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चंदौली में साइबर ठगी का भंडाफोड़: डिमैट अकाउंट हैंडल कर लगाते थे चपत, मास्टरमाइंड समेत 12 गिरफ्तार

चंदौली: चंदौली की बलुआ पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने फर्जी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के नाम पर साइबर ठगी करने वाले नेटवर्क का खुलासा किया है. पुलिस ने इस मामले में मास्टरमाइंड आनंद मौर्या समेत 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. एसपी आकाश पटेल ने बताया कि बलुआ थाना क्षेत्र के सराय रसूलपुर में लाइब्रेरी का स्वरूप देकर संदिग्ध गतिविधियां संचालित की जा रही थीं. परिसर में कई लोग मोबाइल फोन और लैपटॉप के जरिए संभावित ग्राहकों से संपर्क करते थे.

शेयर मार्केट के नाम पर ठगी का खेल: आरोपियों द्वारा ग्राहकों को शेयर मार्केट का जानकार और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बताकर अधिक मुनाफे का भरोसा दिलाया जाता था. विश्वास में लेने के बाद ग्राहकों के डिमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की जानकारी लेकर उनके खातों को खुद हैंडल किया जाता था. कथित तौर पर ट्रेडिंग में नुकसान होने पर ग्राहकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था और इसके बाद संपर्क के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल बंद कर दिए जाते थे. इनपुट के आधार पर कार्रवाई के दौरान पुलिस को 250 व्यक्तियों के नाम, मोबाइल नंबर और शेयर मार्केट से जुड़ी प्रविष्टियों वाली एक हस्तलिखित डायरी और दो रजिस्टर मिले.