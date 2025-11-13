ETV Bharat / state

डीडीयू जंक्शन पर युवक के बैग में मिले 60 लाख रुपये; सासाराम जा रहा था, आयकर विभाग ने शुरू की जांच

युवक के बैग से मिले 60 लाख रुपये. ( Photo Credit; Police )

चंदौली : पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर एक यात्री के पास से 60 लाख की नकदी मिली. युवक को सासाराम जाना था. वह प्लेटफार्म पर घूम रहा था. इस दौरान डीडीयू आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने उसे पकड़ लिया. रेलवे सुरक्षा बल ने आयकर विभाग को इसकी जानकारी दी. आरपीएफ इंस्पेक्टर प्रदीप रावत ने बताया कि गुरुवार को आरपीएफ और जीआरपी की टीम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर चेकिंग अभियान चला रही थी. इस दौरान प्लेटफार्म पर एक युवक मिला. वह एक बैग लेकर घूम रहा था. बिहार के सासाराम जा रहा था युवक : हरकतें संदिग्ध होने पर उसके सामानों की तलाशी ली गई. इस दौरान उसके पास 500 रुपये के नोटों के 120 बंडल मिले. कुल रकम 60 लाख रुपये की थी. पूछताछ में युवक ने अपना नाम आयुष राज बताया. उसने पुलिस को बताया कि यह रकम लेकर वाराणसी से बिहार के सासाराम जा रहा था. वहां एक व्यक्ति को यह पैसा देना था. रकम का कोई दस्तावेज नहीं : पूछताछ के दौरान युवक इन रुपयों से संबंधित कोई वैध दस्तावेज, जीएसटी बिल या लेन-देन का प्रमाण नहीं दिखा सका. आरपीएफ के अनुसार आशंका है कि इतनी बड़ी रकम हवाला कारोबार या सोने-चांदी के बिना बिल खरीद-बिक्री से जुड़ी हो सकती है.