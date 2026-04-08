ETV Bharat / state

चंदौली: अवैध संबंधों में रोड़ा बने पति की गला दबाकर हत्या; पत्नी और ननदोई ने शव फांसी पर लटकाया, दोनों गिरफ्तार

चंदौली पुलिस का एक्शन: पति की हत्या कर सुसाइड का रूप देने वाली पत्नी और प्रेमी ननदोई गिरफ्तार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

चंदौली: उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के बबुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत खुरुहूजा गांव में पुलिस ने एक हत्या के मामले का खुलासा किया है. हत्या की इस वारदात को राजबंश की पत्नी और उसके ननदोई ने मिलकर अंजाम दिया था क्योंकि पति उनके अवैध संबंधों में बाधा बन रहा था. आरोपियों ने पहले राजबंश की गला दबाकर हत्या की और फिर साक्ष्य मिटाने के लिए शव को फांसी पर लटकाकर आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया. फिलहाल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी पत्नी और उसके ननदोई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. आपत्तिजनक स्थिति में देखने पर हुआ झगड़ा: एसपी चंदौली आकाश पटेल ने बताया कि वारदात 28 फरवरी को देर रात हुई थी. पूछताछ में राजबंश की पत्नी राम दुलारी ने कुबूल किया कि वारदात वाले दिन उसकी अपने ननदोई रामजनम से मोबाइल पर लंबी बातचीत हुई थी. इसके बाद रामजनम रात में उसके घर आया. सभी ने साथ बैठकर भोजन किया, लेकिन इस दौरान दोनों पुरुषों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी भी हुई थी. रात करीब 12 बजे जब रामजनम दोबारा घर पहुंचा, तब राम दुलारी के साथ उसके अवैध संबंध के दौरान राजबंश ने उन्हें देख लिया. जानकारी देते चंदौली एसपी आकाश पटेल. (Video Credit: ETV Bharat)