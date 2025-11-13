ETV Bharat / state

डीडीयू जंक्शन पर युवक के बैग में मिले 60 लाख रुपये; सासाराम जा रहा था, आयकर विभाग ने शुरू की जांच

चंदौली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर आरपीएफ और जीआरपी ने चेकिंग के दौरान पकड़ा.

युवक के बैग से मिले 60 लाख रुपये.
युवक के बैग से मिले 60 लाख रुपये. (Photo Credit; Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 13, 2025 at 7:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चंदौली : पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर एक यात्री के पास से 60 लाख की नकदी मिली. युवक को सासाराम जाना था. वह प्लेटफार्म पर घूम रहा था. इस दौरान डीडीयू आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने उसे पकड़ लिया. रेलवे सुरक्षा बल ने आयकर विभाग को इसकी जानकारी दी.

आरपीएफ इंस्पेक्टर प्रदीप रावत ने बताया कि गुरुवार को आरपीएफ और जीआरपी की टीम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर चेकिंग अभियान चला रही थी. इस दौरान प्लेटफार्म पर एक युवक मिला. वह एक बैग लेकर घूम रहा था.

बिहार के सासाराम जा रहा था युवक : हरकतें संदिग्ध होने पर उसके सामानों की तलाशी ली गई. इस दौरान उसके पास 500 रुपये के नोटों के 120 बंडल मिले. कुल रकम 60 लाख रुपये की थी. पूछताछ में युवक ने अपना नाम आयुष राज बताया. उसने पुलिस को बताया कि यह रकम लेकर वाराणसी से बिहार के सासाराम जा रहा था. वहां एक व्यक्ति को यह पैसा देना था.

रकम का कोई दस्तावेज नहीं : पूछताछ के दौरान युवक इन रुपयों से संबंधित कोई वैध दस्तावेज, जीएसटी बिल या लेन-देन का प्रमाण नहीं दिखा सका. आरपीएफ के अनुसार आशंका है कि इतनी बड़ी रकम हवाला कारोबार या सोने-चांदी के बिना बिल खरीद-बिक्री से जुड़ी हो सकती है.

हवाला का पैसा होने की आशंका : कई कारोबारी टैक्स चोरी और अवैध व्यापार के लिए हवाला रैकेट का सहारा लेते हैं. इसके जरिए नकदी एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाई जाती है. आरपीएफ और जीआरपी अब इस रकम की कड़ी से कड़ी जोड़ने में जुटी है. युवक का मोबाइल कॉल डिटेल और यात्रा रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है.

आयकर विभाग कर रहा जांच : आयकर विभाग ने भी जांच शुरू कर दी है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि रकम किसे पहुंचाई जानी थी. आरपीएफ इंस्पेक्टर ने बताया कि आयकर विभाग के अफसर रकम के स्रोत और इसकी वैधता के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं. अब आयकर विभाग को ही मामले में कार्रवाई करनी है.

वाराणसी के कैंट स्टेशन पर मिले थे 35 लाख : वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर जुलाई में जीआरपी की चेकिंग के दौरान एक युवक के बैग से 35 लाख रुपये मिले थे. आरोपी ने बताया कि उसका नाम सोनू है. वह सासाराम बिहार का रहने वाला है. जीआरपी ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.

यह भी पढ़ें : वाराणसी में 35 लाख कैश के साथ हवाला एजेंट गिरफ्तार, 1 रुपए के नोटों का नंबर होता था कोडवर्ड

TAGGED:

DDU JUNCTION CHANDAULI
CHECKING CHANDAULI RAILWAY STATION
YOUNGMAN CARRYING LAKHS RUPEES BAG
चंदौली रेलवे स्टेशन 60 लाख बरामद
HAWALA 60 LAKH RUPEES RECOVERED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

यूपी में 40 गांवों के 4112 लोगों पर क्यों दर्ज हुए चुन-चुनकर मुकदमे, जानिए थारू समुदाय का क्या है गुनाह?

जब बारिश बिगाड़े राह, तपस्या दिखाए नई राह; यूपी की 11वीं की छात्रा की ये छोटी सी तकनीक, बड़े हादसों का करेगी अंत

यूपी में योगी सरकार ला रही एग्रीगेटर पॉलिसी, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलेगी इतनी छूट, जानिए नियम-शर्ते

यूपी का सबसे महंगा मुर्गा कड़कनाथ, कीमत दोगुनी-खूबियां 4 गुनी; डिमांड आसमानी...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.