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चंदौली में पीडीए सम्मेलन; सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा-बंगाल सांसदों की खरीद-फरोख्त में इस्तेमाल हुआ राम मंदिर का चढ़ावा

चंदौली पीडीए सम्मेलन में पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल. ( Photo Credit : ETV Bharat )