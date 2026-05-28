सपा महिला मोर्चा की नेता गार्गी पटेल पर जानलेवा हमला; बाल पकड़कर खींचा, लात-घूसों और रॉड से पीटा, देखें वीडियो
जमीन और पैसों के विवाद में लोहे की रॉड से की गई इस बेरहमी से मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 28, 2026 at 8:31 PM IST
चंदौली: उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में सियासत, जमीन और खूनी हमले का खौफनाक मामला सामने आया है. यहां समाजवादी पार्टी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष गार्गी पटेल पर उनके ही घर में घुसकर जानलेवा हमला किया गया.
इस दौरान दबंगों ने उनके बाल पकड़कर घसीटा और लात-घूंसों व लोहे की रॉड से बेहद बेरहमी से पीटा. इस दिल दहला देने वाली वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.
अस्पताल में इलाज जारी: मुगलसराय क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि अब तक पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस को कोई औपचारिक लिखित तहरीर नहीं दी गई है. इसके बावजूद सीसीटीवी फुटेज और प्राथमिक आरोपों के आधार पर स्थानीय पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. इस वारदात से चंदौली के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के पड़ाव इलाके में अचानक हड़कंप मच गया. हमले में गंभीर रूप से घायल सपा नेत्री गार्गी पटेल को आनन-फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.
मासूम बेटी मांगती रही रहम की भीख: वारदात का सीसीटीवी फुटेज अब पूरे इलाके के साथ-साथ राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है. वीडियो में कुछ लोग गार्गी पटेल को बाल पकड़कर बेरहमी से घसीटते और लात-घूंसों से प्रहार करते दिखाई दे रहे हैं. इसके बाद हमलावरों ने घर में रखी टेबल और लोहे की रॉड से उन पर ताबड़तोड़ वार किए. इस पूरी वारदात के दौरान सबसे दर्दनाक तस्वीर वो रही जब गार्गी पटेल की मासूम बेटी हाथ जोड़कर हमलावरों से रहम की भीख मांगती रही.
अपनी ही पार्टी के नेता पर आरोप: दबंगों का दिल नहीं पसीजा और वे करीब 4 मिनट तक लगातार महिला नेता के साथ मारपीट करते रहे. घायल गार्गी पटेल का सीधा आरोप है कि यह जानलेवा हमला जमीन के कारोबार और पैसों के पुराने विवाद से जुड़ा हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्यारे लाल यादव के बेटे अमित यादव, मनोज यादव, उनकी पत्नी और बेटी ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है. इतना ही नहीं, सपा नेत्री ने अपनी ही पार्टी के एक अन्य नेता सिद्धांत जायसवाल पर इस हमले की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है.
पार्टनरशिप का खूनी विवाद: गार्गी पटेल का कहना है कि प्रॉपर्टी कारोबार में पार्टनरशिप और पैसों के लेनदेन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और इसी रंजिश ने आज खूनी रूप ले लिया. इस अचानक हुए हमले के दौरान पूरे रिहाइशी इलाके में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया. चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय पड़ोसियों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो आरोप है कि हमलावरों ने उन्हें भी अंजाम भुगतने की धमकी दी.
तहरीर का इंतजार कर रही पुलिस: वारदात की सूचना मिलते ही डायल 112 और जलीलपुर चौकी पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची और लहू-लुहान सपा नेत्री को अस्पताल पहुंचाया. इस पूरे मामले पर मुगलसराय क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस को अभी तक इस संबंध में कोई लिखित तहरीर प्राप्त नहीं हुई है. पुलिस ने घटना स्थल से मिले सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है और उसी के आधार पर आरोपियों की पहचान कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
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