाश पटेल ने बताया कि वारदात 28 फरवरी को देर रात हुई थी. पूछताछ में राजबंश की पत्नी राम दुलारी ने कुबूल किया कि वारदात वाले दिन उसकी अपने ननदोई रामजनम से मोबाइल पर लंबी बातचीत हुई थी. इसके बाद रामजनम रात में उसके घर आया. सभी ने साथ बैठकर भोजन किया, लेकिन इस दौरान दोनों पुरुषों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी भी हुई थी. रात करीब 12 बजे जब रामजनम दोबारा घर पहुंचा, तब राम दुलारी के साथ उसके अवैध संबंध के दौरान राजबंश ने उन्हें देख लिया.

जानकारी देते चंदौली एसपी आकाश पटेल. (Video Credit: ETV Bharat)

हत्या को आत्महत्या दिखाने की साजिश: जैसे ही राजबंश ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखा, घर में विवाद बढ़ गया जिसके बाद रामजनम ने पहले उसका गला दबाया. फिर राम दुलारी ने रामजनम के साथ मिलकर रस्सी से गला कसकर अपने ही पति की हत्या कर दी. हत्या को सुसाइड दिखाने के लिए दोनों ने मिलकर शव को फांसी के फंदे से लटका दिया, ताकि किसी को शक न हो. अगली सुबह राम दुलारी ने रोने-चिल्लाने का नाटक किया और पड़ोसियों को इकट्ठा कर शव को फंदे से नीचे उतरवाया.

पुलिस जांच में खुली पोल: बबुरी पुलिस की गहन जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने पहले से ही एक अन्य व्यक्ति को झूठा फंसाने की योजना बनाई थी ताकि वे आर्थिक लाभ उठा सकें. हालांकि, पुलिस की सूझबूझ और सख्ती के आगे आरोपियों के झूठ के पांव ज्यादा देर टिक नहीं सके और सारा राज खुल गया. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई रस्सी को बरामद कर लिया है और दोनों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है. इस खुलासे के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है.

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