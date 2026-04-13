चंदौली: तस्करों का साथी निकला सिपाही, पुलिस की लोकेशन लीक करने वाला निलंबित कांस्टेबल गिरफ्तार
एसपी चंदौली आकाश पटेल ने बताया कि गोतस्करों की मदद करने वाले निलंबित सिपाही सत्येन्द्र यादव को गिरफ्तार किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 5:45 PM IST
चंदौली: चंदौली जिले में कानून-व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के निर्देशों के बीच पुलिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए गोतस्करों से मिलीभगत रखने वाले एक निलंबित कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है. यह संयुक्त कार्रवाई कोतवाली चंदौली पुलिस और थाना इलिया की टीम ने की.
गिरफ्तार आरोपी की पहचान सत्येन्द्र यादव के रूप में हुई है, जो मूल रूप से अम्बेडकरनगर जिले का निवासी है. वह वर्तमान में चंदौली के थाना चकरघट्टा में तैनात था. आरोपी पहले से ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के एक मामले में वांछित चल रहा था और निलंबित था.
WhatsApp से देता था पुलिस की लोकेशन: एसपी चंदौली आकाश पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी सिपाही गोतस्करों को चन्दौली बॉर्डर पार कराने में सक्रिय रूप से मदद करता था. वह तस्करों को पुलिस गश्त, मोबाइल लोकेशन और सुरक्षित रास्तों की पल-पल की जानकारी उपलब्ध कराता था, जिससे तस्करी का खेल आसानी से चलता रहे. इसके बदले में वह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से अवैध रूप से मोटी रकम वसूलता था. आरोपी का पूरा नेटवर्क मोबाइल फोन और व्हाट्सऐप चैट के जरिए संचालित हो रहा था.
अम्बेडकरनगर से पुलिस ने दबोचा: पुलिस की विशेष टीम ने सर्विलांस की मदद से आरोपी सत्येन्द्र यादव को 12 अप्रैल को अम्बेडकरनगर के पलई बाजार क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान पुलिस को कई अहम सुराग और अन्य तस्करों के नाम मिले हैं, जिनके आधार पर छापेमारी की जा रही है. इस गिरफ्तारी को पुलिस विभाग के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि इससे गोतस्करी के अंतरराज्यीय नेटवर्क पर करारा प्रहार हुआ है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि विभाग की छवि धूमिल करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.
गोतस्करी के खिलाफ अभियान जारी: एसपी चंदौली आकाश पटेल ने बताया कि चंदौली जिले में अपराधियों के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है और आंकड़ों में इसकी झलक दिखती है. वर्ष 2025 में गोतस्करी से जुड़े कुल 162 मुकदमे दर्ज कर 410 अभियुक्तों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की गई थी. वहीं, वर्ष 2026 में अब तक महज साढ़े तीन महीनों में 46 मामलों में 127 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है. पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि वर्दी की आड़ में अपराध करने वालों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी.
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