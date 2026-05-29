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चंदौली में सपा नेता गार्गी पटेल पर हमले का मामला; 5 लोगों के खिलाफ FIR, बीजेपी-सपा में 'PDA' पर सियासी घमासान

लोहे की रॉड से हमला: दोनों पक्षों को इस विवाद के सिलसिले में किसी अन्य व्यक्ति से मिलने जाना था, लेकिन इसी बीच वहां अचानक प्यारे लाल के बेटे अमित यादव, मनोज यादव, उनकी पत्नी उर्मिला और बेटी मोनी यादव आ धमके. घर में दाखिल होते ही इन लोगों ने गार्गी पटेल के साथ बहस शुरू कर दी जो देखते ही देखते हिंसक झड़प और खूनी खेल में तब्दील हो गई. पीड़िता का आरोप है कि हमलावरों ने उनके साथ भद्दी-भद्दी गालियां दीं, बाल पकड़कर जमीन पर घसीटा और लात-घूंसों के साथ-साथ घर में रखी टेबल और लोहे की रॉड से उन पर जानलेवा हमला कर दिया. इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है, जिसमें गार्गी पटेल के साथ की जा रही बर्बरता को साफ तौर पर देखा जा सकता है.

यह वारदात मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जलीलपुर पुलिस चौकी के मड़िया इलाके की बताई जा रही है. आरोप है कि गार्गी पटेल अपने मड़िया स्थित आवास पर मौजूद थीं, तभी उनके बिजनेस पार्टनर और पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख रहे प्यारे लाल यादव से एक जमीन संबंधी विवाद को लेकर बातचीत चल रही थी.

चंदौली: उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र में समाजवादी पार्टी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष गार्गी पटेल पर हुए जानलेवा हमले ने जिले की राजनीति और सोशल मीडिया दोनों में भारी हलचल मचा दी है. घर में घुसकर सरेआम मारपीट, CCTV कैमरे में कैद हुई मारपीट, जमीन कारोबार का पुराना विवाद, निजी रिश्तों के आरोप और फिर बीजेपी-सपा के बीच शुरू हुई तीखी सियासी बयानबाजी ने इस पूरे मामले को बेहद हाई-प्रोफाइल बना दिया है.

प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बोले- 'सपा के PDA का मतलब पीड़ा, दमन और अपमान'. (Photo Credit: ETV Bharat)

मासूम बेटी की नहीं सुनी पुकार: इस वीडियो में सबसे विचलित करने वाली बात यह रही कि उनकी मासूम बेटी हाथ जोड़कर हमलावरों से लगातार रहम की गुहार लगाती नजर आ रही है, जबकि बेखौफ हमलावर निहत्थी महिला पर लगातार वार करते दिख रहे हैं. इस वारदात के बाद रिहाइशी इलाके में अफरा-तफरी मच गई और चीख-पुकार सुनकर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए. घटना की सूचना मिलते ही पीआरवी डायल-112 और जलीलपुर चौकी पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची और लहूलुहान गार्गी पटेल को तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया, जहां फिलहाल उनका इलाज जारी है. अस्पताल के बेड से गार्गी पटेल ने पूरे मामले को जमीन कारोबार और पार्टनरशिप विवाद से जोड़ते हुए प्यारे लाल यादव के परिवार पर गंभीर आरोप मढ़े हैं.

पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज. (Photo Credit: ETV Bharat)

पार्टनरशिप में रुपयों का लेनदेन: महिला सपा नेता का कहना है कि प्यारे लाल यादव उनके प्रॉपर्टी कारोबार में पार्टनर थे, लेकिन उनके परिवार वाले अब गार्गी को इस मुनाफे वाले कारोबार से जबरन अलग करने का दबाव बना रहे थे. इसी बीच प्रॉपर्टी में निवेश की गई मोटी रकम को लौटाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच पिछले कई दिनों से गहरा विवाद बना हुआ था. इस मामले में नया मोड़ तब आया जब गार्गी पटेल ने अपनी ही समाजवादी पार्टी के एक अन्य स्थानीय नेता सिद्धांत जायसवाल पर इस पूरे हमले की बैकस्टेज साजिश रचने का सनसनीखेज आरोप लगा दिया. हालांकि, दूसरी तरफ सिद्धांत जायसवाल ने अपने ऊपर लगे इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इस पूरे विवाद को कथित निजी रिश्तों और अवैध संबंधों का नतीजा करार दिया है.

जमीन विवाद या आपसी रंजिश? (Photo Credit: ETV Bharat)

बीजेपी-सपा में सियासी घमासान: सिद्धांत जायसवाल ने दावा किया है कि उनके खिलाफ राजनीतिक रंजिश के तहत साज़िश रची जा रही है, जिसके बाद से यह मामला और ज्यादा विवादित और पेचीदा हो गया है. इस हाई-प्रोफाइल घटना के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सियासी आरोप-प्रत्यारोप का दौर चरम पर पहुंच गया है. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इसे समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा महिला उत्पीड़न का जीता-जागता उदाहरण बताते हुए सपा के 'पीडीए' नारे की नई परिभाषा 'पीड़ा, दमन और अपमान' बताकर तंज कसा है. वहीं, दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेताओं और समर्थकों ने हमलावरों को बीजेपी पृष्ठभूमि से जुड़ा बताते हुए इसे विपक्ष के खिलाफ एक सुनियोजित राजनीतिक साजिश करार दिया है.

पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज: सपा समर्थकों ने राज्य में महिला सुरक्षा के दावों को खोखला बताते हुए उत्तर प्रदेश की वर्तमान कानून व्यवस्था पर भी बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं. इस चौतरफा राजनीतिक दबाव के बीच चंदौली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता की लिखित तहरीर के आधार पर कुल पांच नामजद लोगों के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. अपर पुलिस अधीक्षक अनंत चंद्रशेखर ने बताया कि सपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष के साथ घर में घुसकर मारपीट की घटना संज्ञान में आई है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस की टीमें सीसीटीवी फुटेज और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर इस पूरे प्रकरण के हर पहलू की गहराई से जांच में जुटी हुई हैं.

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