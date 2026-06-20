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चंदौली में पुलिस टीम पर हमले का आरोप, पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू सहित 259 सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज

पुलिस ने पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू और राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह काका सहित 9 नामजद और 250 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है.

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बैरिकेडिंग तोड़ कलेक्ट्रेट पहुंचे थे सपा कार्यकर्ता, सीओ बोले- अनुमति का उल्लंघन कर किया प्रदर्शन. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 3:37 PM IST

5 Min Read
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चंदौली: चंदौली मुख्यालय स्थित धरना स्थल पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई तीखी नोकझोंक और धक्कामुक्की के बाद मामला गरमा गया है. इस मामले में सदर कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू, सपा जिलाध्यक्ष सत्यनारायण राजभर और राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह काका समेत नौ नामजद लोगों पर केस दर्ज किया है.

इसके साथ ही करीब 250 अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके बाद से जिले का सियासी पारा पूरी तरह चढ़ गया है. जिला मुख्यालय पर जनहित के मुद्दों पर धरना देने के बाद पत्रक सौंपने कलेक्ट्रेट जाते समय सपाइयों की पुलिस से धक्कामुक्की हुई थी.

चंदौली पुलिस का आरोप- सपा कार्यकर्ताओं ने किया हिंसक प्रदर्शन. (Video Credit: ETV Bharat)

बैरिकेडिंग तोड़ कलेक्ट्रेट पहुंचे सपा कार्यकर्ता: इस प्रदर्शन और धरने में पूर्व सांसद रामकिशुन के साथ ही पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू और पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता भारी संख्या में शामिल हुए थे. धरना-प्रदर्शन का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सभी सपा कार्यकर्ता अपना पत्रक सौंपने के लिए कलेक्ट्रेट की तरफ आगे बढ़ रहे थे. तभी मौके पर तैनात पुलिस बल ने बैरिकेडिंग कर सपाइयों को कलेक्ट्रेट जाने से रोकने का कड़ा प्रयास किया. लेकिन पुलिस की इस रोकने की कोशिश के बावजूद उत्साहित कार्यकर्ता नहीं माने और कलेक्ट्रेट पहुंचकर एडीएम को अपना ज्ञापन सौंप दिया.

सपा नेताओं पर दर्ज हुआ मुकदमा: इस मामले में पुलिस ने पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू, सपा जिलाध्यक्ष सत्यनारायण राजभर और सांसद प्रतिनिधि नवीन सिंह को नामजद किया है. इनके अलावा सपा से मुगलसराय विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी चंद्रशेखर यादव, जिला पंचायत सदस्य अंजनी सिंह और सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह काका पर भी केस दर्ज हुआ है. सूची में मुसाफिर सिंह चौहान, पिछड़ा वर्ग जिलाध्यक्ष डॉ. विनोद बिंद और जिला महासचिव नफीस अहमद गुड्डू के साथ ही 200 से 250 अज्ञात लोग शामिल हैं. पुलिस का आरोप है कि धरनास्थल पर भडकाऊ भाषण दिए जाने की वजह से अचानक भीड़ काफी उग्र हो गई थी.

पुलिस टीम पर अभद्रता और हमले का आरोप: पुलिस के अनुसार उग्र हुई भीड़ हाथों में डंडा लेकर लहराते और नारेबाजी करते हुए मुख्य मार्ग की ओर तेजी से बढ़ने लगी थी. जब इस हिंसक होती भीड़ को पुलिस टीम द्वारा रोकने की कोशिश की गई तो सपा नेता और कार्यकर्ता अचानक और उग्र हो गए. आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस टीम के साथ दुर्व्यवहार, धक्कामुक्की करने के साथ ही अभद्र गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी भी दी. सीओ देवेंद्र कुमार ने बताया कि समाजवादी पार्टी को प्रशासन की तरफ से सिर्फ धरना प्रदर्शन करने की ही अनुमति दी गई थी.

नियमों के उल्लंघन पर पुलिस की विधिक कार्रवाई: सीओ के मुताबिक अनुमति का सरेआम उल्लंघन करते हुए पार्टी द्वारा मौके पर एक चुनावी जनसभा में तब्दील कर दिया गया. इसके बाद जब कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट जाने का प्रयास किया और पुलिस टीम ने उन्हें रोका, तो उनके साथ धक्कामुक्की और दुर्व्यवहार किया गया. पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है. दूसरी तरफ, पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने इस पूरी पुलिसिया कार्रवाई को सत्ता पक्ष के इशारे पर की गई दमनकारी नीति बताया है.

पूर्व विधायक ने उठाए जनहित और प्रशासनिक मुद्दे: पूर्व विधायक ने सरकार को घेरते हुए कहा कि आज जिले की तमाम नहरें सूखी पड़ी हैं और किसान धान की नर्सरी डालने के लिए बेहद परेशान है. जल जीवन मिशन के नाम पर पूरे गांव की गलियां खोद दी गई हैं, लेकिन पानी सप्लाई के नाम पर एक घंटे में महज दो बाल्टी पानी मिल रहा है. अमड़ा पावर हाउस का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ, जिससे लोगों को जमानियां और दिलदारनगर से मजबूरन विद्युत सप्लाई की जा रही है. इसके साथ ही गड़ई नदी की खुदाई में भी प्रशासन द्वारा घोर अनियमितता बरती जा रही है और पूरे जिले में खाद-बीज की भारी कमी है.

लोकतांत्रिक आंदोलन को दबाने का आरोप: मनोज सिंह डब्लू ने कहा कि इन गंभीर और जनहित के सवालों को लेकर ही हमारी पार्टी द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया जा रहा था. लेकिन भाजपा के इशारे पर विपक्ष की आवाज को दबाने और इसका दमन करने के लिए पुलिस द्वारा यह फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है. उन्होंने अंत में कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है और जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को भी इन जमीनी चीजों को बेहतर ढंग से समझना चाहिए.

यह भी पढ़ें- यूपी पुलिस ने रचा इतिहास; देश में पहली बार एक साथ चंदौली जिले के सभी थाने हुए BIS और ISO प्रमाणित

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