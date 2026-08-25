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चंदौली में साइबर ठगी का भंडाफोड़: डिमैट अकाउंट हैंडल कर लगाते थे चपत, मास्टरमाइंड समेत 12 गिरफ्तार

चंदौली की बलुआ पुलिस और साइबर सेल ने लाइब्रेरी की आड़ में चल रहे फर्जी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी गिरोह के 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया है.

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लाइब्रेरी की आड़ में चल रहे फर्जी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी गैंग का भंडाफोड़. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 25, 2026 at 5:37 PM IST

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चंदौली: चंदौली की बलुआ पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने फर्जी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के नाम पर साइबर ठगी करने वाले नेटवर्क का खुलासा किया है. पुलिस ने इस मामले में मास्टरमाइंड आनंद मौर्या समेत 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. एसपी आकाश पटेल ने बताया कि बलुआ थाना क्षेत्र के सराय रसूलपुर में लाइब्रेरी का स्वरूप देकर संदिग्ध गतिविधियां संचालित की जा रही थीं. परिसर में कई लोग मोबाइल फोन और लैपटॉप के जरिए संभावित ग्राहकों से संपर्क करते थे.

शेयर मार्केट के नाम पर ठगी का खेल: आरोपियों द्वारा ग्राहकों को शेयर मार्केट का जानकार और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बताकर अधिक मुनाफे का भरोसा दिलाया जाता था. विश्वास में लेने के बाद ग्राहकों के डिमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की जानकारी लेकर उनके खातों को खुद हैंडल किया जाता था. कथित तौर पर ट्रेडिंग में नुकसान होने पर ग्राहकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था और इसके बाद संपर्क के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल बंद कर दिए जाते थे. इनपुट के आधार पर कार्रवाई के दौरान पुलिस को 250 व्यक्तियों के नाम, मोबाइल नंबर और शेयर मार्केट से जुड़ी प्रविष्टियों वाली एक हस्तलिखित डायरी और दो रजिस्टर मिले.

ट्रेडिंग के नाम पर 9.50 लाख की चपत लगाई: पुलिस ने रजिस्टर में दर्ज कुछ नंबरों पर संपर्क किया, जिनमें से तीन लोगों ने करीब 9.50 लाख रुपये की धोखाधड़ी और आर्थिक नुकसान की जानकारी दी. पुलिस ने छापेमारी के दौरान मौके से लाइब्रेरी संचालक के कब्जे से कुल चार लैपटॉप और 24 मोबाइल फोन बरामद किए हैं. इसके अलावा मोबाइल में लगे 42 सिम कार्ड, 250 GB की हार्ड डिस्क, एक डायरी और दो रजिस्टर भी जब्त किए गए हैं. फिलहाल बलुआ पुलिस मामले में बीएनएस की संबंधित धाराओं और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर सभी आरोपियों को जेल भेज चुकी है और आगे के नेक्सस की जांच में जुटी है.

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