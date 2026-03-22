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चंदौली के लतीफशाह बांध में नहाने गए दो किशोर डूबे, देर शाम बरामद हुए शव

पुलिस-प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों से प्रतिबंधित क्षेत्रों गहरे पानी में जाने की अपील की है.

ललतीफशाह बांध में दो किशोर डूबे.
ललतीफशाह बांध में दो किशोर डूबे. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 22, 2026 at 12:02 PM IST

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चंदौली : चकिया कोतवाली क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध लतीफशाह बांध में शनिवार शाम बड़ा हादसा हो गया. यहां पिकनिक मनाने पहुंचे दो किशोरों की डूबने से दुखद मौत हो गई. गोताखोरों की कड़ी मशक्कत के बाद देर शाम दोनों किशोरों के शवों को बरामद किया जा सका. किशोरों की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है. वहीं पुलिस प्रशासन ने पर्यटकों से गहरे पानी में न जाने की अपील की है. ​लतीफशाह बांध में पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं.

चकिया सीओ रघुराज ने बताया कि ​लतीफशाह बांध में दो किशोरों के डूबने की सूचना मिली थी. इसके बाद चकिया कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंचे थे. जहां बांध में काफी खोजबीन के बाद देर शाम दो किशोरों के शव बरामद हुए. किशोरों की पहचान अलाऊगल्ली कस्बा निवासी समीर (19) पुत्र कमालुद्दीन और ऐखलाक (16) पुत्र साबिर के रूप में हुई.

प्राथमिक जानकारी के अनुसार समीर और ऐखलाक अपने दोस्तों के साथ लतीफशाह बांध की तरफ घूमने आए थे. दोनों किशोर मुख्य घाट के बजाय झाड़ियों के रास्ते मजार की ओर से बांध में नहाने उतर गए थे. नहाते समय गहराई का अंदाजा न लगने के कारण दोनों डूबने लगे. ​साथ मौजूद दोस्तों के शोर मचाने पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

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