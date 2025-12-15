चंदौली में चोरों का दुस्साहस; साथी को छुड़ाने के लिए किशोर को मार दी गोली, मौत से घर में कोहराम
सैयदराजा थाना क्षेत्र के दुधारी गांव में रविवार रात हुई घटना. पूर्व विधायक ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल.
Published : December 15, 2025 at 1:52 PM IST
चंदौली : सैयदराजा थाना क्षेत्र के दुधारी गांव में रविवार देर रात चोरी के इरादे से पहुंचे बदमाशों ने एक किशोर की गोली मार कर हत्या कर दी. किशोर ने चोरी कर भाग रहे बदमाशों से भिड़ गया था और उसने एक चोर को दबोच लिया था. उसे छुड़ाने के लिए दूसरे बदमाश साथी ने किशोर को गोली मार दी. घटना से पूरे गांव में तनाव है. पुलिस एक युवक को हिरासत में लेने का दावा कर रही है.
सीओ सदर देवेंद्र कुमार के मुताबिक रविवार रात दुधारी गांव में दो पक्षों के विवाद में किशोर के मौत होने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम को बताया गया कि कुछ लोग एक घर में चोरी करके भाग रहे थे. गुहार होने पर कुछ ग्रामीणों के साथ गांव का मोनू राम (17) भी बदमाशों के पीछे दौड़ा था. मोनू राम ने एक बदमाश को दौड़ा कर घर से कुछ दूर एक खेत में दबोच लिया था. पकड़े जाने के डर से दूसरे बदमाश ने मोनू को गोली मार दी. हालांकि उसने चोर को नहीं छोड़ा. इसके बाद ग्रामीणों ने पकड़े गए बदमाश को पुलिस के हवाले कर दिया.
सीओ सदर देवेंद्र कुमार के मुताबिक गोली लगने से घायल मोनू राम को आननफानन जिला अस्पताल पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना में शामिल एक युवक को हिरासत में लिया गया है. वह बिहार का रहने वाला है. कुछ अन्य लोगों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस तैनात है.
घटना के बाबत पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं. पूर्व विधायक ने कहा कि 7-8 की संख्या में हथियार बंद बदमाशों ने कई घरों को निशाना बनाया है. पुलिस अपनी नाकामी छिपाने के लिए घटना को अलग रूप देने का प्रयास कर रही है. बहादुर युवक मोनू कुमार की मौत बेहद खेदजनक है. पुलिस प्रशासन को सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीर होना चाहिए. वहीं किशोर की मौत के बाद घर में कोहराम मचा है.
