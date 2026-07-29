चंदौली में पीडीए सम्मेलन; सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा-बंगाल सांसदों की खरीद-फरोख्त में इस्तेमाल हुआ राम मंदिर का चढ़ावा
समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल मंगलवार को चकिया में आयोजित पीडीए सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 9:20 AM IST
चंदौली : समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने भाजपा की नीतियों और पश्चिम बंगाल में सांसदों की खरीद-फरोख्त को लेकर बड़ा हमला बोला. श्याम लाल पाल मंगलवार को चकिया में आयोजित पीडीए सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को नब्ज टटोली और भाजपा सरकार की नाकामियां गिनाईं.
श्याम लाल पाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सांसदों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगाते हुए दावा किया कि सांसद खरीदने के लिए जब पैसा कम पड़ गया तो भाजपा ने भगवान राम के घर से चोरी कर ली. उन्होंने कहा कि जो भगवान राम के नहीं हुए, वे जनता के भी नहीं हो सकते. भाजपा ने राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी और दुरुपयोग भी किया.
पत्रकारों से बातचीत के दौरान श्याम लाल पाल ने एआईएमआईएम प्रमुख के साथ गठबंधन की अटकलों को सिरे से खारिज किया. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का किसी राजनीतिक दल से नहीं, बल्कि जनता और संविधान से जनबंधन है.
सपा प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा और उत्तर प्रदेश सरकार को शिक्षा विरोधी बताते हुए स्कूलों और विश्वविद्यालयों के मर्जर के फैसले पर सवाल उठाए. उन्होंने रामपनगर के जौहर विश्वविद्यालय पर प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई का भी विरोध किया. श्याम लाल पाल ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की. साथ ही पेपर लीक मामलों के लिए भाजपा से जुड़े लोगों को जिम्मेदार ठहराया.
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